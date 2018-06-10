"Казаки всегда играли важную роль в становлении нашей государственности: служили государству верой и правдой, открывали новые земли, развивали экономику нашей большой страны, защищали её рубежи. В наши дни возрождение традиций казачества продолжается", - отметил Сергей Смирнов, обращаясь к атаманам казачьих обществ и руководителям объединений.
Стараниями казаков Удмуртии в Игре и Ижевске сформировано 16 казачьих кадетских классов. Реализуются такие значимые проекты как межрайонные слёты кадетов, летние военно-спортивные лагеря и казачьи игры, "Даниловские встречи", "Станица", «Вольница» и казачьи игры. В Сарапульском, Граховском, Каракулинском, Игринском, Якшур-Бодьинском районах и Ижевске созданы казачьи творческие коллективы.
В республике созданы народные казачьи дружины, которые в сотрудничестве с Министерством внутренних дел по УР принимают непосредственное участие в защите общественной безопасности. "Государство заинтересовано в реализации потенциала казачества в нашей стране, в решении тех совместных задач, которые традиционно решались государством вместе с казачеством: в укреплении нашей страны в целом, воспитании молодёжи, сохранении военно-патриотических традиций", - отметил руководитель Администрации и выразил уверенность, что имеющиеся сегодня разногласия в казачьем движении будут устранены во имя служения Отечеству.
Собравшиеся на встречу атаман Верхнекамского отдельного окружного казачьего общества Григорий Гусаров, другие лидеры движения рассказали о деятельности своих организаций и внесли предложения по дальнейшему взаимодействию с органами исполнительной власти и местного самоуправления Удмуртской Республики.
Военный комиссар Удмуртской Республики Александр Комлев доложил об организации работы по постановке казаков на воинский учёт. Заместитель начальника Управления Росгвардии по Удмуртской Республике Николай Мерзляков сделал сообщение об организации взаимодействия казачьих обществ с соединениями и воинскими частями Росгвардии в УР. Начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике Ольга Филиппова ознакомила участников встречи с особенностями регистрации казачьих обществ.
"Впереди у нас время напряжённой работы. За это время мы должны не только перезапустить формат региональной рабочей группы по вопросам казачества, но и скорректировать наши планы на 2018-й и следующие годы, - подчеркнул Сергей Смирнов. - В 2019 году будем отмечать 100-летие со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, а в 2020-м – 100-летие удмуртской государственности. Уверен, что эти важные события не пройдут без участия нашего казачества".
Он поручил министру национальной политики УР Ларисе Бурановой совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления в течение месяца направить предложения по корректировке плана совместной работы с учётом мнения общественности, чтобы "сделать совместную работу более эффективной, как в части внесения казачьих войск в государственный реестр, так и в части взаимодействия с казачеством по вопросам воинского учёта и несения ими отдельных видов службы".
Руководитель Администрации предложил проводить встречи с казаками на регулярной и системной основе.
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