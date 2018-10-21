Этот год в парках Ижевска был непростым, переходным, но в то же время интересным и богатым на события. Нам очень приятно видеть, как жители города активно принимают участие в жизни любимых мест отдыха. Эта акция – своего рода жест благодарности всем нашим гостям за то, что они поддерживают нас и вместе с нами стараются сделать жизнь нашего города более разнообразной и увлекательной. За время проведения акции мы каждый день получали слова благодарности от наших гостей. Очень приятно было видеть множество молодых семей с детишками, которые пришли погулять и прокатиться на любимых каруселях. Даже в ветреную погоду в Летнем саду было тепло и по-домашнему спокойно, ведь согреться можно было, прокатившись на нашем Колесе обозрения, где кабинки прекрасно отапливаются.
Аттракционы порадовали наших гостей и теперь отправляются на зимовку. Благодаря нашим инженерам они пройдут ряд технических мероприятий, так называемую «консервацию», чтобы без потерь пережить холода и вновь встретиться с нашими гостями уже в следующем сезоне.
Что касается акции «Всё по 50 рублей», в планах сделать её традиционной и повторять каждый год, чтобы больше людей приходило на окончание летнего сезона.
Ни для кого не секрет, что с наступлением осени все парки перешли на особый режим работы. Мы по-прежнему открыты для прогулок и рады видеть, как гости приходят в парки, устраивают семейные фотосессии, занимаются спортом вместе с детьми. Мы это поддерживаем и будем делать всё возможное, чтобы в осенне-зимний период радовать наших горожан.
Обо всех новостях «Парков Ижевска» вы можете узнать из группы в «ВКонтакте»: https://vk.com/izhparki и на сайте, где также можно оставить предложение и подать заявку на мероприятие.
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