Возможности государственно-частного партнёрства обсудили 14 марта в Правительстве на совещании в формате «власть и бизнес».
Выполняя поручение Главы Удмуртии Александра Соловьева – активнее искать новые формы привлечения инвестиций и совершенствовать механизмы ГЧП - Председатель регионального кабинета министров Виктор Савельев пригласил к разговору представителей промышленно-экономической ассоциации «Развитие». Эта аудитория заинтересована в повышении качества инженерного образования с помощью предлагаемых на федеральном уровне инструментов. В их числе – детские технопарки «Кванториум», призванные формировать личность инженера с начальных классов школы, сообщает пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии.
Технопарки «Кванториум» созданы в 20 российских регионах. Удмуртия, в числе ещё 17-и субъектов, прошедших конкурсный отбор, включилась в проект в 2017 году. В сентябре этого года технопарк должен быть открыт в столице региона, Ижевске. К этому времени здесь необходимо организовать работу по пяти образовательным траекториям - «квантам»: Дополненная и виртуальная реальность, IT-квантум, Робоквантум, Аэроквантум и Промдизайн.
Гарантия реализации планов – имеющийся у республики опыт (в 19 школах Ижевска работают информационно-технологические классы); наличие базовой организации – центра дополнительного технического образования школьников «Технотроника»; высокий интерес к созданию технопарка со стороны профессионального сообщества (46 заявок на 12 открытых вакансий преподавателей); финансовое обеспечение в объёме более 100 млн. рублей (57 млн. руб. из федерального и 24 млн. руб. из республиканского бюджета, а также средства инвестора). Финансирование предусмотрено для закупки современного обучающего оборудования, ремонта одного из корпусов технопарка, благоустройства прилегающей территории, оплаты труда педагогов.
В рамках совещания представители бизнеса и власти рассмотрели вопрос дополнительного привлечения инвестиций на реконструкцию площадей под обязательный элемент технопарка – «хайтек-цех», в котором дети познакомятся с технологиями 3D-печати, электроники, металлообработки на станках с ЧПУ.
«Проект «Кванториум» интересен бизнесу, который понимает стратегическую значимость уровня подготовки кадров. Он, безусловно, важен для республиканской власти, так как нацелен на повышение качества человеческого капитала – а это отправная точка развития любого региона и страны в целом. Не случайно создание сети детских технопарков отмечено на прошедшем инвестиционном форуме в Сочи как лучший проект комплексного развития территорий», - отметил, подводя итоги совещания, Председатель Правительства УР Виктор Савельев.
Он также выразил уверенность, что взаимопонимание бизнеса и власти, общее видение необходимости делать «самые окупаемые инвестиции» – инвестиции в развитие детей, – позволят применить для создания технопарка формат ГЧП с привлечением средств промышленных предприятий.
Опыт создания детского технопарка «Кванториум-Технотроника» в Ижевске может быть транслирован и в других городах республики, в первую очередь – в моногородах. Агентство инвестиционного развития УР уже провело стратегические сессии на тему технопарков в Воткинске и Сарапуле. Предварительно проект встретил отклик со стороны бизнес-сообщества.
По прогнозам АИР, создав филиальную сеть технопарков «Кванториум», Удмуртия в 2017-18 годах может стать первым российским регионом с технопарками во всех моногородах.
Фото: ul.aif.ru
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