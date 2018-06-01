Сергей Панов отдал службе в органах прокуратуры 35 лет. В марте 1983 года поступил на службу стажером в прокуратуру города Сарапула, работал следователем, затем прокурором города Сарапула, заместителем и первым заместителем прокурора Удмуртской Республики, прокурором Томской области. В 2008 году вернулся в Удмуртию и последние 10 лет возглавлял прокуратуру Удмуртской Республики.
В связи с выходом в почётную отставку Генеральный прокурор РФ 8 мая 2018 года наградил Сергея Панова высокой наградой – именным холодным оружием – кортиком офицерским.
Накануне своего юбилея, будучи в должности прокурора Удмуртской Республики, Сергей Панов дал интервью нашей газете.
Куда приводит судьба
– Вы уроженец Пермского края. Но большую часть жизни провели в Удмуртии. Стала ли республика родным для вас регионом?
– Я в Пермском крае прожил до 18–летия, потом ушёл в армию. После службы поступил в Свердловский юридический институт. А после учёбы приехал в Удмуртию, где живу уже около 30 лет. Этот регион стал мне родным.
– Думали, что когда–нибудь судьба приведёт вас в Удмуртию?
– Нет. Я мог оказаться на Дальнем Востоке. На последнем курсе студентов распределяли по регионам. Мне была присуща определённая романтика, и я решил отправиться на Сахалин. Но госкомиссия решила по–другому. Оканчивая институт, я уже знал, что поеду в Удмуртию. Кое–что об этой республике знал. В юности я жил в городе Верещагино – это западная граница Пермского края, там рукой подать до Кеза, Балезино. Жители нашего городка частенько ездили на электричках в Глазов, за товарами.
В первое время в Удмуртии мне было непросто: ни родственников, ни друзей. Но мне повезло, я попал в уникальный город – Сарапул, который и по сей день считаю родным. Я его знаю наизусть: от каждого подъезда до каждого проулочка. Болею за него душой, ведь там я прожил практически 20 лет. Мне повезло и тем, что рядом со мной работали грамотные сотрудники, которые многому меня научили. А ещё во мне было столько движущей силы и безграничного желания трудиться, что я готов был горы свернуть.
От творчества к статистике
– Свою службу вы начинали с должности следователя. В чём принципиальная разница между работой следственного отдела и органов прокуратуры?
– Работа следователя до сих пор мне интересна. Я помню наизусть все дела, которые расследовал. Следователь отвечает сам за себя, занимается творческой работой, сам планирует и избирает тактику. Прокурор – это в первую очередь руководитель, который отвечает за множество вопросов – начиная от состояния дорог до выплаты зарплаты. Если следователь раскрыл дело, то он чувствует свою значимость. Прокурор же узнает о положительных результатах своей работы через статистику. Я не стремился стать прокурором. Но когда следственный отдел переформировали, мне предложили занять должность заместителя прокурора. Я стал замом в 28 лет, а через год стал прокурором Сарапула. Мне было непросто психологически – наставники, которые меня готовили, вложили в меня много знаний, стали моими подчинёнными. Вчера я с ними чаи гонял, а сегодня мне надо ими руководить. И в то же время я должен был остаться для них товарищем.
– Есть ли случаи из практики, которые вы вспоминаете до сих пор?
– Таких много. Однажды в Сарапуле сгорел частный дом. Стали обследовать место пожара и обнаружили труп женщины. Провели судебно–медицинские экспертизы и поняли, что смерть была насильственной. К тому же из дома пропали золотые украшения. Три дня я провёл на этом пепелище в поисках улик. Тяжело было распутывать дело. Но вскоре вышел на подозреваемого. Поместил его в изолятор временного содержания. Пять дней его допрашивал, а он ни в какую не признавался. Важно было выиграть в этом психологическом противодействии. Наконец, злоумышленник сдался: «Золото спрятал в парке, развесил на сучки деревьев. Поехали – покажу». Я обрадовался, решил, что дело раскрыто. На место поиска решил сам не ехать, работы было много, отправил на задание оперов. Прошло два часа, сотрудники приезжают в отдел с плохими новостями: «Нет там украшений. Обманул». Я расстроился, все мои усилия пошли насмарку. И вдруг ко мне в кабинет забегает старшина и радостно кричит мне: «Я золото нашёл!». При досмотре обвиняемый вёл себя подозрительно – молчал и отворачивался. В общем, клад нашли во рту. «Зачем ты это сделал? Как умудрился?» – спрашиваю преступника. Он мне в ответ: «Когда пролазил в чащобе, незаметно снял все кольца да цепочки. Мог бы стать авторитетом на зоне». Этот случай многому меня научил. Когда руководишь делом, надо просчитывать все возможные действия оппонента.
Пункт надежды
– Новая ступень в карьере – перевод в Ижевск на должность заместителя прокурора Удмуртии. Объём работы увеличился в разы. Как перестроились?
– Мне всегда говорили: «Аппарат – это другая школа». В районах и маленьких городах проще: всё на виду, знаешь в лицо каждого. Многое пришлось перестроить в своей работе. Первое, что надо было сделать, – объездить всю республику, оценить обстановку в каждом районе. Затем нужно было выстроить отношения с большим коллективом, сплотить сотрудников, понять каждого в отдельности. И тогда, и сейчас я придерживаюсь мнения, что сотрудники не должны бездумно выполнять приказы, у них должны быть свои мысли, идеи.
– В 90–е годы граждане с недоверием относились к правоохранительным органам. Сейчас же люди, сталкиваясь с правовыми проблемами, в первую очередь обращаются в прокуратуру. С чем это связано?
– В советское время прокурор у граждан ассоциировался с человеком, который осуществляет уголовное преследование, поддерживает обвинение в суде, то есть сажает в тюрьму. Но современная концепция другая. Правозащитные функции прокуратуры усилились – сделан упор на надзор за исполнением законов, соблюдением прав человека. Мы подставили своё плечо: «Если ваши права нарушены, приходите к нам». И люди нам доверились. В прошлом году к нам поступило около 34 тысяч обращений от граждан. Мы стараемся помочь каждому. Но это не всегда получается. Некоторые приходят к нам с решениями судов, считая их неправильными. Мы проверяем эти факты и обнаруживаем, что с правовой точки зрения всё верно. Важно разъяснить человеку его неправоту, иначе он уйдёт от нас озлобленным. Можно сказать, что мы исполняем роль бесплатных адвокатов, проводим правовое просвещение.
– Прокурор должен руководствоваться только законом?
– «Норма права – вы не правы» – такого у нас нет, каждую историю нужно воспринимать индивидуально. У прокурора должно быть желание помочь человеку. Я своим сотрудникам многое могу простить – незнание, ошибку, но не равнодушие.
– Работа в органах выматывает человека морально. Вам удаётся переключиться от тяжелых мыслей?
– Трудно перестроиться, когда в голове масса информации, когда за день насмотришься на жуткие картины. Я иногда даже преступления во сне раскрывал. В Сарапуле у нас был судмедэксперт Ковалёв – тот ещё балагур. Он, осматривая жуткую картину, мог пошутить, а мы вокруг начинали улыбаться. Со стороны кажется, что это кощунство. А, по сути, срабатывает защитный механизм. Если будешь держать всё в голове, то сопьёшься или попадёшь в психиатрическую больницу.
В центре внимания
– Каким направлениям прокуратура уделяет особенное внимание в последнее время?
– Одна из основных задач прокуратуры на сегодня – противодействие коррупции. Коррупция – это не только выявление взяточников, но и контроль над экспертизой антикоррупционных правовых актов в городах и районах, соблюдение запретов и ограничений, установленных в отношении государственных и муниципальных служащих, соотношение их доходов и расходов. Но больший интерес граждан, конечно, представляют громкие дела, которые случились в прошлом году в Удмуртии. Наша республика по общей сумме взяток стала «передовой» в стране. Рост таких преступлений связан с тем, что работа наших правоохранительных органов по выявлению и пресечению взяточничества проводится более целенаправленно. Меня удивляет изощрённость некоторых преступников. Порой они продумывают такие коррупционные цепочки! Например, сейчас расследуется дело в отношении начальника Центра занятости населения Индустриального района Ижевска. Руководитель похищала бюджетные средства с 2011 по 2016 годы. Её знакомые вовлекли в преступную схему более двухсот человек, изготовили им справки о средней зарплате, внесли в трудовые книжки ложные сведения о трудоустройстве. На основании ложных документов издали незаконные приказы о назначении пособия по безработице. В результате бюджетные деньги перечислялись гражданам на банковские карты, часть суммы они передавали начальнику.
После обнародования этих дел с учёта временно безработных снялись свыше двух тысяч человек.
– С какими вопросами к вам чаще всего обращаются граждане?
– Невыплата заработной платы. За последние месяцы суммарный долг по зарплате в Удмуртии сократился на 10 млн. рублей. Осталось порядка 16 млн. рублей задолженности. Львиная доля приходится на Чепецкое управление строительства – около 15 млн. Предприятие находится в стадии банкротства. Даже предприятия–банкроты должны погасить свои долги путём реализации имущества. Если люди работали, значит, они должны получить свои деньги.
– Обращаются ли в прокуратуру переселенцы из ветхого жилья? В прошлом году жители села Кечёво Малопургинского района были недовольны построенными для них домами. Как там сейчас обстоят дела?
– Согласно Жилищному кодексу новое жильё для переселенцев не должно быть хуже предыдущего по степени благоустроенности. В этом плане много вопросов возникло по домам в селе Кечёво Малопургинского района. Там построили трехэтажный дом с системой электрообогрева и удобствами на улице. Я тогда задал вопросы руководителям стройки: «Неужели современные технологии не позволили вам вырыть выгребную яму? Неужели нельзя было подсоединить дом к газу, ведь распределитель находится в 300 метрах?». Завели уголовное дело в отношении бывшей главы района. Сейчас она осуждена за злоупотребление служебным положением. Ей назначен штраф. Работы по устранению замечаний ведутся, обещали подвести газ.
После этих случаев отношение власти к вопросам переселения изменилось. Остальные дома сдавались без нареканий, и на сегодня на моём контроле нет вопросов по ветхому жилью.
– Вы удовлетворены состоянием дел в прокуратуре?
Да. И я благодарен судьбе за то, что работал прокурором. Здесь прекрасный коллектив, каждый сотрудник – профессионал своего дела. У меня есть правило трёх «П»: порядочность, профессионализм, прогресс. Считаю, что каждый пункт мы реализовали.
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