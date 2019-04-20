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Шахматы. В лицей за сертификатом

18 апреля
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%d1%88%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%8b %d0%b2 86 %d0%bb%d0%b8%d1%86%d0%b5%d0%b5 Шахматы. В лицей за сертификатом

Продолжается развитие в Удмуртии проекта «Шахматы в школе». В этом году к нему присоединятся семь ижевских школ и Дом детского и юношеского творчества.

В связи с этим в лицее № 86 состоялся шахматный праздник, в ходе которого 11 апреля были вручены сертификаты на получение шахматного оборудования и методической литературы. Среди получивших сертификаты не один десяток представителей сельских школ Удмуртии. В развитии этого проекта сельские школы не отстают от городских.

Поздравил юных шахматистов заместитель Главы города Ижевска Денис Логинов. На предыдущем месте работы он поддерживал развитие детского и юношеского мотоспорта в Удмуртии. Этот опыт должен пригодиться.

Шахматный праздник в лицее завершился сеансом одновременной игры, который дали ученики Ижевской шахматной школы местным первоклассникам.

Было желание сесть за шахматную доску и у старшеклассников. Думается, скоро они смогут сразиться с обученными юными лицеистами.

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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