Двадцать первый век открыл миру имя нового гения – драматурга, сценариста и режиссера Мартина Макдонаха. Его семь пьес начали завоевывать театральные подмостки с громкой бродвейской премьеры «Королева красоты». И только после успеха в США его признали, как это водится, на родине – в Великобритании.
Поклонение Макдонаху накрыло и Россию, не обойдя Удмуртию. Его пьесы двух периодов, условно называемых ирландским и американским, поставили в трех театрах Удмуртии. Для Государственного русского драмтеатра Ижевска премьера «Калека с острова Инишмаан» - второе обращение к этому имени.
«Калека с острова Инишмаан» входит в цикл из трех ирландских пьес. Все они посвящены родине предков. Ирландец по происхождению, Макдонах предложил почтеннейшей публике свой взгляд на «маленького человека», а на самом деле – «большого», настоящего, который еще в тридцатых годах прошлого века жил в тяжелейших природных условиях каменистых бесплодных малонаселенных островов северного моря вне комфорта, вне социальной поддержки, вне технических открытий. Как бы негативно ни воздействовала такая среда, его герои сохраняют в себе лучшие человеческие качества.
Драматург умел разглядеть душу своих персонажей за внешней грубостью, эпатажным поведением, дурными привычками, уродливой внешностью. А как же театр? Удалось ли ему посмотреть на героев глазами автора?
Особенности островной жизни
Зрители, рассаживающиеся по местам, с интересом разглядывают колышущуюся водную поверхность, отделяющую их от сцены. Партер театра с помощью проекции превращен в океан, окружающий остров Инишмаан – один из Аранских островов возле западного побережья нынешней Республики Ирландии, а в 30-е годы прошлого века, куда отнесено действие, еще находящейся в состоянии затяжной борьбы за независимость.
Сцена – это и есть сам остров, со столообразными скалами-платформами, круто обрывающимися в Атлантический океан. Петербургские художники Мария Лукка и Александр Мохов создали впечатляющий образ Аранских островов, который отправляет нас к кадрам знаменитого по истории кинематографа документального фильма Роберта Флаэрти «Человек из Арана» с незыблемой фигурой на вершине, смотрящей в бесконечное пространство моря в ожидании чего-то хорошего. Съемки этого фильма на соседнем острове под названием Инишмор движут сюжетом пьесы и спектакля, а во втором действии герои как раз и будут смотреть это кино и комментировать его.
Представьте себе, что вы живете на острове, где населения всего 157 человек. Да еще во времена без мобильников, компьютеров и прочих гаджетов. Как в коммунальной квартире, все знают друг про друга абсолютно все, не скроешь ни малейшее желание или даже мечту. Все поступки подлежат подробному обсуждению, осуждению или одобрению.
Собственно, так происходит и в каждой российской, и любой другой деревушке или селе с постоянными жителями. Здесь за каждым закреплено прозвище – калека Билли, пустозвон Джонни Патинмайк, малыш Бобби, чума Хелен. Чудачества, дурные привычки, характерные особенности тоже всем известны. Над ними добродушно, а то и колко посмеиваются. Молодежь объединяет мечта – уехать с острова в лучшие края, а пожилым остается только ждать их обратно, глядя на море. Не правда ли, это так похоже на любую провинцию?
А какая Ирландия без заводной ирландской музыки и танцев? В спектакль органично вписался ансамбль кельтской музыки ВGreen, который играет в живом плане веселые и лиричные мелодии далекой страны, а герои спектакля периодически пускаются в пляс.
Потомки древних кельтов
Так весело и занятно смотреть на героев, слушать их простодушные реплики, сочувствовать, сопереживать. Режиссер-постановщик из Санкт-Петербурга Дмитрий Удовиченко определил жанр спектакля как « ирландская комедия», предлагая зрителям безудержно смеяться, а исполнителям – напропалую удивлять зал клоунскими гэгами – драками, бросанием куриных яиц, шуточными незлобными погонями и добродушными ругательствами. И делать это все легко и естественно – как дышать.
Актеры неузнаваемо изменились, войдя в свои образы. Эффектная прима Елена Мишина перевоплотилась в неуклюжую, переваливающуюся с ноги на ногу тетку Кейт, периодически погружающуюся в состояние сомнабулизма, беседующую с камнями, и только возвращение уехавшего воспитанника Билли приводит ее в норму. Хороши брат и сестра в исполнении молодых актеров Виталия Туева и Светланы Запорожской. Неуклюжий трогательный брат-ботаник заполняет свое время посещением лавки, где пытается затеять содержательную беседу с тетками-хозяйками. Но у него плохо получается. Разговор с сестрой тоже заканчивается неудачно – дракой и битьем куриных яиц. Но из сцены в сцену как камертон звучит его фраза-мечта – о телескопе, который чудесным образом изменит его скучную и однообразную жизнь. Настоящий бешеный темперамент и напор показывает Светлана Запорожская. С первого взгляда ее героиня чума Хелен – девушка очень грубая, разбитная, любящая сквернословить. Но именно она совершает, казалось бы, невозможное – покупает брату телескоп, назначает калеке Билли свидание, что делает его самым счастливым человеком на всем острове.
Трудно узнать популярного телеведущего и актера Михаила Солодянкина в сочной яркой роли деревенского разносчика новостей Джонни Патинмайка. Живи он в большом городе, стал бы крупным журналистом, ведь новости - его страсть, вторая натура. Он гордится своей миссией, которую выбрал добровольно и считает своей работой. На острове нет радио, газеты привозят издалека, и Джонни выполняет свою социальную роль безоглядно - собирает местные островные новости и доводит их до каждого жителя. Да еще как артистично! Вначале становится в позу, стучит ложкой по бутылке – дескать, внимание. И начинает вещать. Новостей у него в подборке всегда три. Он знает, как их распределить: вначале маловажные, мелкие, на финал – самые животрепещущие. За работу берет плату – продуктами. На острове знают цену его новостям: постная грудинка – только за сенсацию, за остальное – банка горошка или куриные яйца. Чтобы добыть информацию, может подслушивать, шатажировать, уговаривать, угрожать, вымогать, обманывать. За это получает синяки, ушибы, оскорбления. Но самая большая обида, если его сообщения называют скучными или, по вине ненадежного источника, – недостоверными. Обижается, если узнает что-то важное в последнюю очередь. И жители его ценят, хотя без претензий не обходится: ведь если он не придет, то они не узнают, что происходит вокруг.
Актер придумал для героя дурашливую сюсюкающую речь, суетящуюся манеру передвижения. И только в один из моментов, когда Джонни якобы раскрывает калеке Билли тайну гибели его родителей, голос исполнителя становится нормальным, естественным. Здесь говорит его сердце, хотя оно и утаивает всю правду во имя благородной цели – пусть у Билли останется красивая иллюзия. А правда – иная, жесткая, и лучше парню пока ее не знать.
Кто главный герой спектакля? Над этим вопросом спорят исполнители ролей калеки Билли и Джонни Патенмайка. Смешной и пронырливый деревенский сплетник занимает в спектакле так много места, он так укрупнен и симпатичен, что становится таким же важным центром, как Билли. В этом заслуга исполнителя роли Михаил Солодянкина. Молодой артист, играющий калеку Билли, Игорь Василевский пока концентрирует все свое внимание на передаче внешнего облика героя, его ковыляющей походки и раскоординированности рук. Артисту еще предстоит обживать образ, и особенно поработать над монологом.
Зрители разделились
Английский театральный критик Патрик Лонерган, который в прошлом году приезжал в Пермь на фестиваль Мартина Макдонаха, выделяет три основные составляющие парадоксальной драматургии ирландского автора: намеренная провокационность, нарочито шокирующая образность и тонкий психологизм. В ирландском цикле и в «Калеке» в частности еще почти нет черного юмора, но зато торжествует народная смеховая культура и психологизм бьет через край. Этим драматург и спектакль берут зал, а к залу Макдонах относится с уважением и пиететом. Он говорит: «Есть два главных правила: не задавайся и не будь умнее своего зрителя».
Как отреагировали ижевские театралы на «Калеку», можно было судить по реакции: некоторые уходили после первого действия, в гардеробе шли активные обсуждения. Что могло задеть ушедших? «Многовато нецензурной лексики», - такие высказывания носились в фойе. Да, крепкие выражения присутствуют в жизни островитян Аранских островов и в пьесах о них. А как вы выразите свои эмоции, когда плывете в шторм на ветхой лодке с пробоиной в дне, которую заткнули своей курткой, а вокруг волны высотой с многоэтажный дом? Или когда долбите каменистую поверхность острова киркой. Нецензурные слова в такой ситуации - правда жизни.
Однако одно дело – ирландская брань, другое – русская. Как пишет лингвист Елена Мамонова, тексты Макдонаха на языке оригинала – английском - насыщены жаргонизмами, сниженной лексикой и являются стилизацией ирландского. В русском переводе для них используются прямые замены. Но русские эквиваленты имеют более вульгарное звучание, чем соответствующие ирландские, в силу однозначного сексуального подтекста. Переводы Макдонаха с английского были сделаны до вступления в силу запрета Госдумы РФ от 1 июля 2014 года на использование ненормативной лексики в музыке, кино, литературе и театре, и этот закон продолжает действовать. В театрах России уже выработалась практика заменять обсценные выражения. Именно так поступил главный режиссер пермского театра «У моста» Сергей Федотов, где идут все семь пьес Макдонаха. Не мешает подумать на этот счет и Государственному русскому драмтеатру. Жаль, если такой прекрасный спектакль оттолкнет часть публики. Да и закон надо исполнять.
Государственный русский драматический театр Удмуртии, в том числе постановочная группа, а это тот же Дмитрий Удовиченко и художник Мария Лукка, за предыдущую работу над пьесой Мартина Макдонаха «Человек-подушка» стали лауреатами Государственной премии Удмуртии. А на фестивале Мартина Макдонаха в Перми, куда наш театр вывозил «Человека-подушку», Дмитрий Удовиченко победил в номинации «молодая режиссура», а актер Михаил Солодянкин - в номинации «лучшая мужская роль». Макдонах приносит удачу!
Фото: Игорь Тюлькин
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