‒ Анна Павлиновна, ваша компания провозгласила принцип клиентоориентированности приоритетом в своей работе. Несложно представить, что это могло бы означать, например, в ритейле. Но как его можно применить к потребителям электрической и тепловой энергии?
‒ Знаете, сегодня мы практически не используем словосочетание «потребитель услуг». Этот термин связан с традиционной моделью сбыта, в которой поставщики электроэнергии и тепла отвечали только за сами ресурсы. Но времена меняются, и сейчас клиенту уже недостаточно получать просто ресурс, ему необходимы современные решения, онлайн‒сервисы и системы автоматического учета. Это принципиально другая модель отношений. Например, важное направление нашей деятельности ‒ совершенствование систем электронного документооборота для корпоративных клиентов. Документы заверяются электронными подписями, что означает возможность предоставления этих документов в госорганы.
‒ А как согласуются с принципом клиентоориентированности огромные очереди в офисах вашей компании в Ижевске, которые стали уже притчей во языцех?
‒ Да, эта проблема существует. Особенно остро мы с ней столкнулись в первой половине года. Для решения этой проблемы мы проанализировали причины ее возникновения и выявили два основных момента: первый ‒ недостаточная информированность клиентов, второй ‒ ограничение наших внутренних ресурсов.
Основные факторы формирования очередей в начале года ‒ перерасчет за отопление по итогам прошлого года и переход на единый платежный документ. Перерасчет, а если быть точнее, корректировка платы за отопление, проводится в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ № 354. Мы каждый год проводим эту операцию, и никогда у нас не было такого ажиотажа. Но в этом году корректировка проводилась с учетом изменений в указанных правилах и в расчетный период попали не 12 месяцев, как ранее, а до 16 месяцев. Законность нашего подхода подтверждена на всех уровнях, тем не менее до сих пор есть жители, не оплатившие этот перерасчет. В итоге они у нас в должниках. При проведении корректировки платы за отопление 2017 года мы будем более детально и широко освещать этот процесс.
Уважаемые жители! В течение первого квартала 2018 года мы будем проводить корректировку платы за отопление за 2017 год. Если у вас возникнут какие‒либо вопросы, то для получения квалифицированного ответа вам необходимо обратиться в две инстанции: в свою управляющую компанию, которая предоставляет нам показания общедомовых приборов учета тепловой энергии, а затем к нам, чтобы узнать, как мы провели перерасчет.
Что касается единого платежного документа, то большинство вопросов уже разрешены. Касались они, в первую очередь, обмена данными с управляющими компаниями и поставщиками ресурсов. Остались два момента, которые требуют оперативного реагирования. Во‒первых, это присоединение к единому платежному документу новых участников – тут могут возникнуть проблемы по формату передачи данных. В большей степени это зона ответственности УК. Второй момент – жилые помещения с несколькими собственниками и лицевыми счетами. Вот этот вопрос приходится решать в «ручном» режиме, и он у нас на особом контроле.
Летом наплыв клиентов в наши офисы спровоцировали «двойные платежки» по домам УК «Жилфонд» и «Кама». Тут все понятно: недобросовестные дельцы хотели нажиться и ввели жителей в заблуждение. Закон расставил все по своим местам. У нас есть судебные решения по обеим компаниям, и все инстанции, включая Арбитражный суд РФ, подтвердили нашу правоту.
Но мы допускаем, что история с «двойными» платежками может повториться и в будущем году, но уже с участием ООО «Городская УК». В случае расторжения договоров на поставку тепловой и электрической энергии УК может продолжать выставлять платежки за коммунальные услуги. Заплатив за ресурс управляющей компании, люди накопят долг перед нами и придут с этой проблемой в наши офисы.
Кроме предупреждения спорных ситуаций, мы занимаемся расширением сети обслуживания. В течение 2017 года в Ижевске открылись пять дополнительных пунктов обслуживания клиентов. При этом все наши офисы и пункты обслуживания обладают одинаковым функционалом и возможностями. Все рабочие места подключены к единой базе данных, следовательно, в любом из восьми офисов и пунктов обслуживания клиентов можно получить консультацию по вопросам, связанным с проведением перерасчетов, начислением платы, учетом показаний счетчиков, платежей и т.д.
Также мы увеличили время работы наших основных офисов. Теперь офисы компании, расположенные по адресам: ул. 7‒я Подлесная, 100, ул. Ленина, 27 и ул. Татьяны Барамзиной, 84, работают с 8.00 до 18.00.
В целом мы контролируем ситуацию с очередями. Мы знаем, когда нам ожидать всплеск посещаемости, и готовы к этому. С 8‒го по 14‒е число к нам приходят после получения платежек, в которых не была учтена информация о наличии прибора учета и показания после перехода на прямые расчеты, вопросы по учету и распределению платежей в едином платежном документе. Второй пик ‒ с 18‒го по 24‒е число, когда передаются показания счетчиков и предоставляют акты об установке, замене и поверке приборов учета. В остальные дни очередей в наших офисах практически нет. А для пиковых периодов у нас есть решения, снимающие нагрузку на офис.
Администраторы залов работают с клиентами в очереди, выявляют «быстрые вопросы» и решают их на месте. Кроме того, предлагают оставить свой номер телефона, берут необходимые данные, звонят им для решения проблемы.
Кроме того, с декабря этого года наши клиенты могут передавать показания приборов учета по всем услугам из единой платежки через устройства самообслуживания Сбербанка. Сделать это можно через банкомат или терминал для оплаты. Этот сервис существовал и ранее, но теперь появилось одно важное новшество. Сейчас при вводе данных клиенты могут видеть и предыдущие показания. Это позволит корректно передавать данные по текущему потреблению, даже если в квартире установлено несколько приборов учета.
‒ Кстати, про Сбербанк. Открывая дополнительные пункты обслуживания клиентов, вы пошли по пути сотрудничества со Сбербанком, а не с управляющими компаниями. Почему?
‒ Статистика показывает, что услугами Сбербанка для совершения платежей в адрес компании «ЭнергосбыТ Плюс» пользуются порядка 70 процентов жителей Удмуртии и 2/3 из них совершают платежи с использованием устройств самообслуживания и сервисов «Сбербанк Онлайн» и «Автоплатеж». Поэтому мы открыли пять дополнительных офисов на территории Сбербанка и планируем открыть еще один дополнительный офис в Ленинском районе Ижевска. Кроме этого, стандарты обслуживания и оформления Сбербанка соответствуют нашим требованиям.
‒ Но при этом у вас есть и заочные каналы обслуживания?
‒ Да, конечно. Более того, развитие заочных сервисов входит в число приоритетных задач. У нас есть контакт‒центр, позвонив по телефону (3412) 32‒03‒81 можно получить консультацию по многим вопросам, в том числе по расчетам. Надо признать, сегодня контакт‒центр функционирует не без замечаний, и мы сейчас работаем в этом направлении.
Кроме этого, есть сайт компании и личный кабинет клиента. Через эти каналы можно отправить документы для заключения договора, передать обращение, скан‒копии документов, отправить показания, оплатить услуги, отслеживать расчеты. Сейчас мы тестируем новый сайт и в ближайшее время запустим его в работу. Мы учли замечания наших клиентов ‒ новый сайт станет гораздо информативнее. Будут новые сервисы, такие как «Обратный звонок», «Онлайн‒чат», «Интернет магазин», а также модернизированный сервис по передаче показаний приборов учета по единому платежному документу.
Изменения коснутся и «Личного кабинета». Там появятся архив квитанций за 6 месяцев, заказ звонка специалиста Контакт‒центра, справочник часто задаваемых вопросов, возможность изменения данных по объекту обслуживания. Будет упрощен и интерфейс оплаты в личном кабинете на сайте и в мобильном приложении.
Сегодня «Личным кабинетом» на сайте компании пользуются более 130 тысяч жителей Удмуртии. Я думаю, что обновленный «Личный кабинет» понравится еще большему количеству пользователей. Бесплатное приложение «Личный кабинет» для физических лиц так же, как и сейчас, доступно для iOS и Android.
Подводя итоги года напряженной работы, я считаю, что в клиентском сервисе нашей компании есть позитивные изменения и уверена, что они будут и далее.
‒ Анна Павлиновна, пользуясь случаем, хочу поздравить от лица коллектива газеты «Удмуртская правда» специалистов ПАО «Т Плюс» с Днем энергетика и пожелать дальнейших успехов в работе на благо жителей Удмуртии.
‒ Спасибо! Я также хочу поздравить жителей Удмуртии с наступающим Новым годом и пожелать здоровья, доброго настроения, света, тепла и уюта в доме!
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