Ижевские школьники представили свои идеи по развитию бизнеса и экономики в Удмуртии в рамках Всероссийского конкурса проектов для школьников и студентов «Проектория». Особое внимание в нём уделяется лидерским качествам школьников, умению сгенерировать решения, презентовать и «продать продукт».
Три команды представили проекты «Фабрика исполнения желаний», «Кладовка» и «Rosum». Ребята определили актуальные ниши и необходимые условия для старта бизнеса, продумали свои бизнес-идеи, рассчитали вложения, прибыль и окупаемость, численность персонала, продвижение, позиционирование, а также подробно проанализировали целевую аудиторию.
Кроме этого, рассмотрели все формы государственной поддержки, в том числе кредиты, субсидии, гранты и участие в выставках и бизнес-миссиях. Активное участие в обсуждении проектов принял Глава Удмуртии Александр Бречалов. С командами-участниками также пообщались министр образования и науки республики Светлана Болотникова, генеральный директор Корпорации развития Удмуртии Константин Сунцов и заместитель директора Центра развития бизнеса Удмуртской Республики Полина Павлова.
Руководитель региона, например, поинтересовался, есть ли конкуренты в представляемых проектах, какие вложения необходимы для запуска бизнес-плана. Александр Бречалов поделился с участниками воспоминаниями о начале своей истории предпринимательства:
– Именно в 16 лет я зарегистрировал первую компанию. Тогда я понял, что предпринимательство – это классное состояние, несмотря на то, что у нас не было никаких возможностей, это были 90-е годы. Было просто огромное желание что-то сделать. У вас, наоборот, огромные возможности, поддержка государства, национальные проекты. И мы вам будем помогать в реализации ваших идей.
Представление проектов будет продолжено и в дальнейшем на открытых уроках «Проектории».
– Думаю, будут и такие, реализация которых потребует самых оперативных действий и помощи взрослых, в том числе Правительства Удмуртии. Если такие замыслы и схемы будут представлены, поверьте, мы в стороне не останемся, – отметил Александр Бречалов.
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