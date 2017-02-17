Глазовскому государственному педагогическому институту удается сохранять лидирующие позиции в сфере высшего образования. Этому в немалой степени способствует личность его руководителя, умеющего не только организовать учебный и воспитательный процесс, но и стать для студентов авторитетом.
Исполняющая обязанности ректора ГГПИ Янина Чиговская-Назарова уверена, что талантливый педагог, учитель, воспитатель - это точка опоры развития всего общества.
– Именно поэтому так важно сегодня сохранять и совершенствовать педагогическое образование - говорит Янина Александровна. - Образовательная политика ГГПИ решает поставленные Министерством образования и науки задачи, главная из которых - обеспечить условия для подготовки грамотных педагогов, полностью отвечающих требованиям общества и профессиональных стандартов.
На эту задачу работает все образовательное пространство, учебная и социальная инфраструктура. Неслучайно корпоративным слоганом ГГПИ стало утверждение «Один вуз - тысяча возможностей». И таких возможностей у нашего института действительно много. Это факультеты, инновационные учебные и научные центры, которые занимаются теоретическими и прикладными исследованиями, подготовкой и переподготовкой учителей.
Несмотря на сложные экономические условия, мы модернизируем социокультурную среду, открываем новые учебные лаборатории: педагогических инноваций, инклюзивного образования, образовательной робототехники; активно ведем работу по обновлению аудиторного фонда, формированию лабораторной базы, методических кабинетов модели «школа будущего».
Безусловно, успеху нашей работы способствует качественный состав научно-педагогических кадров - 83 процента из них имеют ученые степени и звания, ведут научные исследования в разных областях. Результаты исследований преподавателей опубликованы в ведущих изданиях, включенных в международные базы данных, поддержаны грантами крупнейших российских фондов.
Образование во все времена было ориентировано на потребности общества и экономики. В этом плане за педагогическим образованием всегда была закреплена миссия не просто подготовки человека к качественному исполнению профессиональных обязанностей, но формирования личности гражданина, просветителя, подвижника.
Сегодня - студент, завтра - профессионал
13 февраля в Ижевске и Сарапуле стартовал II региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia-2017). В компетенциях «Преподавание в младших классах», «Физическая культура и спорт» и «Воспитатель детей дошкольного возраста» принимают участие студенты Глазовского государственного педагогического института им. В.Г. Короленко.
Инициативу участия в чемпионате поддержала и.о. ректора института Янина Чиговская-Назарова. Янина Александровна считает, что система подготовки педагогических кадров в ГГПИ и формат данного мероприятия позволят продемонстрировать будущим учителям на практике свою педагогическую компетентность. Глазовский государственный педагогический институт имени В.Г. Короленко участвует в чемпионате впервые. Студенты готовились к чемпионату под руководством преподавателей ГГПИ д.п.н., профессора кафедры дошкольного и начального образования А.В. Тутолмина, к.п.н., доцента кафедры дошкольного и начального образования Т.С. Куликовой и старшего преподавателя кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности Н.В. Кондратьева.
Качество образования позволит этим ребятам достойно представить вуз в республике
Юлия АЛЕХИНА представляет ГГПИ в компетенции «Преподавание в младших классах».
Уже на первом курсе Юлия проявила хорошие педагогические способности, с интересом изучала педагогику начальной школы. На педагогической практике Юля состоялась как молодой перспективный учитель, ее заметили учителя, методисты, полюбили младшие школьники. Девушку пригласили стать учителем-репетитором в образовательном центре «Росток» при кафедре дошкольного и начального образования.
На старших курсах Юлия серьезно занялась научно-исследовательской деятельностью, она участница международных форумов студентов и научно-практических семинаров.
У студентов, обучающихся по профилю «Начальное образование», развиваются личностные качества, а также формируются общекультурные универсальные и профессиональные компетенции в соответствии с требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) высшего образования. Преподаватели кафедры вооружают будущего учителя системой методов и приемов новых педагогических технологий, учат обосновывать методы, приводить их в систему, создавать уроки, их циклы на практических занятиях и в ходе педагогических практик.
По профилю «Начальное образование» студенты изучают курсы по выбору: «Коммуникативные компетенции классного руководителя в начальной школе», «Содержание и организация учебного процесса в условиях реализации ФГОС», «Организация литературного творчества».
Дмитрий ЛЕОНТЬЕВ представляет ГГПИ в компетенции «Физическая культура и спорт».
Дмитрий успешно сочетает учебную деятельность со спортивной жизнью. Он активный участник соревнований любого уровня - республики, города, вуза. Призовые места по мини-футболу, легкой атлетике, баскетболу, лыжным гонкам: все по плечу нашему Дмитрию.
Он занимает активную жизненную позицию в социально-педагогической, культурной среде института, принимает активное участие в организации культурно-массовых мероприятий факультета и института, ведет научно-исследовательскую работу, является наставником студентов младших курсов. Дмитрий обладает многими достоинствами: добродушен, отзывчив, требователен к себе и к другим, ответственен.
Цель изучения дисциплины «Физическая культура» - способствовать формированию физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, методической подготовке к будущей профессиональной деятельности.
В результате изучения дисциплин по профилю (теория и методика спортивных игр, гимнастики, легкой атлетики, лыж- ного спорта и др.) студенты осваивают теоретико-методологические основы занятий физической культурой и приобретают практические навыки.
У ГГПИ есть отличная материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине.
Алена ШКЛЯЕВА представляет ГГПИ в компетенции «Воспитатель детей дошкольного возраста».
Увлеченность учебой, искренний интерес и любовь к детям позволяют Алене добиваться хороших результатов во всех начинаниях. Непрерывное и разностороннее образование для Алены не просто тезис - помимо основного образования она получает образование по специальности педагог-психолог. Работа вожатым в детском лагере «Звездочка», воспитателем в детском саду поселка Яр – все это яркие события в жизни Алены.
Алена - студентка выпускного курса по профилю «Дошкольное образование», у нее высокий уровень подготовки, отличные оценки за педагогические практики. Веселая, жизнерадостная, эмоциональная Алена в свободное время увлекается рукоделием, зимой любит кататься на коньках, а летом ходить в туристические походы.
На кафедре дошкольного и начального образования ГГПИ сильный профессорско-преподавательский состав, высокий уровень качества подготовки студентов. Многие занятия преподаватели кафедры проводят в интерактивной форме с использованием методов активного обучения. Студенты включаются в активный творческий поиск, осваивая базовые дисциплины «Дошкольная педагогика», «Методика воспитания и обучения детей дошкольного возраста», «Технологии развития речи, физического, математического, художественного развития детей», а также курсов по выбору «Народное и декоративно-прикладное искусство», «Выразительное чтение», «Театрализованная деятельность».
Римма ИВАНОВА
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