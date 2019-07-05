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Сергей Буторин: «Лето на Фан-зоне в полном разгаре!»

5 июля
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Стартовал второй месяц лета, а на Фан-зоне в парке им. С.М. Кирова прошло уже порядка 50 мероприятий!

%d0%91%d1%83%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd Сергей Буторин: «Лето на Фан-зоне в полном разгаре!»

Июль должен стать самым посещаемым месяцем в сезоне, и мы приготовили для ижевчан обширную развлекательную программу на всех площадках парков и на Фан-зоне в частности.

В июле всех гостей ждёт большой музыкальный OPEN AIR FESTIVAL от Удмуртской государственной филармонии. Под открытым небом пройдёт шесть концертов, каждый из которых будет отличаться по направленности музыкальных композиций.

Фестиваль продлится с 8 по 13 июля. Однако спешим отметить, что вход на площадку в это время будет платный. Подробности на сайте филармонии 6 июля матчем за Суперкубок по футболу откроется новый сезон Российской футбольной премьер-лиги. На Фан-зоне планируются трансляции важнейших игр нашего чемпионата. Начало прямой трансляции матча за суперкубок 6 июля в 20.00.

Вход свободный.

19 июля состоится турнир по ММА «БИТВА НА ИЖЕ». Сильнейшие бойцы ММА Удмуртской Республики и других регионов России сойдутся в бескомпромиссных схватках на ринге. Мощнейшие противостояния в разных весовых категориях, из которых победителем выйдет только один.

Сезон получается крайне насыщенный на мероприятия. Ждём всех горожан на Фан-зоне! За всеми новостями вы можете следить в группе в «ВКонтакте» «Парки Ижевска» и «Фан-зона l Ижевск».

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