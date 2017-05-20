Встреча прошла в формате свободного диалога. Как считает Сергей Неверов, первичные партийные организации – это основа Партии: «Это люди, которые не понаслышке знают о самых актуальных проблемах, которые нужно решать, и которые обладают достаточным профессиональным и жизненным опытом, чтобы предлагать эффективные решения и рабочие механизмы для повышения качества жизни всех наших граждан».
В Удмуртии действует 850 первичек. В конце прошлого года прошла отчетно-выборная кампания, по итогам которой произошло серьезное обновление. «Надеюсь, коллеги, все уже погрузились в партийную работу, которая у нас с Вами весьма насыщенная», - отметил он, обращаясь к партийцам.
Как подчеркнул Неверов, перед партией стоит задача по реализации приоритетных партийных проектов «Городская среда», «Парки малых городов», «Театры малых городов» и «Местный дом культуры». «Последний проект для республики имеет особенное значение, поскольку местные дома культуры – это своеобразный фундамент для сохранения национальных традиций и культурных особенностей, для передачи этих традиций подрастающим поколениям», - сказал Неверов.
«Для нас крайне важна реализация той программы, с которой «ЕДИНАЯ РОССИЯ» шла на выборы депутатов Государственной Думы. Отдельное внимание мы уделяем вопросам социальной политики и сохранения социальных гарантий тем категориям граждан, которые в этом нуждаются. На прошлой неделе мы провели первое заседание программной комиссии Партии под председательством Дмитрия Анатольевича Медведева, посвященное как раз реализации социального блока предвыборной программы», - рассказал секретарь Генсовета.
Еще одной темой обсуждения стали предстоящие 10 сентября выборы. «Буквально через 8 дней состоится Единый день предварительного голосования, Вы знаете, что у вас в регионе очень высокий уровень конкуренции в рамках процедуры, в ней принимают участие 294 кандидата, а это фактически 5 человек на место. При такой конкуренции важно максимально обеспечить реализацию принципа конкурентности, открытости и легитимности. Победить должны действительно те, кто пользуется поддержкой избирателей. На партийной конференции по одномандатным округам и по партийному списку выдвинуты будут только те, кто наберет наибольшее число голосов 28 мая», - подчеркнул Неверов.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
Фото: udmurt.er.ru
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