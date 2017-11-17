Владимир Матросов в свое время вывел службу МВД на новый уровень. Под его началом раскрывались громкие дела, преступников находили в кратчайшие сроки.
Прошу прощения, я не при форме. В ней я слишком строгий. В «гражданке» выгляжу намного добродушнее, – встречает нас у порога своего дома Владимир Семенович.
К форме Матросов не привык. На службе надевал ее редко, потому что служил в специальном подразделении и часто работал под прикрытием. Руководство засекречивало своих сотрудников, жители города не должны были знать милиционеров отдела в лицо. Хотя иногда все же случались недоразумения.
– Отправил меня начальник на задание на стройку. Я должен был затеряться среди рабочих, стать своим. А у меня как раз первое образование – монтажник. На деле же я, кроме строительных работ, вел расследование. Мне нужно было узнать, как списывались строительные материалы, как выдавалась премия. В один из дней на площадке я встретил своего однокурсника по строительному техникуму. Он раскричался: «Володька, как рад тебя видеть! Почему ты тут, а не на службе?». Так он ненамеренно сдал меня начальству. Хорошо, что к этому времени спецоперация уже заканчивалась и все необходимые доказательства мы собрали.
Из комсомола в милиционеры
Историй у Владимира Семеновича Матросова за время службы накопилось много. Даже его приход в органы по-своему интересен.
– И мысли не возникало, что буду работать в милиции. Ничто не предвещало, пока секретарь парткома Анатолий Проценко не пустил клич, что надо создать оперативно-комсомольский отряд. Мне тогда было 16 лет, и меня заинтересовала эта идея. Мы получали от Министерства внутренних дел задания и даже помогали в раскрытии преступлений, так как сотрудников в то время не хватало, – вспоминает подполковник. – Однажды на строящемся стадионе «Зенит» произошло страшное преступление. Молодую девушку изнасиловали, а потом убили. Мы с уголовным розыском устроили засаду. Девушка из нашего же отряда согласилась стать подставной жертвой. Нарядили ее в короткую юбочку и отправили гулять вокруг стройки. А сами сидим в кустах и ждем подлеца. Приманка сработала быстро. Связали преступника по рукам и ногам.
Когда исполнилось 18 лет, я ушел в армию. В 1969 году вернулся в Ижевск, и комсомольская организация направила меня в милицию. Меня приняли в ГАИ. Я регулировал движение на перекрестках.
Дважды в одну реку
Владимир Семенович проработал в ГАИ полтора года, а потом решил, что надо бы поступить в техникум да профессию получить. Подумал, что из него выйдет отличный строитель. Так, следующие шесть лет Матросов трудился монтажником – устанавливал теплосети, строил дома. За это время обзавелся семьей. Но и о родном оперативно-комсомольском отряде не забывал – чуть что случится, сразу приходил на помощь милиции.
А потом состоялся очередной партийный набор, и снова Владимира отправили на службу в МВД. «Это судьба», – подумал молодой человек и приступил к «новой – старой» работе.
Служба в ГАИ Владимиру Семеновичу нравилась, но хотелось проявить себя и в других направлениях. Параллельно с работой получал юридическое образование. Особенно интересными казались занятия по экономике. Тогда он не предполагал, что эти знания ему очень пригодятся.
– Через два года меня перевели в ОБХСС – отдел борьбы с хищениями социалистической собственности. Сейчас это подразделение называется Отдел по борьбе с экономическими преступлениями. Я стал оперуполномоченным. Через год меня назначили старшим оперуполномоченным, а еще через два года – начальником ОБХСС по Индустриальному району, – вспоминает свою карьеру подполковник.
Получается, что Владимир Матросов прошел путь от оперуполномоченного до начальника всего за 3,5 года. Спрашиваю: «Как вам это удалось?». А мой собеседник отвечает, что работа ему очень нравилась. Во время нашей беседы я понимаю, что дело не только в этом. Под началом Владимира Семеновича были раскрыты громкие дела.
– Служба у меня проходила в специализированном подразделении по военно-промышленному комплексу. Однажды на одном из заводов из секретного цеха украли серебряную пластину весом в килограмм. По советским временам это была внушительная кража. Вычислили работников, которые имели доступ к цеху. Из пяти человек отсекли тех, кто в ту смену не работал или болел. Осталось два сотрудника. Одна из женщин быстро призналась в содеянном, сообщила, что они с коллегой разделили пластину пополам. А вот вторая злоумышленница долго не признавалась. Мы отправились к ней домой с обыском. Искали везде, но не находили пропажу. А я по своей натуре очень любопытный. Смотрю, стоит аквариум с рыбками, а из него проволока торчит. Вытянул ее, а на дне пластина, – с улыбкой вспоминает Владимир Матросов.
Кто на что горазд
За всю карьеру Владимир Семенович чего только не видел. Порой ради наживы люди разрабатывают целые планы. Как-то раз рабочий решил украсть с завода пистолет Макарова. Он вырезал отверстие в книге и положил туда огнестрельное оружие. Но вот незадача! Мужчина споткнулся около поста с охранниками, книга упала, и добыча выпала.
Вот еще одно интересное с точки зрения расследования дело.
– Когда я уже был начальником ОБХСС Индустриального района, на заводе «Буммаш» открыли производство линолеума. Вдруг этот дефицитный материал стал пропадать со склада. Везде стоят пломбы, все опечатано, никаких следов взлома. Мы взялись за это дело и раскрыли его за три дня, – с гордостью заявляет Владимир Матросов.
– Так быстро? А как?
– Друзья сказали, что на остановке Тимирязева часто продают линолеум. Это нас насторожило. Мы прикинулись обычными покупателями. Купили два рулона линолеума. А там дело техники – отследили, где живет продавец, потом пообщались с уличкомом и выяснили личность подозреваемого. Оказалось, что мужчина был работником «Буммаша», но кражей занимался не один. В банде было семь человек. Основная нагрузка ложилась на самого юного парнишку. Он пролезал на склад через крышу по канату, привязывал к веревке линолеум, а затем сам поднимался обратно. Лезть надо было 35 метров. Не каждый спортсмен сможет выполнить такой трюк. Мы его прозвали Шварценеггером, – улыбается Матросов. – Директор завода после раскрытия преступления лично приехал к нам и вручил ценные подарки. И это был не линолеум.
Шериф города
Владимир Семенович был начальником ОБХСС по Индустриальному району до 1993 года, а затем его назначили начальником милиции общественной безопасности города Ижевска. В профессиональном кругу его называли «шериф».
– Кто придумал это прозвище?
– Это целая история. Ее истоки уходят в Иран, – смеется подполковник. – Задержали мы как-то в Ижевске иранца. Он каким-то способом перешел границу страны, дошел до Удмуртии, познакомился здесь с женщиной. Документов у него, конечно, не было. Он был очень ревнивый и однажды в пылу ссоры ранил свою сожительницу ножом. Мужчина прикинулся, что не знает русского языка. Пришлось искать переводчика. Кроме этого, мы обратились в Министерство иностранных дел России, а они, в свою очередь, сообщили о задержании иранскому послу. Оказалось, что иностранец находится в розыске в своей родной стране. Мы вызвали консула, чтобы установить личность и оформить документы. Он приехал со своей свитой. Я встречал его в аэропорту. Переводчица начала представлять нас. Моя должность вызвала затруднения в переводе. Как вдруг консул восклицает: «Я понял! Вы шериф!». Так и закрепилось за мной это прозвище.
По стопам отца
У Владимира Семеновича двое детей. Старший сын работает на радиозаводе. По признанию ветерана МВД, Дмитрий никогда не хотел пойти по его стопам. А вот младшая дочь стала следователем.
– Димка видел, что меня постоянно нет дома. Однажды он спросил у матери: «А папа живет с нами?». Я удивился, когда дочь Катя решила пойти в милицию. Может быть, это связано с тем, что она часто бывала у меня в отделе. Жена работала в торговле, а магазины закрывались в 7-8 часов. Я забирал дочь из садика, а потом мы вместе шли на работу. Пока я был занят преступниками, она рисовала и училась печатать. Когда мне выделили новый кабинет, она первая пришла и начала командовать: «Здесь будет твой стол, здесь шкаф, здесь стулья». Дочь видела мою службу изнутри и понимала, с какими сложностями ей предстоит встретиться. Кстати, о ее решении стать следователем мы узнали перед самым поступлением. Оказывается, она ходила на правовые курсы, а нам не говорила. Она успешно сдала экзамены и поступила в Ижевский филиал Нижегородской академии МВД, – рассказывает Владимир Матросов.
Екатерина стала настоящим асом в своей профессии и дослужилась до заместителя начальника центра по исполнению административного законодательства. Ее муж Павел Субботин тоже правоохранитель. Он работает начальником смены дежурной части. Пара воспитывает троих детей, старшие из которых уже заявляют: «Будем полицейскими!».
Активная позиция
Владимир Семенович хоть и на пенсии, но сложа руки не сидит. Он возглавил ветеранскую организацию Индустриального отдела полиции. Про своих коллег не забывает. Если спросят профессионального совета, обязательно поможет.
– Ни разу не пожалел о своем выборе. За все годы я не получил ни одного выговора. Служба в милиции – это мое призвание. Когда к тебе обращается человек, ты просто обязан ему помочь, – считает подполковник, шериф города Владимир Матросов.
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