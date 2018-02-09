От редактора. Научный вопрос 8 февраля в стране отмечается День российской науки. Этот праздник появился по указу Президента Росси...

Волшебная «удочка» для особого ребенка В Ижевске завершилось строительство реабилитационного центра. ...

Школьный автопарк Удмуртии пополнился ещё 9 новыми автобусами Передача ключей от новых машин состоялась сегодня на территории компании «Интерпартнёр». Свидетелями ...