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Сезон навигации теплоходов на Ижевском пруду стартует 8 июня

7 июня
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Уже в эти выходные, 8 и 9 июня, любимые жителями города теплоходы совершат первые в этом сезоне рейсы по маршруту: пристань Ижевск – Воложка – пристань Ижевск.

C3f6068e8b8c333d2c72f93453fe2dc9.jpg 765x560 Сезон навигации теплоходов на Ижевском пруду стартует 8 июня

Уже в эти выходные, 8 и 9 июня, любимые жителями города теплоходы совершат первые в этом сезоне рейсы по маршруту: пристань Ижевск – Воложка – пристань Ижевск.

Согласно предварительному расписанию речные трамвайчики летом будут курсировать следующим образом:

в будни отправление от пристани Ижевск в 11.00, 14.00 и 16.00, в выходные – в 11.00,13.00, 15.00 и 18.00.

Маршрут останется прежним: пристань Ижевск – причал Воскресенского – Соловьёвские дачи – Воложка и обратно.

«Парки Ижевска» готовят для пассажиров теплоходов насыщенную программу. Теперь у горожан появится шанс не только путешествовать по водной глади и кормить пролетающих чаек, но и попутно изучать историю Ижевска в целом и городского пруда в частности.

– Ввести экскурсионные маршруты по акватории нашего пруда планируется уже с 8 июня, и дальше будем выделять время на них каждый день, – говорит директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин. – Мы планируем максимально наполнить и разнообразить досуг ижевчан в то время, когда они будут находиться на теплоходах. Это будут не только экскурсии, но и дискотеки, концерты, лекции и пресс-конференции.

Торжественное открытие сезона состоится в субботу, 8 июня, в 11.00. Гостей пристани Ижевск ждёт праздничная программа: в течение дня для маленьких пассажиров будет организована детская анимация, а для самых активных вечером пройдёт дискотека на палубе.

Кроме того, в этом году, как и ранее, любой желающий сможет арендовать теплоход под личный праздник. Для этого необходимо связаться с представителями администрации пристани Ижевск и команды «Парков Ижевска».

Вся актуальная информация будет представлена в группе «Парки Ижевска» в «ВКонтакте», здесь же можно уточнить расписание и цены на билеты. Команда «Парков Ижевска» всегда рада инициативам граждан, и теплоходы не будут исключением – если у вас есть идея праздника или предложение, как сделать работу лучше, пишите в личные сообщения группы!

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