В кресле главного редактора на этой неделе оказался Сергей Буторин – общественный деятель, депутат Госсовета УР, генеральный директор АО «Летний сад». Впрочем, сам он уточняет, что хотел бы переименовать возглавляемый им проект в «Парки Ижевска», потому что модернизировать и развивать нужно не пару–тройку территорий в городе (в АО «Летний сад» входят также парк им. Кирова и парк Берёзовая роща), а все общественные пространства Ижевска.
Задание «УП»
Парковые зоны в СМИ
– За год парки Ижевска посещают около полутора миллионов горожан, только через парк Кирова проходит миллион человек всех возрастов. Спрос на все события в наших парках – огромный. И всё–таки открытой и актуальной информации об их работе недостаточно – не все знают, что в Летнем саду уже не два колеса обозрения, а одно, что там появился фонтан, построенный по исторической технологии, что в парке Кирова открывается фан–зона для болельщиков чемпионата мира по футболу, – и ещё о многих уже совершившихся и запланированных преобразованиях. И мне кажется важным говорить про общественные пространства – о том, как преображаются парки, о событиях на разных городских площадках.
Я со своей стороны могу обещать, что информационных поводов для журналистов мы создадим немало. Мы хотим создать проект «Парки Ижевска» и объединить в одно оперативное управление все общественные пространства города. Сегодня наше акционерное общество управляет только тремя территориями из существующих почти ста (эта цифра включает все скверы, парки, бульвары и такие знаковые для города публичные пространства, как Сквер Победы, набережная и Центральная площадь). Объединение позволит повысить экономические показатели, но главный вопрос, который мы сможем решить – идеологическое наполнение. Каждое общественное пространство должно нести свой смысл, свою идею, играть свою роль в жизни города. До сих пор этого не было: в Ижевске создавали территорию с каким–то минимумом благоустройства и отдавали людям пользоваться. Что должны люди чувствовать на этом пространстве, чем оно должно отличаться от других, – об этом даже не задумывались. Так вот, наша задача – оживить городские пространства, придать им смысл, чтобы появилась насыщенная среда с мощной энергией, объединяющая и вдохновляющая людей.
Игорь Егоров: Как вы выстраиваете концепции развития общественных пространств в Ижевске?
– Для большинства людей комфортные условия отдыха даже важнее, чем комфорт на рабочем месте, и это надо учитывать, создавая современные живые города. Уже не раз обсуждалось, что молодые люди уезжают из Ижевска, потому что здесь нет интересной для них среды, нет точек притяжения, с которыми они могли бы ассоциировать свою жизнь. Благодаря Интернету мы видим, как развиваются другие территории – и в других странах, и в России. Мы сравниваем. И как бы мы ни любили Ижевск за то, что это наша родина, мы делаем вывод, что развивается он пока не очень интересно. В Европе и США уже довольно давно главный приоритет развития городов – это территория. Там делают всё, чтобы человеку захотелось остаться в городе. И город без парка просто немыслим. Когда современный человек покупает квартиру, он первым делом интересуется, что находится рядом: скоро основным требованием будет, чтобы дом находился близко к парку. И я уверен, что у нас должно быть так же: территория станет главным принципом развития города. Сегодня мы берём пример с Татарстана, где модель объединения и управления общественными территориями успешно работает (два года назад там в качестве приоритета развития республики была выбрана комфортная городская среда). В ближайшее время мы проведём исследования ижевских территорий, чтобы понять, в чём может быть сильная, выигрышная сторона каждой из них. Для финансирования проекта у нас есть несколько потенциальных источников – городской и республиканский бюджеты, самофинансирование, федеральные субсидии и гранты.
Когда Татарстан первый год отработал по принципу преобразования городской среды, республика получила очень хорошие показатели по уменьшению оттока жителей и по увеличению рождаемости. Цифры свидетельствовали: люди в новых условиях решили, что им и здесь хорошо, причём настолько, что можно не только самим оставаться здесь жить, но и рожать и воспитывать здесь детей. Чем больше положительных эмоций люди испытывают в городе – от повседневного комфорта, от ярких событий, – тем лучше у них дела на работе и в личной жизни. Как бы фантастически это ни выглядело на первый взгляд, это так и есть. Мы хотим, чтобы и с Ижевском произошла такая же история.
Анна Вардугина: Как в Ижевске реализовывать этот принцип «дом рядом с парком», если у нас процветает точечная застройка, а небольшие пространства между домами в спальных районах неминуемо превращаются в автостоянки?
– Мы сегодня разрабатываем федеральный проект «Зелёный щит», чтобы министерство природы могло накладывать вето на застройку определённых территорий, даже если участки земли находятся в частной собственности. Кроме того, нынешние застройщики тоже понимают, что в новый дом, окружённый только асфальтом и стоянками, люди не поедут, и предусматривают зелёные зоны – скверы или маленькие парки. Например, так застраивается территория у администрации Ижевска, – в центре жилой зоны уже этим летом появится достаточно большой сквер, доступный всем горожанам, – проект называется «Открытый сад».
Но важно не только благоустройство новых скверов и бульваров, но и появление новой роли у уже существующих территорий. Например, в городе есть бульвар Гоголя, рядом с которым находится Театр кукол – он может стать местом для работы уличных театров, показа капустников, каких–то постоянных театральных активностей под открытым небом. Это очень популярный во многих странах мира событийный формат, которого у нас пока почти нет, – но ведь может быть.
Местом концентрации удмуртской культуры может стать Берёзовая роща. Мы разрабатываем концепцию тематического парка с центром удмуртской культуры, с маршрутами экологических троп, арт–объектами, детскими площадками в этностиле. И мы уверены, что в обсуждении и проектировании должны принимать участие профессионалы и представители удмуртского сообщества, – проект должен получиться не популистским, таким, чтобы знатоки национальной культуры считали его своим.
Энвиль Касимов: В центры культуры и отдыха нужно превращать и заброшенные производственные здания, об этом говорит мировой опыт. И у нас такие здания есть, самое очевидное – четырёхэтажное здание заводоуправления со знаменитой башней.
– Согласен. Нам нужно восстанавливать и Башню, и Генеральский дом. У Ижевска вообще большой потенциал развития. Сильная сторона нашего городского пространства, которую отмечают даже европейские урбанисты, – связанность общественных территорий. Они не разбросаны по разным концам города, а как будто перетекают одна в другую: Центральная площадь, Летний сад, набережная и парк Кирова создают протяжённую публичную зону общей площадью около 200 га. Если наполнение этой огромной территории будет сконцентрировано в одном управлении, то можно будет продумывать и создавать события, которые позволят жителю или гостю Ижевска весь день провести в городе, переходя с одной площадки на другую, от одного интересного события к следующему. А Генеральский дом после реконструкции должен стать открытым для горожан местом. Сейчас инвестор готов вкладывать деньги в восстановление здания, чтобы открыть там ресторан и гостиницу (и это во многом возвращение к истории, потому что в настоящем Генеральском доме всё левое крыло занимали гостевые комнаты для специалистов, приезжавших на завод по рабочим надобностям). Есть идея открыть там также отделение ЗАГС – несколько свадеб в Генеральском доме мы уже провели и убедились, что горожанам это нужно.
Чтобы хотелось остаться в городе
Энвиль Касимов: Что можно будет считать успешным результатом вашей работы?
– Появление новых общественных пространств, парков, скверов в заметном для города количестве. Планов и проектов – много! Мы сейчас проектируем скейтпарк, спортивный экстрим–сквер на трёх гектарах около стадиона «Зенит» – он будет одним из лучших в стране. На этой территории будет присутствовать и малый, средний бизнес, то есть парк будет не только важен для молодёжи, но и будет приносить прибыль.
Меняем арт–объекты в Летнем саду и парке Кирова. Появился проект «Лучшие друзья парков Ижевска» – в него вошли крупные компании, которые благоустроят аллеи и другие пространства за свой счёт, и в благодарность будут отмечены на парковой доске почёта. Выделяем 30 велосипедов для бесплатного проката. Делаем велотрассу протяжённостью 15 километров от парка Кирова до базы «Югдон». Планируем открытие небольшого общественного центра в парке Кирова, где в любое время года можно будет проводить публичные мероприятия. По выходным там будут проходить обсуждения развития парка – люди сами должны обсуждать, какое там должно появиться освещение, какие дорожки, арт–объекты и бизнесы.
Очень хотим запустить канатную дорогу над прудом от Летнего сада до станции катеров на набережной Дерябина. Её протяжённость – около 800 метров. Думаю, она будет востребована, потому что людям хочется увидеть город с высоты птичьего полёта. Подтверждением этому – 300 000 человек, которые в прошлом году прокатились на колесе обозрения! Сейчас мы думаем о том, чтобы поставить в парке Кирова колесо высотой 150 метров (для сравнения, старое, демонтированное колесо в Летнем саду было высотой 25 метров). Но это будет единственный аттракцион на этой территории – убеждён, что диснейленд из парка Кирова делать не стоит, важнее сохранить его как тихое, спокойное место. На очереди – обновление набережной.
И если спустя пару лет мы увидим, что миграции из Ижевска стало меньше, а детей стало рождаться больше, то поймём, что сделали всё правильно.
Подготовила Анна ВАРДУГИНА
Фото: Сергей РОГОЗИН
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