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Сергей Смирнов: «Важно помнить павших героев и выражать благодарность ныне живущим ветеранам боевых действий»

9 июня
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Удмуртия поддержит всероссийскую акцию «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА». О подготовке к мероприятию рассказал руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртии Сергей Смирнов в ходе совещания с руководителями министерств и главами муниципалитетов республики – оно состоялось сегодня в режиме ВКС.

Krasn gvozdika Сергей Смирнов: «Важно помнить павших героев и выражать благодарность ныне живущим ветеранам боевых действий»

«КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» - это уже традиция. Акция проводится во всех регионах России ежегодно 22 июня, в День памяти и скорби. Её главная цель – безвозмездно помочь ветеранам всех войн и укрепить в стране традиции адресной помощи.

Гвоздика, которая является символом памяти павшим героям и благодарности ныне живущим ветеранам, воплощена в значке с изображением цветка. Каждый россиянин может приобрести такой значок, тем самым направив средства в фонд помощи ветеранам боевых действий.

«Всего за последние два года фонд оказал помощь более чем шести тысячам ветеранов Великой отечественной войны, бывшим узникам фашистских лагерей, ветеранам локальных войн на общую сумму более 120 миллионов рублей», - подчеркнул Сергей Смирнов.

Значок «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» станет символом памятных мероприятий, которые пройдут 22 июня в сотнях городов России, в том числе в Ижевске. «Уверен, общая идея акции: «Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам» - близка всем нам», - добавил Сергей Смирнов.

Справочная информация:

В Удмуртии приобрести значки можно в сети «Магнит», на поездах РЖД, в офисах Сбербанка, на заправочных станциях сетей «Роснефть» и «Татнефть».

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