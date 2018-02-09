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Шестьдесят лет студенчества. Воткинский филиал ИжГТУ готовится к юбилею

8 февраля
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17 июля 2018 года исполнится 60 лет Воткинскому филиалу Ижевского технического университета им. М.Т. Калашникова. Какими успехами встречают юбилей студенты и преподаватели ВФ ИжГТУ, рассказывает его директор, кандидат технических наук, доцент Иван Давыдов.

725ca3f244 Шестьдесят лет студенчества. Воткинский филиал ИжГТУ готовится к юбилею

– С 1957 года Воткинский филиал ИМИ-ИжГТУ готовит кадры для одного из крупнейших высокотехнологичных машиностроительных заводов в России – АО «Воткинский завод», принимая самое активное участие в решении технически сложных задач для завода и социально важных программ для города.

В конце февраля в выставочном зале Воткинского филиала ИжГТУ им. М.Т. Калашникова мы открываем уникальную выставку фотографий, которая отразит весь путь: от филиала вечернего факультета Ижевского механического института до филиала университета с самым высоким рейтингом среди университетов Удмуртии (мониторинг эффективности опубликован в журнале «Аккредитация в образовании» – 2017, № 6), становление его лабораторной базы от первых ЭВМ до станков с ЧПУ, а также монохромные и цветные мгновения студенческих будней и праздников. Мы впервые представим практически полную подборку выпускных фотографий наших студентов – специалистов в области технологии машиностроения, ракетостроения, строительства, экономики и программирования, начиная с самого первого выпуска. За все годы работы вуз выпустил 9045 специалистов с высшим образованием, востребованных в разных отраслях народного хозяйства, многие из которых составляют гордость нашего университета и нашего города.

Для современных студентов мы подготовили замечательный подарок: цикл встреч с успешными и известными далеко за пределами нашей республики выпускниками ИМИ-ИжГТУ. Очень приятно, что наши выпускники с готовностью откликнулись на призыв, выделяют время в своём плотном графике и делятся со студентами своим опытом. Эти встречи пользуются большой популярностью среди молодёжи и, несомненно, отразятся самым благотворным образом на становлении будущих технических специалистов.

В октябре 2017-го студент Воткинского филиала ИжГТУ Александр Пастухов стал победителем первого вузовского отборочного чемпионата по стандартам WorldSkills в номинации «Токарные работы на станках с ЧПУ». Это значимое для нас событие. Навыки работы на станке с ЧПУ наши студенты осваивают на новейшем оборудовании в учебном центре АО «Воткинский завод». Успешное участие нашего студента в международном движении популяризации рабочих профессий среди молодых рабочих и учащихся учебных учреждений подтверждает, что студенты провинциального города Воткинска могут достойно соперничать с молодыми профессионалами не только российского, но и мирового уровня!

В конце ноября 2017 года кандидату технических наук Владиславу Михайловичу Святскому была присуждена Почётная премия Инженерной Академии Чешской Республики за исследование аналитических характеристик производительности центробежных насосов. Научная статья была признана лучшей в европейском журнале «Современное машиностроение» (Modern Machinery Science Journal*/ ММ промышленного спектра) по итогам за 2016/2017 академический год. Этот журнал входит в состав крупнейшей в мире базы данных ведущих научных издательств, индексируемых информационно-аналитической системой SCOPUS.

Активное развитие научной работы наших учёных и студентов, а также продвижение результатов исследовательской деятельности я считаю одной из важнейших своих задач на посту директора.

Наше досье: Кандидат технических наук, доцент Иван Александрович Давыдов занимает пост директора ВФ ИжГТУ им. М.Т. Калашникова с октября 2017 года. 32 года, в 2007 году окончил технологический факультет ВФ ИжГТУ по специальности «Технология машиностроения», является победителем многих научных инновационных конкурсов. В 2011 году получил учёную степень кандидата технических наук по специальности «Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (в приборостроении)». С 2014 года руководитель кафедры организации вычислительных процессов и систем управления. В 2016 году организовал именную лабораторию ООО «Завод нефтегазового оборудования «Техновек» и возглавил базовую кафедру ВФ ИжГТУ на АО «Воткинский завод».

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