Вчера, 25 января, открылись продажи билетов на 60-й фестиваль «На родине Чайковского». «Удмуртская правда» узнала, почему перед юбилеем фестиваль лишился определения «музыкальный», в какой важной миссии автоматически примут участие зрители самых дорогих концертов и почему на вопрос «Так приедет ли Хворостовский?» организаторы отвечают «Может быть».
Как звезды встанут
Юбилейный фестиваль «На родине Чайковского» пройдет под девизом «Шестьдесят концертов 60-го фестиваля». Общая афиша и вправду внушительна – в ней десятки выступлений коллективов филармонии (главного организатора фестиваля) в городах и районных центрах республики. В основной программе – дюжина концертов звезд российского и мирового масштаба в Воткинске и Ижевске, в том числе выступления Дениса Мацуева с впечатляющим «сольником» и Игоря Бутмана с его биг-бэндом. Билеты на эти и еще десяток концертов уже сейчас можно приобрести на сайте филармонии и в кассах в Ижевске и Воткинске.
Не начались продажи только на концерт, который может стать самым важным событием фестиваля – его самой большой победой или самым горьким разочарованием в том случае, если планы сорвутся.
Речь о большом совместном концерте Дмитрия Хворостовского и Государственного симфонического оркестра России им. Евгения Светланова, о котором директор филармонии Алексей Фомин говорит сейчас «давайте верить, что все получится».
Майские надежды
Дмитрий Хворостовский подтвердил готовность вновь приехать в Удмуртию еще в 2013 году, после своего первого концерта на фестивале «На родине Чайковского». В торжествах в честь 175-летия композитора Хворостовский не смог принять участие – тогда он начал борьбу с болезнью. В прошлом году участие певца в фестивале было согласовано (коллекционеры хранят программки из первого тиража, в которых имя баритона значится), но было отменено из-за несовпадения графиков с его гастрольным туром. С тех пор певец отказался от участия во всех оперных спектаклях (из-за опухоли мозга у него появились проблемы с координацией движений), но пообещал, что будет выходить на сцену в концертных программах.
В мае 2017-го Дмитрий Хворостовский планирует небольшой тур по нескольким российским городам, и Ижевск может открыть эти гастроли. В эти дни проходят последние согласования и подтверждения. Если Хворостовский приедет, то произойдет это 13 мая. Если планы все же расстроятся, «светлановский» оркестр выступит в Ижевске в день рождения Чайковского, 7 мая, и сыграет две симфонии – Чайковского и Малера.
Больше, чем музыка
В этом году фестиваль потерял определение «музыкальный» - теперь это фестиваль искусств «На родине П.И. Чайковского». Директор филармонии Алексей Фомин объяснил эту принципиальную смену формата:
– Мы стараемся отойти от имиджа монофестиваля, посвященного только творчеству Чайковского и классической музыке. Нам хочется показать все виды искусства – поэзию, кинематограф, современный танец, изобразительное искусство. В 2017 году фестиваль включает в себя такие жанры и формы, которых раньше здесь не бывало и которые не позволяют называть его просто «музыкальным», - теперь это было бы непростительным ограничением. Например, в фестивальной программе будет эксцентрик-балет из Екатеринбурга, лауреат премии «Золотая маска» - это совершенно необычный танец, подобного которому в Ижевске еще не видели. Впервые в Ижевске состоится концерт в жанре «кинопоэзия» - актер МХТ им. Чехова Анатолий Белый будет читать стихи в сопровождении специально снятых для этого проекта видеофильмов. Сила художественного слова, подкрепленная выразительной, очень живой «картинкой» на больших экранах, как мы надеемся, привлечет молодежную аудиторию – возможно, для кого-то откроет мир поэзии.
В рамках фестиваля состоятся несколько музейных проектов. Музей-усадьба Чайковского готовит большую передвижную выставку, посвященную 60-летней истории фестиваля. Афиши, буклеты и фотографии создадут объемную картину событий, напомнят о десятках великих музыкантов, чьи имена связаны с фестивалем. Выставка будет путешествовать по городам и районным центрам, в которых будут проходить концерты юбилейного феста. Специальная выставка к юбилею фестиваля пройдет в Республиканском музее изобразительных искусств. Также мы начинаем тесно работать с Национальным музеем УР.
Воткинск начинает и заканчивает
Общая смета фестиваля составит более 15 миллионов рублей. 6,5 миллиона выделяет республика, еще 3,9 миллиона должно поступить из федерального бюджета. Оставшиеся 5 миллионов берет на себя филармония. Как и в прошлые годы, руководство этой концертной и уже, по сути, промоутерской организации вновь должно было ответить на вопрос: пожалеть кошельки меломанов и привезти на фестиваль «недорогих» исполнителей или мобилизовать все ресурсы и все же вписать в афишу имена артистов первой величины, концерты которых вне рамок фестиваля организовать почти невозможно.
И вновь филармония пошла ва-банк: откроет фестиваль российский «пианист номер один» Денис Мацуев, а закроет российский «джазмен номер один» Игорь Бутман со своим биг-бэндом. И даже с такими именами в афише филармония решила усилить интригу. Алексей Фомин рассказывает:
– Когда мы получили от Дениса Мацуева подтверждение его приезда на фестиваль, мы были свободны в выборе площадки и могли сделать концерт в Ижевске. Но для нас принципиальным стало немного «децентрализовать» фестиваль, подтвердить, что он называется «На родине Чайковского» не ради формальности, - что мы действительно хотим привлечь внимание всего музыкального сообщества к месту, где родился мировой музыкальный гений. Мы понимаем, что многие ижевские поклонники Мацуева 11 марта создадут пробку на дороге в Воткинск, - они будут стремиться на этот концерт, но это и правильно. Воткинск, как и родина Моцарта, маленький Зальцбург, должен стать городом, куда хочется ехать на уникальные концерты. Жителям Воткинска, впрочем, не нужно опасаться, что столичные меломаны займут все их места. Мы приняли решение, что больше половины билетов на концерт Мацуева будет продаваться только в кассах Воткинска.
А обсуждая закрытие фестиваля, мы долго думали, какой исполнитель может заинтересовать самую широкую аудиторию, и пригласили народного артиста России Игоря Бутмана с его биг-бэндом. Уверен, что на концерте 7 мая в Воткинске прозвучит не только джаз, но и какое-то метафорическое посвящение Чайковскому, потому что любой большой музыкант воспитывается на классической музыке. Солистом на этом концерте будет Олег Аккуратов – уникальный, как многие джазмены, исполнитель, в равной степени блестящий пианист и вокалист. Еще одной изюминкой этого финала фестиваля станет прямая трансляция концерта на большом экране, установленном у ДК «Юбилейный».
Вложение в будущее
Директор филармонии признает, что билеты на некоторые фестивальные концерты совсем не дешевы:
– Лучшие места на концерты Дениса Мацуева и биг-бэнда Игоря Бутмана стоят 5000 рублей, на другие выступления цена билетов доходит до полутора-двух тысяч рублей (в частности, это концерт уже знакомого и любимого нашей публикой пианиста Филиппа Копачевского и Академической хоровой капеллы Удмуртии и концерт в жанре «кинопоэзии» с участием Анатолия Белого). Вместе с тем билеты на балкон будут по карману большей части меломанов (на большинство концертов они доступны по цене 350-500 рублей).
Кроме того, важно понимать, что, покупая дорогие билеты на концерты музыкантов первой величины, зрители автоматически оплачивают возможность одаренных детей из школ искусств побывать на этих концертах бесплатно. Дело в том, что мы приняли решение: на каждом большом концерте фестиваля мы оставляем квоту на 100-120 мест для юных талантливых музыкантов – не только городских, но и сельских. Мы смогли это сделать год назад, и я уверен, что эту практику надо продолжать. Я помню счастливые глаза детей прошлой весной, когда они выходили из концертных залов Воткинска и Ижевска, побывав на концертах мирового уровня, услышав эталонное исполнение. Они рассаживались по автобусам и «газелям», на которых приехали на фестиваль из районов, и было видно, что этот день во многом изменил их. Думаю, это преображение начинающих юных музыкантов стоит того, чтобы рискнуть поднять цены на билеты классических исполнителей до уровня эстрадных звезд.
Учебный класс
Образовательная программа также станет важной частью фестиваля. В Ижевске и Воткинске состоятся концерты-лекции великолепного рассказчика и чтеца Йосси Тавора и пианистки Басинии Шульман, посвященные судьбе и творчеству Чайковского. А с 18 по 21 апреля в Воткинске пройдет VI научная сессия по проблемам музыкального образования. Прошлые сессии проходили в Перми, Екатеринбурге, Новгороде Великом, Курске и Москве, на право принять нынешнюю сессию претендовали Санкт-Петербург, Москва и Воткинск, и большинство участников «проголосовало» за родину Чайковского. Сюда съедутся около ста музыкантов-теоретиков, преподавателей консерваторий, музыкальных вузов, училищ и колледжей из разных регионов России от Новосибирска до Брянска, а также из Франции, Болгарии, Молдовы, Киргизии. Тема сессии «Детство музыканта» звучит посвящением Воткинску в жизни Чайковского, но на самом деле охватит гораздо более широкий круг тем. Участникам предстоит серьезный разговор об истоках творчества, о методиках обучения и о том, что необходимо вложить в современных детей, чтобы кто-то из них смог стать гением XXI столетия. Больше половины участников сессии – доктора наук, профессора, серьезные исследователи музыки, что обеспечит сессии высокий уровень. Впервые в сессии будет участвовать Ассоциация музыкальных музеев. Приедут сотрудники музея им. Рахманинова, музея Чайковского из Клина, музея-квартиры Гнесиной. Любопытная деталь: оказалось, что в музее-квартире Гнесиной с 1960-х висит картина с видом воткинского музея-усадьбы. История этого пейзажа станет темой одного из докладов. И, конечно, участники сессии станут зрителями фестивальных концертов.
Фото: Наталья Сметанина
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