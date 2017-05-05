К пожароопасному периоду мы начинаем готовиться с осени предыдущего года. Созданы противопожарные минеральные полосы, разрывы, места отдыха, установлены аншлаги с информацией о необходимости соблюдения мер безопасности. Большая разъяснительная работа проводится с местным населением, это беседы в школах, детских садах, уроки экологии.
Подготовка ведется с осени
В лесных массивах вводится ряд ограничений – в частности, запрещена огневая очистка лесосек. О важности этого запрета свидетельствует тот факт, что именно 28 апреля при огневой очистке лесосеки произошел первый пожар. В настоящее время проводятся оперативные работы, чья это лесосека, - уже установлено. Владельцу будут предъявлены штрафные санкции, возбуждено административное производство.
1 мая пожар возник из-за пала сухой травы, огонь перешел в лесной фонд, площадь возгорания была небольшой - 0,02 гектара, и сотрудники лесничества автономного учреждения «Удмуртлес» ликвидировали пожар в короткие сроки. Виновник пока не установлен, вернее всего, возгорание произошло от не затушенной брошенной сигареты.
Если сравнивать, как протекает пожароопасный период в других регионах, ситуацию в Удмуртии можно считать благополучной. Все мы в курсе того, что происходит на территории Сибирского федерального округа. Там третий год подряд бушуют сильнейшие пожары, сгорают целые деревни, люди лишаются крова над головой.
– Чтобы не допускать такого развития событий, Министерство лесного хозяйства республики проводит огромную работу по подготовке к пожароопасному периоду, - говорит исполняющий обязанности министра лесного хозяйства Удмуртской Республики Сергей Журавлев. - Все нормативные документы утверждены не только на федеральном, но и на региональном уровне. Самый главный документ - это план тушения пожаров, который строго определяет порядок действий различных подразделений на закрепленных за ними участках. Если в каком-то районе происходит возгорание, по этому плану арендаторы, предприятия лесопереработки, органы местного самоуправления, пожарные части знают куда выдвигаться, какие силы и средства нужны, чтобы не тратить драгоценное время на сборы. Пожарные части «Удмуртлеса» и лесничества готовы к тушению пожаров.
Вместе мы сильней
Удмуртия традиционно заключила соглашения со всеми приграничными субъектами - Татарстаном, Башкортостаном, Кировской областью и Пермским краем. Нередко случается, что пожары из одного региона переходят в другой, объединение сил и средств доказало, какое важное значение оно приобретает в успешной борьбе с огнем.
В лесопожарных структурах, подведомственных министерству, 384 лесных пожарных, за этими структурами закреплены по всей территории Удмуртской Республики 240 единиц техники. Утверждены 342 маршрута наземного патрулирования общей протяженностью 14 тысяч километров, при разработке которых учитывалось расположение наиболее сложных участков леса, том числе места, часто посещаемые населением.
В выездах патрульной группы участвуют не только работники лесничеств, но и, МЧС, сотрудники МВД, ведь не секрет, что во время патрулирования обнаруживаются нарушители и необходимо сразу возбуждать административные дела в отношении тех, кто принес в лес беду.
Время быстрых действий
Бульдозеры и экскаваторы предназначены для тушения подземных торфяных пожаров. В прошлом году такое возгорание возникло на территории Сюмсинского района, причем это случилось зимой. Охотники оставили кострище на торфянике, огонь ушел вглубь, и пришлось раскапывать место горения.
– Это довольно затратное и трудоемкое мероприятие, - говорит Сергей Журавлев, - но если бы оставить такой пожар на весну, то неизвестно, какие бы пришлось понести потери, и какая площадь леса оказалась бы в огне. Мы стараемся все возгорания ликвидировать в течение первых суток. Это непреложная задача. Для подготовки к выполнению этой задачи проводим тренировки не только на земле, но и командно-штабные учения. Важно уметь правильно донести информацию до определенных штабов, тренировки проводятся на всех уровнях управления.
– Мы надеемся, что в результате громадной работы, проведенной нашими специалистами, мы пожароопасный период пройдем достойно, - убежден Сергей Журавлев.
Время требует внедрения новых технологий в охране лесного богатства. Поэтому в министерстве начинается работа и по космическому мониторингу. Налажены отношения с Московским институтом леса, который выдвигает ряд предложений по своевременному обнаружению возгораний, а также их ликвидации. В космическом мониторинге специалистов интересует и то, что по нему можно в текущем режиме проводить инвентаризацию наших лесов и иметь самую актуальную информацию о лесном фонде.
Ведутся переговоры и с МЧС России по Удмуртской Республике. В рамках программы «Безопасный город» они предлагают разместить несколько видеокамер в Воткинском и Сарапульском районах.
В республике уже была практика, правда, не совсем удачная, по установке видеокамеры в Якшур-Бодьинском районе, но она покрывала расстояние всего 10 километров. Сейчас есть возможность поставить более мощное оборудование. Это выгодно тем, что таким образом можно будет следить за обстановкой в лесу на экране монитора на площади несколько десятков гектаров, конкретно определять точку возгорания и оперативно предпринимать действия по тушению пожара.
За прошлый год в республике отмечено 59 возгораний в лесах. Для Удмуртии это все-таки большая цифра, хотя общая площадь пожаров невысока. Но быстрое тушение возгораний - заслуга четко отлаженной системы обнаружения и самоотверженной работы лесных пожарных.
Все - на посадку леса!
В Год экологии Агентство лесного хозяйства Российской Федерации дало Удмуртии дополнительное задание провести в этом году сверхплановые лесовосстановительные работы на тысяче гектаров. В нашей республике лесовосстановлено уделяется большое внимание.
Ежегодно мы высаживаем лес на площади от 3 до 4 тысяч гектаров.
За качеством проводимых работ ведется не только контроль на региональном уровне, они проверяются филиалом Пермской лесозащиты. Если работы не выполнены, министерство предъявляет требования арендаторам и лесопользователям. Для восстановления леса в Удмуртии существуют лесные питомники, на которых высеваются семена. Их запасено на 7 -8 лет, и этот баланс будет сохраняться и впредь.
С 6 по 16 мая во всех районах республики пройдет Всероссийский день посадки леса, посвященный Году экологии в России. Министерство лесного хозяйства обращается к жителям республики с призывом принять активное участие в этой акции и еще раз напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и прилегающих к ним территориях.
За нарушение правил законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – до 1 миллиона рублей.
В случае нарушения требований правил пожарной безопасности, повлекших возникновение лесного пожара, нарушителю грозит уголовная ответственность.
ЗНАЙ!
В Удмуртии есть и недоступные для патрулирования места - это северные районы и юго-восток республики. Там организовано авиационное патрулирование. Автономное учреждение «Удмуртлес» заключает договор с частным лицом, владельцем самолета «Тесла». В периоды высокого класса пожароопасности самолет обследует территории по малому кругу - в основном Воткинский и Сарапульский районы. Когда возникают серьезные опасения, самолет идет по большому кругу, на полет по которому уходит от 6 до 8 часов.
Новеллы лесного законодательства
При подготовке к пожароопасному периоду в Лесной кодекс внесены изменения, которые затронули сводный план тушения пожаров. Вступили в действие в прошлом году два прорывных закона о ведении лесного хозяйства - № 415-ФЗ и № 455-ФЗ.
В 415-м законе есть ряд новелл по лесопользованию для населения. Вводится Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС), в соответствие с которой любой человек может отследить сделки с древесиной. Каждый лесовоз, который везет заготовленную древесину, обязан иметь документ, указывающий, откуда она, где и на основании чего заготовлена, куда ее везут. Закон запрещает отчуждение древесины, заготовленной для собственных нужд. Если человек купил делянку для строительства дома, хозяйственных построек, он обязан использовать ее только на свои нужды и не имеет права перепродавать.
Федеральный закон 455-ФЗ в основном направлен на санитарно-оздоровительные мероприятия. Увеличивается количество надзора. Прежде чем назначать санитарные рубки, разрешительные документы уходят для проверки в Пермский филиал «Рослесзащиты», где их в течение месяца проверяют и выносят свое заключение - можно или нельзя проводить рубки в обозначенном месте.
Еще одна новелла состоит в том, что если раньше можно было назначать рубки в зимнее время, то сейчас это разрешается делать только в вегетационный период, с мая по октябрь. Отдельные требования предъявляются и арендаторам лесных участков по проведению санитарно-оздоровительных мероприятий.
Фото: Минсельхоз УР
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