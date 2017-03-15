Главная » Сеть технопарков «Кванториум» может охватить все моногорода Удмуртии

Сеть технопарков «Кванториум» может охватить все моногорода Удмуртии

15 марта
0
520363f94956f0d9a6a00d98137e55a3 Сеть технопарков «Кванториум» может охватить все моногорода Удмуртии

Возможности государственно-частного партнёрства обсудили 14 марта в Правительстве на совещании в формате «власть и бизнес».

Выполняя поручение Главы Удмуртии Александра Соловьева – активнее искать новые формы привлечения инвестиций и совершенствовать механизмы ГЧП - Председатель регионального кабинета министров Виктор Савельев пригласил к разговору представителей промышленно-экономической ассоциации «Развитие». Эта аудитория заинтересована в повышении качества инженерного образования с помощью предлагаемых на федеральном уровне инструментов. В их числе – детские технопарки «Кванториум», призванные формировать личность инженера с начальных классов школы, сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии.

Технопарки «Кванториум» созданы в 20 российских регионах. Удмуртия, в числе ещё 17-и субъектов, прошедших конкурсный отбор, включилась в проект в 2017 году. В сентябре этого года технопарк должен быть открыт в столице региона, Ижевске. К этому времени здесь необходимо организовать работу по пяти образовательным траекториям - «квантам»: Дополненная и виртуальная реальность, IT-квантум, Робоквантум, Аэроквантум и Промдизайн.

Гарантия реализации планов – имеющийся у республики опыт (в 19 школах Ижевска работают информационно-технологические классы); наличие базовой организации – центра дополнительного технического образования школьников «Технотроника»; высокий интерес к созданию технопарка со стороны профессионального сообщества (46 заявок на 12 открытых вакансий преподавателей); финансовое обеспечение в объёме более 100 млн. рублей (57 млн. руб. из федерального и 24 млн. руб. из республиканского бюджета, а также средства инвестора). Финансирование предусмотрено для закупки современного обучающего оборудования, ремонта одного из корпусов технопарка, благоустройства прилегающей территории, оплаты труда педагогов.

В рамках совещания представители бизнеса и власти рассмотрели вопрос дополнительного привлечения инвестиций на реконструкцию площадей под обязательный элемент технопарка – «хайтек-цех», в котором дети познакомятся с технологиями 3D-печати, электроники, металлообработки на станках с ЧПУ.

«Проект «Кванториум» интересен бизнесу, который понимает стратегическую значимость уровня подготовки кадров. Он, безусловно, важен для республиканской власти, так как нацелен на повышение качества человеческого капитала – а это отправная точка развития любого региона и страны в целом. Не случайно создание сети детских технопарков отмечено на прошедшем инвестиционном форуме в Сочи как лучший проект комплексного развития территорий», - отметил, подводя итоги совещания, Председатель Правительства УР Виктор Савельев.

Он также выразил уверенность, что взаимопонимание бизнеса и власти, общее видение необходимости делать «самые окупаемые инвестиции» – инвестиции в развитие детей, – позволят применить для создания технопарка формат ГЧП с привлечением средств промышленных предприятий.

Опыт создания детского технопарка «Кванториум-Технотроника» в Ижевске может быть транслирован и в других городах республики, в первую очередь – в моногородах. Агентство инвестиционного развития УР уже провело стратегические сессии на тему технопарков в Воткинске и Сарапуле. Предварительно проект встретил отклик со стороны бизнес-сообщества.

По прогнозам АИР, создав филиальную сеть технопарков «Кванториум», Удмуртия в 2017-18 годах может стать первым российским регионом с технопарками во всех моногородах.

Фото: ul.aif.ru

Метки: инвестиционные проекты ГЧП Кванториум образование Александр Соловьев Виктор Савельев

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо