Сергей Смирнов провёл совещание по вопросам развития казачества Сегодня руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов в Резид...

Глава УР принял участие в совещании по вопросам реализации Национального плана развития конкуренции В пятницу, 8 июня, в Москве под руководством главы Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева...

Фаворитов среди конкурсантов на должность Главы Ижевска нет, но есть интересные претенденты Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Ижевска перенесён 8 июня конкурсная комиссия должна...