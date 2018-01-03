Больше и лучше
Молочную продукцию «КОМОС ГРУПП» под известными брендами «Село Зеленое», «Топтыжка», «Молочная речка», «Кезский сырзавод» сегодня знают и в Удмуртии, и за ее пределами. Количество регионов, в которые эта продукция поставляется, с каждым годом растет.
Увеличение объемов производства, расширение географии поставок и выход на новые рынки сбыта – основные стратегические задачи развития агрохолдинга «КОМОС ГРУПП» на ближайшее будущее. Для того чтобы их реализовать, компания занимается реконструкцией основных производственных фондов и планомерно увеличивает долю присутствия холдинга на рынке, в том числе через органичную экспансию в соседние регионы. Так, в июле 2017 года «КОМОС ГРУПП» приобрел Казанский молочный комбинат. Это событие, безусловно, важный шаг на пути к цели стать национальной компанией №1 по переработке молока. Выбор на предприятие из Татарстана пал не случайно. Во-первых, молокозавод находится в центре Казани, где проживает больше 1,5 миллионов человек. Это, несомненно, привлекательный рынок с точки зрения и производства, и реализации готовой продукции. Во-вторых, Казань существенно ближе к ключевым рынкам сбыта – Центральной России, Самарской, Ульяновской, Нижегородской областям и другим.
ООО «КОМОС ГРУПП» планирует к 2020 году мы производить на Казанском молочном комбинате 1000 тонн продукции в сутки. Цифра впечатляет, тем более, если учесть, что сегодня остальные пять производственных площадок «МИЛКОМ» перерабатывают в среднем 1200 тонн молока в сутки. Реализовать столь грандиозный план и добиться больших объемов производства можно лишь после реконструкции и обновления оборудования. Для того чтобы модернизировать Казанский комбинат, холдинг намерен в ближайшие три года инвестировать в его развитие более 1,5 миллиардов рублей.
Границы расширяются
Сегодня в состав холдинга «КОМОС ГРУПП” входит почти два десятка предприятий на территории Удмуртии, Пермского края, Татарстана и Башкортостана. Продукция представлена в 66 регионах России. Кроме этого компания начала осваивать и зарубежные рынки. Руководство холдинга понимает, что выход на мировые рынки позволит Удмуртии, следуя новой стратегии развития республики, «стать частью глобального мира».
В августе уходящего года во время форума «Инвестируй в Удмуртию» руководство «КОМОС ГРУПП» обсудило с делегацией Китайской Народной Республики перспективы сотрудничества по поставкам на их рынок ультрапастеризованного молока и мороженого. В планах компании – наладить сотрудничество для регулярного сбыта с возможностью создания постоянно действующего представительства. Тем более потенциал для этого есть. В России агрохолдинг занимает четвертое место среди производителей жидких ультрапастеризованных молочных продуктов и производит два процента от общего объема мороженого.
С декабря 2017 года производственная площадка «Пермский хладокомбинат «Созвездие» ОАО «МИЛКОМ» получилка возможность экспортировать свою продукцию в Монголию, Китай и страны Таможенного союза. Предприятие вошло в список российских производителей, прошедших ветеринарно-санитарное обследование на соответствие требованиям этих стран.
Любимый бренд
Планомерно работает «КОМОС ГРУПП» и в направлении увеличения доли своей продукции на российском рынке. Еще в 2016 году компания начала активно развивать бренд «Село Зеленое», расширять ассортимент этой торговой марки в категории колбасных изделий, мясных полуфабрикатов и мороженого. В 2017 году компания продолжила проект по совершенствованию бренда и укреплению его позиций на федеральном рынке.
На Международной выставке «ПРОДЭКСПО-2017», прошедшей в начале года в Москве, «КОМОС ГРУПП» экспонировался единым стендом, объединенным как раз под брендом «Село Зеленое». Посетители выставки по достоинству оценили молочную продукцию ОАО «МИЛКОМ», колбасы и мясные деликатесы ООО «Кунгурский мясокомбинат», полуфабрикаты ООО «Восточный», яйцо куриное птицефабрики «Вараксино», а также мороженое Пермского хладокомбината.
Немало прекрасных отзывов получила вкусная продукция холдинга и на выставке, организованной во время проведения национального удмуртского праздника «Гербер» в московском саду «Эрмитаж». Cтенд «Село Зеленое» посетило огромное количество гостей, были среди них знаменитости, политики и спортсмены. Они попробовали настоящий пломбир на сливках, творог с сохраненной структурой зерна и другие продукты агрохолдинга.
‒ Это очень хорошая инициатива – познакомить москвичей и гостей столицы с Удмуртской Республикой, ее культурой, традициями, национальным колоритом, и отличный повод показать технический, экономический и продовольственный потенциал региона, продемонстрировать его инвестиционные возможности, – сказал тогда управляющий агрохолдингом «КОМОС ГРУПП» Андрей Шутов.
Курс на развитие взят. «КОМОС ГРУПП» инвестирует в производство
В 2017 году, как и в прежние годы, ООО «КОМОС ГРУПП» ввел в эксплуатацию несколько современных комплексов, провел модернизацию и ремонт производственных площадок. Так, в августе на предприятии «Глазов-молоко» (входит в состав ОАО «МИЛКОМ») агрохолдинг запустил в эксплуатацию склад-терминал цельномолочной продукции. На Менделеевской птицефабрике завершилась реализация первого этапа проекта «Реконструкция корпусов в 2017-2018 гг.», а на Кезском сырзаводе – строительство аммиачной холодильной установки.
Сейчас при поддержке Правительства республики и Главы Удмуртии Александра Бречалова холдинг готов приступить к реализации еще одного масштабного инвестиционного проекта – реконструкции Сарапульского мясокомбината ООО «Восточный». Прежде чем заявка по софинансированию этого инвестпроекта была одобрена Фондом развития моногородов, холдингу пришлось собрать огромное количество документов и пройти немало экспертиз.
‒ На предприятии «Сарапульский мясокомбинат» мы обязуемся создать новое высокотехнологичное производство, для которого будет выделено более 100 рабочих мест, – уточнил Вячеслав Бердов, заместитель генерального директора - вице-президент - управляющий ООО «Восточный». – Помимо переоборудования мы построим два новых цеха. В ответ на это Российская Федерация инвестирует в развитие инфраструктуры, без которой развитие Сарапульского мясокомбината невозможно. Создание инфраструктуры предполагает увеличение электрических мощностей, строительство водопровода и дороги.
По словам Вячеслава Бердова, работа по проекту начнется уже в следующем году. В перспективе в Сарапуле «КОМОС ГРУПП» планирует сконцентрировать все производство охлажденного мяса, пельменей и консервов.
Хорошее дело. «КОМОС ГРУПП» реализует социальные проекты
В августе 2017 года «КОМОС ГРУПП» стал победителем Регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности». Столь высокую оценку компания получила за реализацию множества социальных проектов.
Одной из самых значимых, безусловно, стала программа по восстановлению памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны «Живые павшим обязаны вечно». С 2013 года, когда «КОМОС ГРУПП» приступил к ее реализации, в Удмуртии отреставрировано уже 14 мемориалов. Два из них в 2017 году. Бесценные подарки в виде восстановленных памятников сотрудники агрохолдинга сделали для жителей деревни Шадрино Сарапульского района и села Вараксино Завьяловского района.
Восстановление мемориалов – это лишь малая часть большой социальной работы «КОМОС ГРУПП». Компания оборудует спортивные площадки, вкладывает средства в развитие фермерских хозяйств. Сотрудники регулярно посещают детские дома и реабилитационные центры.
Каждый год 1 сентября «КОМОС ГРУПП» проводит акцию «Первоклассное мороженое», во время которой бесплатно раздает мороженое детям Удмуртии и Перми. Холдинг поддерживает Воткинский кадетский корпус, помогает обновлять его материально-техническую базу. В 2017 году, например, приобрел для кадет легкоатлетические кроссовки. Помимо этого ежегодно «КОМОС ГРУПП» выделяет более 10 миллионов рублей на реализацию проекта «КаДетство» в Приволжском федеральном округе.
Помогает компания и в организации социокультурных мероприятий. Так, несколько лет подряд холдинг сотрудничает с Театром оперы и балета УР им. Чайковского и выделяет денежные средства на постановку спектаклей. В прошлом году это был мюзикл «Летучий корабль», в этом году – семейная музыкальная сказка «Буратино».
Традиционно накануне Пасхи «КОМОС ГРУПП» оказывает благотворительную помощь храмам и социальным учреждениям Удмуртии. В 2017 году компания передала более 135 тысяч яиц церквям и приходам Русской Православной Церкви Московского Патриархата Удмуртии, а также ижевской организации слепых, социально-реабилитационным центрам республики, в детские дома и школы-интернаты. Получили яйца и в домовом храме святителя Спиридона Тримифунтского при исправительной колонии №8 в деревне Хохряки.
Достижение
В начале октября агрохолдинг «КОМОС ГРУПП» занял третье место в топ-20 наиболее эффективных агропромышленных компаний России по данным рейтинга аналитического центра «Эксперт».
В заключение
2017 год выдался для ООО «КОМОС ГРУПП» богатым на события. Впереди у агрохолдинга еще множество задач по реализации главной цели – стать национальной компанией №1 по переработке молока. Руководство холдинга уверено: благодаря слаженной работе коллективов предприятий и поддержке руководства республики, у компании все получится.
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