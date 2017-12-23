Обзор газеты «Удмуртская правда» за 14 декабря 2017 года В свежем номере газеты «Удмуртская правда» много материалов об интересных людях и их инициативах. Нап...

Только правда. Кофемолка в газете. Игорь Сапко: «Я похож на героев из сериала «Реальные пацаны» Проект Популярный проект Энвиля Касимова «Кофемолка», когда за чашкой кофе известные в республ...

Свежий номер «Удмуртской правды» вышел 7 декабря. «Удмуртская правда» продолжает рассказывать о последствиях взрыва в ижевском доме на улице Удмуртской...