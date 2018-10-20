В гостях у «Дяди Вани»
Иван Самсонов – один из первых предпринимателей Алнашского района. Своё дело он открыл ещё в 1989 году. Сегодня в коллективе его ООО «Дядя Ваня» работают 28 человек. Это сеть магазинов самообслуживания как в райцентре, так и в самых отдалённых населённых пунктах Алнашского района.
В 2002 году за добросовестный труд в сфере торговли награждён Почётной грамотой Министерства торговли и бытовых услуг УР. Был победителем республиканского конкурса «Лучшее предприятие торговли–2002». Неоднократно принимал участие в республиканском конкурсе «Лучший предприниматель года». В 2016 году Ивану Самсонову присвоено почётное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания Удмуртской Республики». В настоящее время он является бизнес–омбудсменом по защите прав предпринимателей района при Общественной палате УР. Самсонов является постоянным спонсором многих важных мероприятий района. Каждый год в Алнашах проводятся лыжные гонки на приз ООО «Дядя Ваня».
После осмотра здания магазина в Алнашах, где ведётся масштабная реконструкция, руководитель республики посетил дом директора ООО «Дядя Ваня». За чашкой чая Александр Бречалов и Иван Самсонов обсудили вопросы развития предпринимательства в районе. Иван Иванович заметил, что конкуренция в сфере торговли на селе очень высокая. Несколько лет назад в районе появились магазины федеральный сетей, да и торговля потребкооперации в районе весьма развита. Чтобы выдержать эту конкуренцию, необходимо быть ближе к народу, открывать торговые точки в отдалённых деревнях. По словам Ивана Самсонова, его предприятие постепенно расширяет производство, в частности, из года в год увеличивается выпуск хлебобулочных изделий. Хлеб пока пекут в электрических печах, что обходится дорого, поэтому в перспективе предприниматель планирует подключение к газовым сетям и строительств более серьёзного пекарного производства.
– Иван Иванович хочет открывать новые магазины в дальних населённых пунктах. Это не самый рентабельный формат, но человек любит свою землю и поддерживает селян, – поделился своими впечатлениями от встречи Александр Бречалов. – Он не просто вкладывает деньги ради получения денег, но ещё и активно помогает людям. Такие предприниматели у нас должны быть на особом счету. Я думаю, что мы через инструмент «Лизинг–грант» его однозначно поддержим и поможем ему открыть пекарню, тем более у него исключительная кредитная история – у него нет кредитов.
Район строится
Также в Алнашах Александр Бречалов побывал на строительстве новой средней школы на 500 учащихся. Первоначально со строительством возникали проблемы. Были допущены ошибки в документации, в течение года не было финансирования. Ознакомившись с ситуацией, Глава Удмуртской Республики отметил, что трудные времена по этому объекту остались позади, сейчас налажено финансирование, некоторые оставшиеся технические вопросы по экспертизе решаются в рабочем порядке. Александр Бречалов поставил задачу к 30 ноября подготовить объект к сдаче.
– Я надеюсь, что сейчас проблем уже нет и мы вышли на финишную прямую. Были проблемы в первую очередь в отношениях между подрядчиком и Министерством строительства и ЖКХ республики, – прокомментировал Александр Бречалов. – Нам очень много надо будет переделать в этом вопросе, чтобы быть готовыми к следующему строительному сезону. Также Глава Удмуртии побывал на строящемся стадионе Алнашской детско–юношеской спортивной школы, рассмотрел проект будущей лыжной базы в райцентре.
В деревне Нижний Сырьез, входящей в МО «Писеевское», Александр Бречалов познакомился с ходом строительства клуба и моста за счёт средств муниципального образования.
– С ООО «Писеевское» такая же примерно история, как с Иваном Самсоновым, – прокомментировал ситуацию Александр Бречалов. – Глава района попросил Николая Ивановича Михайлова, нынешнего руководителя ООО «Писеевское» поддержать разваливающееся хозяйство, а он не просто поддержал, но и развивает – практически ежегодно строит новые производственные объекты. Там, где он хотел построить кафе, пойдя навстречу местной власти, сделал дополнительный пристрой для Дома культуры. Но мы будем помогать. Будем изыскивать средства, чтобы там помочь построить новый дом культуры.
О самоуправлении и самообложении
Затем в деревне Старая Шудья состоялась встреча с активом. В повестке – презентация проекта «Практика привлечения средств граждан на реализацию вопросов местного значения по механизму самообложения», подведение итогов работы за год, исполнение поручений Александра Бречалова, данных во время предыдущего визита в район, обсуждение перспектив развития территории.
Глава муниципального образования «Ромашкинское» Владимир Слесарев рассказал о том, как построена работа на данной территории по поддержке инициативы граждан. Так, в деревне Старая Шудья существующие с 1980 годов скважины не отвечали санитарно–эпидемиологическим требованиям по качеству воды. В 2017 году жители населённого пункта благоустроили родник. Кроме того, в июне 2018 года по инициативе граждан состоялось собрание по вопросу ремонта водопровода. Было принято решение о сборе целевых средств в размере 4000 рублей с каждого хозяйства. Вот так за счёт средств населения, а также районного бюджета и МО «Ромашкинское» в деревне был отремонтирован водопровод.
Аналогичным образом был решён вопрос с водоснабжением и в деревне Дятлево, где население собрало 67 тысяч рублей, а администрация района выделила ещё 115 тысяч. В результате в июле текущего года работы были завершены.
В настоящее время в МО «Ромашкинское» принято положение о проведении сходов граждан и положение по самообложению граждан. Состоялись сходы жителей деревень Новые Алнаши и Казаково, на которых было принято решение по сбору средств на строительство памятников участникам Великой Отечественной войны. А в Старой Шудье за счёт привлечения средств граждан в ближайшее время будет проведена модернизация уличного освещения. Владимир Слесарев подчеркнул, что здесь необходимо ещё установить водонапорную башню, так как давления, особенно летом, не хватает.
Глава Удмуртии Александр Бречалов, выслушав рассказ селян, подчеркнул, что им необходимо делиться своим опытом с коллегами из других муниципальных образований. Он поручил Министерству строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии проработать вопрос по строительству водонапорной башни в Старой Шудье.
– На водонапорную башню 800 тысяч найдём. В следующем году работы должны быть завершены. Я вам обещаю. В Старой Шудье населением было собрано 230 тысяч рублей, а республиканский бюджет не участвовал. Но мы поддержим селян, в частности, в строительстве водонапорной башни. Именно потому, что когда есть инициатива от людей – не ждать, а что–то менять вокруг, мы должны рублём их поддерживать. Используя возможности постановления нашего правительства № 401 о предоставлении субсидий из бюджета на решение вопросов местного значения, осуществляемое с участием средств самообложения граждан, мы сможем решить многие проблемы, – отметил руководитель региона.
Глава района Алексей Соловьёв доложил о выполнении поручений Главы Удмуртии по итогам его визита в Алнашский район год назад. Все прошлогодние поручения, а их было 14, выполнены.
В ходе встречи с активом района также были подведены итоги работы за год и определены задачи на будущее. В частности, речь шла о дорогах, ремонте школ, строительстве детских садов и об экономике. Александр Бречалов и сопровождавшие его в поездке руководители профильных министерств и ведомств ответили на многочисленные вопросы.
Фото Карипов Э.
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