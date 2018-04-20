«Птицы счастья» забрасывают сеть
– Я занимаюсь в танцевальной группе Дома дружбы народов «Птица счастья» у Антониды Ивановны Загребиной уже три года, – говорит Любовь Матвеевна Рылова. – Тут собираются любители потанцевать со всего города. Регулярные репетиции, требовательный руководитель, сообщество друзей и единомышленников по увлечению… Мы называем нашу руководительницу просто Тоней. Ежегодно она организует в Доме дружбы балы – весенний, летний, осенний, зимний. А тут решила провести большой конкурс с участием всех созданных при её участии и по её инициативе танцевальных коллективов Ижевска.
О том, как появилась сеть танцующих пожилых людей по всему Ижевску, стоит рассказать отдельно. Наблюдая, как расцветают и наполняются радостью и энергией участники «Птицы счастья», Антонида Загребина решила: идея танцев без возраста работает. Значит, нужно охватывать ею как можно большее количество горожан. Она обошла все библиотеки Ижевска, клубные учреждения, конторы и офисы, где были подходящие площади для занятий хотя бы небольшой танцевальной группы и где руководители с уважением и благодарностью относятся к своим ветеранами. Она с такой убеждённостью и личной заинтересованностью говорила о великой пользе для старшего поколения занятий танцами, что многие её услышали и дали согласие.
Так случилось и с библиотеками имени Льва Толстого, имени Маяковского, имени Наговицына, дворцом культуры «Интеграл» и другими. Заведующие, директора, зная, что среди читателей и посетителей немало пожилых людей, охотно соглашались дать желающим площадку для еженедельных занятий. Повесили объявление, и люди откликнулись. Итак, помещение есть. А что – дальше? Ведь Антонида Загребина всюду не успеет?
И тогда она решила – создать помощников–волонтёров из числа танцоров базовой группы Дома дружбы народов «Птица счастья».
«Счастливый случай» и другие
– Я живу рядом с библиотекой имени Толстого, – рассказывает бывший инженер–электрик Любовь Рылова. – Тоня подозвала меня как–то после репетиции в «Птице счастья» и начала разговор: «Люба, ты замечательно, с душой танцуешь, возьми себе группу из числа читателей этой библиотеки». Долго убеждать меня не надо было. Я уже на себе поняла, что танцы для тех, кто ими увлечён, – лучший способ наполнить жизнь позитивом, необходимой физической нагрузкой, общением с родственными душами. Поначалу мы в дополнение к информации в библиотеке обходили дворы и вывешивали объявления о наборе. Потом желающие присоединялись, узнав об уже созданном ансамбле. Одна женщина проходила мимо библиотеки и увидела в окне танцующих. «У всех такие счастливые лица, и без меня?». И она тут же попросилась к нам.
Вот уже полтора года нашему коллективу, который мы назвали «Счастливый случай». Репетируем в библиотеке еженедельно. Придумываем танцы сообща. Любим выступать в районном центре социального обслуживания. Радует, когда люди хлопают в ладоши и поддерживают нас, понимая, что и они могут так же радоваться искусству и жизни, как мы. На конкурсе в Доме дружбы представили несколько своих постановок – танцы народов мира и танец «Бескозырка». К нам ходят люди всех возрастов, – замечает Любовь Рылова, – в основном женщины и один мужчина – все оптимисты, все хотят танцевать, полнокровно жить, улыбаться и быть вечно молодыми.
У всех участников ансамбля «Счастливый случай» в прошлом – разные специальности. Все любили танцевать, но не всегда была такая возможность. У Любови Рыловой танцевали оба её брата, а она училась у них. Начинала заниматься в коллективе бальных танцев, потом взрослые заботы отодвинули танцы. И вот вернулась к своему увлечению уже в зрелом возрасте. Такая же история почти у каждого среди участников нынешнего конкурса танцевальных коллективов в Доме дружбы народов.
Рафиля Юсупова возглавляет ещё один коллектив–спутник «Птицы счастья». Здесь любят танцевать татарские, восточные и другие национальные танцы. Сама Рафиля уже восемь лет – на пенсии. Детей вырастила. Изредка навещает сына, живущего в Арабских Эмиратах. А в остальное время живёт музыкой и танцами. Она не жалуется – довольна тем, что у неё есть, да и дети помогают. А искусство танца наполняет её годы радостью и тонусом.
Конкурс с жюри, подводящим итоги, больше оказался похожим на фестиваль – событие радостное и духоподъёмное для участников. Ведь они – не профессионалы, а любители, и танцуют не для побед, а для удовольствия. И подтверждать звание, как принято в коллективах учреждений культуры, им не надо. В перерыве на паркет были приглашены все сразу – с упоением танцевали старинный европейский танец, вальс, рок–н–ролл. Конкурс–фестиваль собрал примерно 140 человек со всего Ижевска.
Тоня против болезней
В организации широкоохватного танцевального движения в Ижевске Антониду Загребину поддерживают Республиканский союз пенсионеров, Общественная палата города Ижевска, общество Русской культуры Удмуртии. Председатель регионального отделения Союза пенсионеров Любовь Васильевна Шамшурина пригласила всех участников в движение «Серебряный возраст», рассказала о том, что организация успешно реализует выигранные социальные проекты, например, по развитию скандинавской ходьбы. Заместитель председателя Общества русской Удмуртии Светлана Щапова напомнила, что танцевальная группа «Птица счастья» активно участвует во всех мероприятиях общества.
Как произошло, что Антонида Загребина, ныне художественный руководитель на общественных началах не только «Птицы счастья», а целой сети групп, которая улавливает таких вот певчих счастливых птиц серебряного возраста, стала волонтёром–организатором этого замечательного танцевального движения ижевчан?
– Многие приходят к нам с желанием танцевать, но не просто, а исполнить свою мечту детства. «Я всегда мечтала танцевать, моя мама мечтала об этом, но по разным причинам не получилось. Или – танцевала в детстве или юности, сейчас хочу закрепить навыки и заниматься этим дальше с любовью», – вот такие слова я слышу от новичков. И правильно. Человек не должен прекращать самосовершенствование, выйдя на пенсию. Ведь жизнь продолжается. На пенсии каждый становится более свободным от обязательств – дети выросли, свою трудовую долю вы внесли, и нужно заниматься тем, что ты любишь, о чём мечтал, что тебе доставляет радость и здоровье.
– А у вас самой – какие отношения с танцем в разном возрасте?
– Я много занималась этим в детстве. Очень люблю до сих пор. Хотя не считаю себя профессиональным хореографом. Организатором любителей танцев – да. Заряжаю своим чувством наших людей.
– У пожилых могут быть противопоказания, болезни. Не навредят ли им такие физические нагрузки?
– Я предупреждаю всех руководителей малых танцевальных групп и артистов: девочки, работайте в силу своих возможностей. А терапевтическая польза – налицо. Многие приходят с давлением, но в ходе занятий оно нормализуется. Болели коленки – перестают болеть. Люди говорят: хожу на подъёме, настроение на плюс. Танец оздоровляет.
– Вы в это верите?
– Конечно. Я сама состою на учёте в онкоцентре. Мне помогает. Врач сказал, что идёт положительная динамика.
– Что вы пожелаете нашим пожилым читателям?
– Танцуйте, дорогие пенсионеры, и жизнь будет в радость.
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