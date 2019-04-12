Шаурма – блюдо из лепёшки, начинённой мясом, свежими овощами и соусом, – с некоторых пор стала неотъемлемой частью нашей кухни. А ларьки, где она готовится и продаётся, – настоящим спасением для тех, кто привык перекусывать на ходу. При этом мало кто задумывается о том, насколько вредными для здоровья могут быть эта привычка и так полюбившийся фаст-фуд.
София Гунина, исполнительный директор регионального Союза потребителей и член Общественной палаты Удмуртии, рассказала нашей газете всю правду о шаурме, продаваемой в ларьках столицы республики. 21 марта активисты Союза потребителей проверили, как в киосках, торгующих шаурмой с курицей, соблюдаются действующие нормы и правила.
– София Александровна, какие киоски вы проверили?
– Мы посетили три наиболее популярных у ижевчан места. Это ларёк «Папа-Лаваш» на улице Советской около бывшего магазина «Детский мир», киоск «У Ашота» на остановке УдГУ и ларёк «Шаурма» в районе торгового центра «Медведь» на улице Пушкинской. В каждом из этих мест готовые образцы были запечатаны в герметичные спецпакеты и направлены в лабораторию для выявления фактического состава.
– Говорят, что в подобных ларьках грязно и еда готовится в антисанитарных условиях. Это так?
– Скажу честно, в процессе объезда ощущения того, что в местах приготовления шаурмы грязно, не возникло. Но, конечно, большая часть ларьков со стрит-фудом в Ижевске работают без центрального водоснабжения и канализации. Это недопустимо! Результаты лабораторных испытаний говорят сами за себя. Считаю, что контрольным органам и властям города и республики необходимо совместно вырабатывать меры по решению этого вопроса.
– Расскажите о результатах исследования.
– Во всех образцах обнаружены плесневые грибы и мезофильные микроорганизмы. В двух пробах есть кишечная палочка, а в пробе из сети «Папа-Лаваш» присутствует стафилококк. Безусловно, все результаты исследования будут направлены в Роспотребнадзор для принятия чётких и адекватных мер. О том, какие шаги предпримет контрольное ведомство, мы обязательно расскажем в дальнейшем.
Впереди у общественников – рейды по выявлению некачественного мороженого, овощей и фруктов. Также в апреле начнётся исследование по выявлению фальсификата в детских садах.
Публикации общественников можно найти в группе ВК https://vk.com/izhrevizorro.
Cоветы потребителю
Понятно, что не стоит увлекаться уличной едой. Но что если нет времени на полноценный обед, и утолить голод можно лишь шаурмой, например? Чтобы обезопасить себя, специалисты рекомендуют обращать внимание на несколько вещей:
В палатке, где продают шаурму, должен быть холодильник. Продукты, необходимые для приготовления блюда, должны храниться в нём. В палатке не должно быть слишком жарко. По ГОСТу температура внутри палатки должна быть не ниже 18° и не выше 26°С. В палатке должен быть умывальник.
Повар должен работать в спецодежде (перчатки, фартук и головной убор).
Продукты повар должен брать щипцами.
Внутри и снаружи палатки должно быть чисто.
Работать в палатке должны двое. Один занят приготовлением еды, второй – её продажей.
У работников киоска должна быть медкнижка и документы на продукты.
Кстати С жалобами на качество продуктов питания обращайтесь по телефону (3412) 243-199 или пишите в группу ВК https://vk.com/izhrevizorro
Пока материал готовился к публикации, стало известно, что специалисты регионального управления Роспотребнадзора направили в Союз потребителей Удмуртии ответ: «в связи с неполным предоставлением необходимой информации (отсутствует акт отбора, основание для проведения проверки), у управления отсутствуют законные основания для проведения проверки. В случае предоставления недостающих документов управлением будет открыто административное расследование в отношении производителей некачественной продукции».
Что ж, пока Роспотребнадзор ждёт недостающие документы, а в киосках Ижевска продолжают готовить опасную для здоровья шаурму, остаётся посоветовать горожанам обходить эти заведения стороной.
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