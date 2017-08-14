И северная столица, и район давно ждали визита. И даже не столько власти, которые, конечно, готовились достойно принять Александра Бречалова. Жители Глазова и района очень многое хотели сказать первому человеку в республике в надежде, что они будут услышаны, а проблемы, годами не сдвигавшиеся чиновниками с мертвой точки, будут решены.
Где деньги для культуры?
Деревня Кочишево Глазовского района. Точка номер один в маршруте «Команды Удмуртии» на 8 августа. Здесь Александра Бречалова встречают в Храме живого звука. Этот проект культурно-туристического парка «Донды Дор» выиграл грант благотворительного фонда Тимченко. 2,1 миллиона рублей привлечены на возрождение культурных и исторических традиций.
Выбор на Кочишево пал не случайно. В этой многонациональной деревне живет много творческой активной молодежи, которая и стала двигателем этого необычного проекта. Теперь не только высокие гости, но и все желающие могут увидеть необычную интерактивную инсталляцию и познакомиться с песенными традициями народов севера Удмуртии, погрузиться в атмосферу обрядов, которые сопровождали человека на протяжении всей жизни.
С экскурсии по храму-музею врио главы отправился на встречу с жителями. В Кочишево в то утро съехались, пожалуй, представители всех соседних поселений. Утреннее солнышко с каждой минутой припекало все больше, однако градус разговора руководителя республики с сельчанами оставался ровным, без негативных эмоций и обвинений в сторону власти.
Люди просто выходили к микрофону и говорили о своих проблемах.
В Качкашуре по стенам Дома культуры пошли трещины, с марта клуб не работает. А клуб в селе Адам еще в 2005 году продали частнику. Предприниматель здание не использует, оно ветшает и скоро придет в негодность. В Адаме живет 2000 человек, из них молодежи - 350, детей больше 300. В лучшем случае для культмассовых мероприятий сельчан пригласят в специально отведенное помещение, расположенное в двухквартирном доме. С трудом, но этот «клуб» вместит не больше полусотни человек.
– Прошу оперативно найти предпринимателя, который выкупил здание, - поручил Александр Бречалов главе района Вячеславу Сабрекову. – Главное понять: там что-то еще можно сделать или проще построить новое. Я так понимаю, что на две тысячи населения альтернативной площадки для проведения досуга нет. И это очень плохо.
В Гулеково своя проблема: здесь два недостроенных республиканских объекта – детский сад и пристрой к школе. Глава муниципального образования «Гулековское» предложил: если освободить от налогов сельхозпредприятия «Луч» и «Коммунар», то они готовы вложиться в стройку.
– У нас очень часто так происходит: дайте денег, дайте налоговые льготы. Это не решение вопроса, - считает Александр Бречалов. – Мы можем помочь сельхозпредприятиям не льготами, а в расширении рынка сбыта продукции. У Удмуртии есть хорошие возможности по развитию экономики, и мы должны их максимально использовать.
Решение проблемы со строительством детсада в итоге нашлось. Готов достроить его руководитель СПК «Луч», предприятию детский сад нужен, чтобы привлечь молодых специалистов. А с получением кредита под низкие проценты поможет республика.
Говорили о газе, о воде, школах, дорогах, лыжной базе и многом другом. Градус эффективности в общении Александра Бречалова с жителями подогревало присутствие членов регионального кабинета министров. На каждый вопрос люди тут же получали четкий и конкретный ответ.
Точки роста
И все-таки чаще всего спрашивали о дорогах.
Александр Бречалов высказал свою позицию:
– Договоримся изначально – ничего обещать не буду. Точного понимания, что у нас будет с бюджетом на 2018 год, пока нет. Но при этом мы сейчас стремимся сделать так, чтобы и по тем дорогам, которые спроектированы и прошли торги, находить экономию. В выходные дни в Удмуртию приедет глава Росавтодора Роман Старовойт, будем обсуждать возможность перепроектирования. В приоритетах по ремонтам участки, по которым осенью и весной нельзя проехать даже на спецтехнике, – в республике их 87. Второй приоритет – проезд к экономическим «точкам роста». В Глазовском районе, например, это деревня Чура.
Туда и направилась «Команда Удмуртии», покинув гостеприимное Кочишево. В Чуру Александр Бречалов приехал, чтобы увидеть новые дома для молодых специалистов. Несколько лет назад чуринцы стали участниками федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий», началась застройка юго-западного микрорайона деревни. Под строительство индивидуального жилья выделили 17 гектаров, всего 43 участка, где будут жить примерно 200 человек. Провели межевание, подвели электричество. Сейчас решается проблема газоснабжения.
Жители микрорайона построили хоккейную площадку около школы и сами зимой заливают каток. Теперь собираются построить детскую площадку.
Надо строить многофункциональную площадку - для детей, молодежи, людей взрослого и пожилого возраста, посоветовал руководитель республики:
– Вы продумайте, как и где обустроить такую площадку. А мы постараемся вас поддержать, чтобы на следующий год по программе благоустройства на уровне софинансирования построить ее для вас.
Александр Бречалов поручил руководителю регионального Минэнерго и ЖКХ помочь селянам в подготовке необходимых документов.
Итогом встречи с жителями района стал мозговой штурм по определению проблем и приоритетов, который прошел в Глазовском аграрно-промышленном техникуме. А Александра Бречалова уже ждали на ЧМЗ.
Работа над ошибками
Короткое знакомство с промплощадкой, обсуждение с генеральным директором Денисом Анищуком перспектив развития ЧМЗ и вопросов сотрудничества завода и республики, встреча с трудовым коллективом завода. Вроде бы, ничего нового, что выбивалось бы за рамки привычного шаблона встреч первых лиц с заводчанами. Но что-то все-таки было другое. Встреча не в зале, а на улице. Руководители республики, завода и города готовы ответить на любой вопрос, даже далеко не постановочный.
И снова говорили о дорогах – для Глазова это больная тема. Об оттоке перспективной молодежи, о поддержке детского спорта. Не раз звучали слова «оптимизация медицины» в негативном контексте, причем и здесь, на ЧМЗ, и уже потом, на встрече с городским активом.
– По опросам населения, здравоохранение является приоритетным в списке проблем, которые наиболее волнуют граждан республики. К сожалению, оптимизация, которая была проведена в регионе во исполнение федерального законодательства, прошла с ошибками. Речь идет о сокращении койко-мест и оптимизации медучреждений в населенных пунктах. Сейчас мы эти ошибки исправляем. Собираем все жалобы от людей и проверяем их. Проводим очень долгую, но нужную работу. Иначе мы не поймем, какой запрос идет от населения в сфере медицины, - отметил Александр Бречалов. - Если поймем, что в Глазове есть критичные нерешаемые проблемы, мы, конечно же, их будем решать за счет бюджета или привлекая внебюджетные средства. Главная наша задача - обеспечить своевременный доступ граждан к медицинской помощи. Особенно это касается детей и экстренной помощи.
– Узких специалистов в Глазове действительно не хватает, - подтвердила и.о. заместителя Правительства Удмуртии Наталья Сударикова. - По этой причине в городе объединили районную и городскую больницы, чтобы аккумулировать усилия и кадровые ресурсы двух лечебных учреждений.
Александр Бречалов поручил Наталье Судариковой и главе Глазова Олегу Бекмеметьеву вместе с активом выделить наиболее проблемные позиции в сфере здравоохранения, которые необходимо решить в 2017 году.
– Если мы не найдем системного решения проблем, то будем закрывать их какими-то временными мерами, как мы это уже делаем в других муниципальных образованиях республики, - подчеркнул врио Главы Удмуртии.
Мозговой штурм в помощь
Итогом дня стал мозговой штурм по первоочередным проблемам северной столицы республики. Много говорили о поддержке бизнеса, спорте, культуре. Что примечательно, практически не было традиционных просьб типа «не учите меня жить, лучше помогите материально». Видно, что с форматом новых требований руководства республики глазовчане уже познакомились. Проблемы звучали с идеями, проектами, деловыми предложениями.
Например, директор мебельной компании «Мама» Наталья Богданова предложила способ, как удержать молодых специалистов в здравоохранении Глазова:
– Город когда-то оплачивал съемное жилье приехавшим молодым медикам. Давайте вернем эту замечательную практику, а то Глазов останется совсем без молодых специалистов. Мы готовы меблировать эти квартиры, думаю, мебельщики города к нам присоединятся. Давайте попробуем, это нам по силам.
Бречалов инициативу поддержал.
Ректор Глазовского пединститута Янина Чиговская-Назарова рассказала об интереснейшем проекте. Профессор ГГПИ Валерий Майер вместе со своими учениками создает уникальные приборы, которые помогают изучать физику в школе. Они недорогие, не имеют аналогов ни в России, ни в мире.
– Этот проект мы будем продвигать. Мы хотим, чтобы это оборудование было запущено в массовое производство. Так мы сможем повысить качество обучения физике и конкурентоспособность школьников и студентов.
– Наши студенты и школьники и так конкурентны, ежегодно подтверждают это на предметных олимпиадах, - заметил Александр Бречалов. – Нужна экспертиза вашего проекта. Неплохо, если бы эти приборы еще нашли покупателя. Тогда будет и физика, и экономика.
Вера БАЖЕНОВА
Фото: Пресс-служба Главы и Правительства УР
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