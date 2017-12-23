Главная » Проекты УП » Сергей Смирнов: «Большое счастье - общаться с людьми». Откровенный разговор о спорте, детях, будущем России и романтике приключений

Сергей Смирнов: «Большое счастье - общаться с людьми». Откровенный разговор о спорте, детях, будущем России и романтике приключений

22 декабря
0

Сергея Смирнова, Руководителя Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики, называют самым профессиональным спортсменом в «команде Александра Бречалова».

И неудивительно - с 12 лет он занимался карате, обладает вторым даном черного пояса Шотокан. Кроме этого, мы знаем о нем лишь то, что ему как управляющему работой республиканского правительства ежедневно приходится решать важнейшие задачи развития региона. Благодаря проекту Энвиля Касимова «Кофемолка», когда за чашкой кофе известные в Удмуртии люди отвечают на прямые вопросы ведущего, удалось увидеть совершенно иного Сергея Смирнова. Вместо строгого и принципиального политика в беседе «без галстука» предстал мягкий и деликатный человек, с невероятным чувством юмора и обаятельной улыбкой, бесконечно преданный своей семье.

%d0%a1%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b2 Сергей Смирнов: «Большое счастье - общаться с людьми». Откровенный разговор о спорте, детях, будущем России и романтике приключений

О спорте

Энвиль Касимов: Сергей Витальевич, кофе пьете по утрам?

Сергей Смирнов: Да, я пью много кофе. Это связано, наверное, и со спецификой работы. Потому что когда приходят люди, естественно, предлагаешь им чай или кофе. И тоже с ними пьешь. По утрам, если успеваю, варю кофе.

Э.К.: Если не секрет, во сколько спать ложитесь?

С.С.: По-разному. Знаю, что по науке правильно ложиться до 12 часов. У меня пока не получается по науке.

Э.К.: Первый серьезный вопрос. Сергей Витальевич, когда в последний раз дрались на улице?

С.С.: Ох, действительно серьезный вопрос. (Смеется). Давно. На самом деле, когда человек начинает заниматься какими-либо единоборствами, вокруг него создается некий ореол, который в некоторой степени отпугивает от него неприятности. Последняя уличная драка у меня была лет в 15-16.

Э.К.: Не помните повод драки?

С.С.: Повод был простой. Я возвращался поздно ночью домой, а каких-то три субъекта, видимо, искали приключений и решили выяснить отношения со мной.

Э.К.: Сергей Витальевич, а что у вас было до каратэ? Когда начали заниматься спортом?

С.С.: С четырех лет.

Э.К.: Четыре года! Это же несчастье?!

С.С.: Это все-таки счастье. Начиная с четырех лет, у меня непрерывно были занятия. Лет до 6-7 я занимался фигурным катанием. Потом было плавание. Затем хоккей, лыжи и так далее. Позже я оказался в классической борьбе. В ней провел большую часть времени, пока в моей жизни не появились единоборства.

Э.К.: Знаю, что вы занимали призовые места.

С.С.: Было дело. На кубке Европы, который проходил в Италии, команда с моим участием заняла первое место. Все остальное - это соревнования городские, российские, если международные, то мелкоуровневые.

Удмуртия - волшебная страна

Э.К.: Что вы своим детям в первую очередь рассказали об Ижевске?

С.С.: Прежде всего, я показал им видеоролики, которые сняли жители Ижевска. По ним видно, что люди любят свой город, ролики сняты настолько правильно и красиво, что я своих детей в хорошем смысле слова заразил. И когда я уже жил здесь, а семья еще была в Москве, дети постоянно спрашивали: «Когда мы поедем в Ижевск?».

Э.К.: И что теперь для ваших детей Ижевск?

С.С.: Я бы сказал глобально, Удмуртия. Мне как отцу было приятно услышать слова дочки о том, что «Удмуртия - это волшебная страна, где сбываются мечты». Я переживал, как они перенесут переезд, понравится им или нет? Пытаясь создать сказочные условия здесь, в Ижевске, я купил им собаку. Потому что и дочь, как только начала общаться, и сын, стали просить собаку. Они долго этого хотели, и вот вдруг именно в Удмуртии она у них появилась.

Э.К.: Интересно, кем вы по представлению детей работаете?

С.С.: (Смеется). Думаю, что дети точно понимают, что я руководитель. Вряд ли они знают правильное название моей должности, но точно знают, что я работаю с Главой нашей республики Александром Владимировичем Бречаловым. Тем более что они с ним лично хорошо знакомы.

Лучшее - детям

Э.К.: Чем ваше детство отличается от детства ваших детей?

С.С.: Считаю, что нам больше повезло с детством. Потому что у нас было все по-честному, меньше было соблазнов. Если надо было бежать за квасом, родители давали бидон, копеечку, и ты бежал, проходил через две дороги, вставал в очередь. А сейчас мы боимся отпускать своих детей даже во двор.

У нас все было в порядке с приоритетами и героями. Сейчас же благодаря некой свободе дети стоят перед выбором, который они не всегда в состоянии правильно сделать. А родители заняты и не всегда могут проконтролировать, правильный ли дети сделали выбор. Мне кажется, что для многих подростков - хотя в целом, наверное, это проблема современности - на первом месте находятся деньги. Когда мы были детьми, мы о деньгах не думали. У нас были совсем другие цели.

Э.К.: В какой стране, по-вашему, будут жить ваши дети?

С.С.: Только в России.

Э.К.: Какой она будет? В разные годы Россия разная.

С.С.: Действительно, это так. Особенно если брать период 90-х годов. Этот период, на мой взгляд, был просто ужасным. Тогда люди с профессорским образованием вынуждены были ходить торговать на рынки, полностью была уничтожена наша армия и наши государственные предприятия, за счет которых имелась возможность поддерживать всю социалку. В этом смысле то, что происходит в последние, условно говоря, 17 лет, это движение вперед и вверх. Оно происходит благодаря правильному управлению нашего лидера, Президента России Владимира Владимировича Путина.

Э.К.: Вы сейчас говорите не как руководитель?

С.С.: Нет. Давайте, к примеру, возьмем 98-й год и наступающий 2018. В 1998 году что происходило? Чеченская война, куда постоянно уезжали наши ребята. У нас был высокий уровень бедности, просто какой-то катастрофический разрыв между бедными и богатыми. Закрывались заводы. И возьмем 2018 год. По дорогам ездят хорошие машины, которые покупают не олигархи, а люди среднего достатка. Появился устойчивый средний класс. Мы, слава богу, ни с кем не воюем, у нас сильная армия. Мы не боимся ходить по улицам, потому что полиция выполняет свои функции.

Поэтому, отвечая на ваш вопрос, в какой стране будут жить дети, уверенно говорю, что в передовой, лучшей стране.

Мне всегда везло на знакомства

Э.К.: Про вас говорят, что вы очень аккуратный, осторожный, иногда категоричный. Бываете ли жестоким?

С.С.: Мне кажется, нет. Один мой товарищ, с которым я в свое время создавал спортивный клуб, всегда говорил, что я излишне мягкотелый. Когда нужно человека уволить или наказать, я начинаю волноваться, а как же он это переживет, а куда он пойдет? По сравнению с тем, насколько нужно быть жестким, думаю, что я, наверное, все-таки мягкий человек.

Э.К.: Чего не принимаете в людях?

С.С.: Неискренность. Я стараюсь не тратить свое время на людей, в которых вижу неискренность, оно очень дорого.

Э.К.: Как вы понимаете, искренний человек или неискренний?

С.С.: Это видно визуально. Стараюсь максимально быстро такие встречи заканчивать. Ну и, естественно, не приемлю предательство. Потому что предавший единожды, не остановится, и при этом неважно, было это большое предательство или маленькое.

Э.К.: Чего еще не сделали в своей жизни?

С.С.: Очень многого. Если говорить о личных интересах, то хочется еще увидеть много интересных мест. Сейчас, спустя много лет после своих первых выездов, я понимаю, что я не видел практически ничего. Очень хочется воспользоваться уникальной возможностью различных санкций и посмотреть всю Россию.

А так, конечно, хочу воспитать детей, сделать лучше нашу Удмуртию, создать такие вещи, которые отразятся на жизни людей, после чего я смогу сказать, что внес свою маленькую лепту.

Э.К.: Какое самое большое достижение в вашей жизни на этот момент?

С.С.: Скорее, приобретение. Это те люди, с которыми свела меня судьба. Мне всегда везло на знакомства. И работа в администрации президента, и работа в Общественной палате России подарили мне потрясающие знакомства. В общении с этими людьми я стараюсь превратиться в губку. Это большое счастье - общаться с людьми, чему-то у них учиться. У меня абсолютно нет страха перед тем, что будет завтра или послезавтра, в том числе благодаря тому, что теперь есть плотное кольцо моих близких друзей и знакомых, к которым я отношусь с большим уважением, и с радостью узнаю, что они тоже ко мне относятся хорошо.

Э.К.: Сергей Витальевич, спасибо за откровенную беседу.

С.С.: Спасибо вам. Надеюсь, не разочарую ваших читателей.

Блиц-опрос

Э.К.: Ваш любимый поэт?

С.С.: К стихам я отношусь как к одному из форматов отдыха. Сейчас я по-новому открываю поэтов. В последние годы таким открытием для меня стали Константин Симонов, Эдуард Асадов.

Если современная литература, то сказки Леонида Филатова «Про Федота-стрельца». Когда читаешь ее, отдыхаешь и смеешься каждый раз. Насколько должен быть талантлив человек, чтобы историю уложить в стихи.

Если классика, то, безусловно, «Горе от ума» Грибоедова. Я очень люблю это произведение. Оно в некотором смысле символизирует безотносительно ко времени тех людей, которые нас окружают.

Э.К.: Что порекомендуете прочесть сыну?

С.С.: Приключенческие произведения: романы о капитане Бладе Рафаэля Сабатини, «Одиссею». Мне кажется, мальчишки должны пройти романтику приключений. В раннем возрасте детям обязательно нужно прочитать и «Волшебника Изумрудного города», и трилогию о Незнайке, и «Приключения Чиполлино». «Баранкин, будь человеком» - гениальное произведение, которое оставляет место для фантазии: а что будет, если я стану маленьким?

Э.К.: Сергей Витальевич, вы безобразно много работаете. Как отдыхаете?

С.С.: Отдыхаю с детьми. Дети - это самое главное в нашей жизни, поэтому большую часть свободного времени стараюсь проводить с ними. Утро прошлых выходных началось с кукольного театра, куда мы пошли с сыном. Потом с ним и дочкой поехали кататься на снегокате в парк Кирова. Прекрасно провели время, дети вышли согретые, веселые, а я замерзший, обморозил, по-моему, лицо (смеется)! Было минус 20.

Факты

Сергей Витальевич Смирнов родился 2 мая 1978 года в Москве. В 1999 году окончил Московский институт Федеральной пограничной службы РФ по специальности «Юриспруденция».

Возглавлял Ассоциацию боевых искусств «ИМА-Лианозово». В 2002 году стал генеральным директором детского юношеского спортивного оздоровительного центра «ИМА». Трижды избирался муниципальным депутатом в Лианозовском районе Москвы. С 2001 по 2014 год работал в органах исполнительной власти Москвы, занимался молодежной политикой. В 2014 году был назначен заместителем руководителя Росмолодежи, затем - руководителем аппарата Общественной палаты РФ. В сентябре 2016 года перешел на работу в Администрацию Президента РФ, где получил должность заместителя начальника управления по внутренней политике, ответственного за взаимодействие с Федеральным собранием РФ.

С 2017 года - Руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики.

Женат, воспитывает двух детей.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

Обзор газеты «Удмуртская правда» за 14 декабря 2017 года
14 декабря
В свежем номере газеты «Удмуртская правда» много материалов об интересных людях и их инициативах. Нап...
Только правда. Кофемолка в газете. Игорь Сапко: «Я похож на героев из сериала «Реальные пацаны»
9 декабря
Проект Популярный проект Энвиля Касимова «Кофемолка», когда за чашкой кофе известные в республ...
Свежий номер «Удмуртской правды» вышел 7 декабря.
7 декабря
«Удмуртская правда» продолжает рассказывать о последствиях взрыва в ижевском доме на улице Удмуртской...
Счастливые улыбки фортуны
1 октября
Подписчики - 2017 участвовали в розыгрыше призов, организованном к юбилею газеты...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо