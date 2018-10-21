Главная » Общество » Сергей Буторин: «Парки Ижевска ждут всех горожан и после завершения летнего сезона»

Сергей Буторин: «Парки Ижевска ждут всех горожан и после завершения летнего сезона»

20 октября
0

Ежегодно Летний сад имени Горького устраивает для всех ижевчан головокружительную акцию. В назначенный день каждый пришедший гость может прокатиться на любом аттракционе всего за 50 рублей. В этом году мы не стали делать исключений, а, наоборот, улучшили эту идею, устроив вместо одного целых шесть дней «Всё по 50 рублей» в первой половине октября, приурочив её к окончанию летнего сезона.

%d0%91%d1%83%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd Сергей Буторин: «Парки Ижевска ждут всех горожан и после завершения летнего сезона»

Этот год в парках Ижевска был непростым, переходным, но в то же время интересным и богатым на события. Нам очень приятно видеть, как жители города активно принимают участие в жизни любимых мест отдыха. Эта акция – своего рода жест благодарности всем нашим гостям за то, что они поддерживают нас и вместе с нами стараются сделать жизнь нашего города более разнообразной и увлекательной. За время проведения акции мы каждый день получали слова благодарности от наших гостей. Очень приятно было видеть множество молодых семей с детишками, которые пришли погулять и прокатиться на любимых каруселях. Даже в ветреную погоду в Летнем саду было тепло и по-домашнему спокойно, ведь согреться можно было, прокатившись на нашем Колесе обозрения, где кабинки прекрасно отапливаются.

Аттракционы порадовали наших гостей и теперь отправляются на зимовку. Благодаря нашим инженерам они пройдут ряд технических мероприятий, так называемую «консервацию», чтобы без потерь пережить холода и вновь встретиться с нашими гостями уже в следующем сезоне.

Что касается акции «Всё по 50 рублей», в планах сделать её традиционной и повторять каждый год, чтобы больше людей приходило на окончание летнего сезона.

Ни для кого не секрет, что с наступлением осени все парки перешли на особый режим работы. Мы по-прежнему открыты для прогулок и рады видеть, как гости приходят в парки, устраивают семейные фотосессии, занимаются спортом вместе с детьми. Мы это поддерживаем и будем делать всё возможное, чтобы в осенне-зимний период радовать наших горожан.

Обо всех новостях «Парков Ижевска» вы можете узнать из группы в «ВКонтакте»: https://vk.com/izhparki и на сайте, где также можно оставить предложение и подать заявку на мероприятие.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Screenshot 6 Администратор сайта Все материалы этого автора

Читать также

Не твоё – не тронь! В Управлении уголовного розыска МВД по Удмуртии рассказали, как защитить дачу и огород от воров
20 октября
**Огородный сезон подходит к концу, дачники убирают последний урожай и готовят свои сотки к зиме. Сот...
Татьяна Ишматова: «В нашей семье принято вставать с песнями»
20 октября
**Президент всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш» рассказала, почему будет говорить с внуками тольк...
Временно исполняющая полномочия Главы Глазова Ирина Обухова сегодня провела первое аппаратное совещание
19 октября
**Сегодня, 19 октября, Ирина Обухова провела первое аппаратное совещание в глазовском муниципалитете ...
Законопроект «Единой России», отменяющий необходимость подтверждать оплату взносов на капремонт, принят в первом чтении Госдумой
19 октября
**Законопроект, согласно которому уполномоченный орган государственной власти не вправе требовать от ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо