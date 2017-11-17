В Удмуртской государственной филармонии проходит первая в истории республики выставка художественных ...

В Ижевске выступают представители третьего и четвертого поколения прославленной цирковой династии...

Фестиваль театров городов присутствия «Росатома» проходил в Димитровграде с 4 по 10 ноября...