Продолжается развитие в Удмуртии проекта «Шахматы в школе». В этом году к нему присоединятся семь ижевских школ и Дом детского и юношеского творчества.
В связи с этим в лицее № 86 состоялся шахматный праздник, в ходе которого 11 апреля были вручены сертификаты на получение шахматного оборудования и методической литературы. Среди получивших сертификаты не один десяток представителей сельских школ Удмуртии. В развитии этого проекта сельские школы не отстают от городских.
Поздравил юных шахматистов заместитель Главы города Ижевска Денис Логинов. На предыдущем месте работы он поддерживал развитие детского и юношеского мотоспорта в Удмуртии. Этот опыт должен пригодиться.
Шахматный праздник в лицее завершился сеансом одновременной игры, который дали ученики Ижевской шахматной школы местным первоклассникам.
Было желание сесть за шахматную доску и у старшеклассников. Думается, скоро они смогут сразиться с обученными юными лицеистами.
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