От строгого отца Ахмара Махмутовича переняла в своё время аккуратность и дисциплинированность. Он не раз повторял: «Стол должен быть, как лётное поле, – чистым, ничего лишнего». Галима Нуртдиновна, заменившая приёмной дочери мать, рано приучила Салию к хозяйству. Будущему мужу Вали она приглянулась ещё тогда, когда ей было 15 лет, и он терпеливо ждал, когда она повзрослеет, выучится. В этом году Вали и Салия отметили 40–летие супружеской жизни.
Хорошая семья, дети, внуки… Но не так давно размеренная жизнь Салии Ахмаровны всколыхнулась. Неожиданно для себя она выиграла конкурс и стала волонтёром.
В бабушкиной футболке
На занятие физкультурой Карина пришла в объёмной футболке, на которой было написано «Доброволец».
– Ты что, волонтёрила?– спросили одноклассницу ребята.
– Волонтёр – это моя бабушка, – объяснила Карина. – Она была в Москве на форуме добровольцев, а до этого работала волонтёром на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Сочи.
Стать добровольным помощником фестиваля бабушке помогли занятия с внучкой.
Выйдя на пенсию, Салия Ахмаровна стала провожать первоклассницу Карину в лицей, потом встречала, кормила обедом. Всегда интересовалась, что внучке задали на дом, и вместе с ней «проходила» программу. А ещё бабушка приучила её к кухне, кулинарии. В первом классе девочка сама приготовила из ингридиентов мороженое с вишнёвым вареньем и сняла об этом фильм. Гости удивлялись и восхищались: это сделала семилетняя девочка!
Салия Ахмаровна научила внучку учиться, у неё, бабушки, появилось больше времени, и она вдруг почувствовала, что ей чего–то не хватает. В 2016 году в Интернете наткнулась на объявление: требуются волонтёры, то есть добровольные помощники, на XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи. И загорелась!
А на волонтёров – конкурс, своего рода экзамен. Ещё и – на знание английского языка. Когда Салия Ахмаровна взяла в руки текст, который надо перевести, то сразу успокоилась: точно такой текст они с внучкой Кариной перевели неделю назад.
Услышав, как легко пожилая женщина переводит, рекрутёр удивилась: «Молодёжь с этим текстом не справляется…».
– Это по программе 4–го класса, – сказала бабушка Салия.
Позже она узнает: прошла отбор при конкурсе в 14 человек на место.
Такая романтика!
Кто–то из родни ругал её:
– Ну и дура – собралась работать бесплатно.
Но на её решение уже невозможно было повлиять: кроме материальных интересов, есть ещё и духовные. Узнавать что–то новое, общаться с самыми разными людьми – это же такая радость. Муж поддержал Салию: «Конечно, поезжай».
На фестивале в Сочи ей поручили «Медалс Плаза» – навигацию. По–английски отвечала на самые обычные вопросы: где красный мост, где – синий, а где туалет. В один из дней стояла на «Медалс Плаза» под проливным дождём. Тогда её смена закончилась в два часа ночи. В хлюпающих кроссовках и насквозь промокшей куртке (дождевик порвал ветер) она шла к автобусной остановке, что в двух километрах, и мысленно сама себе говорила: «Ну, и что, что дождь. Это такая романтика! Когда–нибудь я буду этот ливень вспоминать».
Когда фестиваль завершился, тимлидер команды добровольцев спросил: «Что вам особенно понравилось, а что вы хотели бы забыть?». Забыть? Ничего! Так было здорово! Салии Закировой понравились и сам яркий фестиваль, и увлекательная работа с людьми, и часы отдыха. Октябрь, море не такое уж тёплое. Молодёжь, может быть, и не купалась. А они, серебряные волонтёры, то есть волонтёры в возрасте, с удовольствием поплавали в холодной воде.
В последний день фестиваля все обнимали друг друга, а особенно – волонтёров.
Уже – наставник
С тех пор, с октября 2017 года, Салия Ахмаровна «волонтёрила» на 16 крупных мероприятиях, в том числе на Форуме оружейников, прошедшем на прошлой неделе. Даже семейный бюджет она теперь планирует так, чтобы денег хватило не только на обычные расходы и подарки любимым внукам, но и на… волонтёрство. В Казань, скажем, ездила за свой счёт – только для того, чтобы посмотреть, как на марафоне работают волонтёры. Ещё и сестру с собой прихватила.
А в марте 2019 года поедет в Красноярск: её пригласили на Всемирную универсиаду студентов. Питание и проживание за счёт организатора универсиады, но деньги на проезд ей придётся найти самой.
Во время нашей беседы Салии Ахмаровне не раз звонили, и она, извинившись, пояснила: не все знают, как зарегистрироваться через Интернет и принять участие в форуме волонтёров. Приходят к ней, и она помогает. На прошлой неделе даже из деревни пораньше приехала, чтобы подключить кого–то к информационной системе «АИС Молодёжь России», в которой регистрируются все добровольцы страны.
«Значит, моя собеседница ещё и наставник», – подумала я, а Салия Ахмаровна сказала, что собирается поехать в Уфу, где в начале октября пройдёт Всероссийский форум добровольцев–наставников.
«Вы – нормальная?»
Она и до пенсии работала с людьми. Сначала, после химико–биологического факультета УдГУ, трудилась врачом–лаборантом в онкодиспансере, затем заведовала лабораторией. В 1989 году прочитала в «Удмуртской правде» объявление о том, что Министерство социального обеспечения республики проводит конкурс на должность начальника отдела домов–интернатов, и подала заявление. Анатолий Матвеев, тогдашний министр, искал человека, который прежде имел опыт руководства людьми (хотя бы «десятью покомандовал»), и из восьми претендентов выбрал её, Салию Закирову. Салия Ахмаровна организовала работу так, что об опыте Удмуртии узнали на российском уровне.
Тогда ещё спорт инвалидов не был так развит, как сейчас, что уж говорить об инвалидах–ментальниках – с глубокой умственной отсталостью. Абстрактно мыслить они не могут, математика – не для них, но такие люди физически развиты. И Салия Ахмаровна пошла на спортфак УдГУ, попросила преподавателя Нину Черных помочь организовать для умственно отсталых людей занятия аэробикой. Нина Владимировна вначале усомнилась:
– А вы сами–то нормальная?
И… взялась помогать. Сначала обучили воспитателей учреждений, а потом уже воспитатели стали тренерами по аэробике для умственно отсталых людей. Сама Нина Черных даже подготовила олимпийскую чемпионку по гимнастике среди людей с умственной отсталостью. Для того, чтобы необычных спортсменов принимали на международных соревнованиях, потребовалось создать общественную организацию – Удмуртский комитет специальной олимпиады. Салия Закирова сама и Устав написала, и в Минюсте организацию зарегистрировала. Эта организация была одной из первых таких организаций в России. Генеральный директор, она никаких денег за работу в комитете не получала. Бухгалтеру платила из собственных средств: отчёты, хоть и «пустые», надо сдавать. Правда, женщина–бухгалтер брала за свою работу совсем мало.
Это – счастье
Так что волонтёры были всегда, только называли их раньше иначе – общественниками. Салие Закировой было очень приятно, когда её подопечные привозили с международных соревнований медали, пусть и за участие в «слабой группе», то есть среди людей с глубокой умственной отсталостью.
– Салия Ахмаровна, внучка просится пойти или поехать с вами?
– Я брала её с собой. На спортивном мероприятии Карина раздавала участникам номера.
… Здоровье у Салии Ахмаровны – по возрасту. И таблетки приходится принимать, и уколы ставить. Но когда у тебя весь день расписан, когда, помимо домашних дел, тебе надо побывать и там, и там, то и силы откуда–то берутся. «И за что мне такое счастье?!» – подумала Салия Закирова, когда впервые выиграла в конкурсе волонтёров.
Сейчас, когда бывает грустно и хочется подумать о чём–нибудь хорошем, она вспоминает фестиваль молодёжи в Сочи, его атмосферу, тот нескончаемый ливень и себя – бабушку Салию – в хлюпающих кроссовках…
Фото Сергея Рогозина
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