Повеселились по–соседски. Как в Удмуртии отметили Международный день соседей Когда со двора несётся громкая музыка, стоит, по крайней мере, выглянуть в окно. Тогда вы непременно ...

Новый приоритет – ранняя помощь. Родители и чиновники обсудили проблемы абилитации и реабилитации Во всём мире люди с инвалидностью, обращаясь к власти, обществу, настаивают на том, чтобы все решения...

Заработали на добавку Воткинск вошёл в число победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Церемония награждения состоялась во вторник 29 мая в Москве. Напомним, конкурс проводится по поручению Президента РФ Владимира Путина. Мероприятие такого масштаба...