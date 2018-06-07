Главная » Культура » Серебро удмуртской поэтессы. Ада Диева стала лауреатом литературного фестиваля «ЛиФФт-2018»

Серебро удмуртской поэтессы. Ада Диева стала лауреатом литературного фестиваля «ЛиФФт-2018»

6 июня
0

В Сочи с 24 мая по 28 мая 2018 года проходил III Евразийский литературный фестиваль фестивалей «ЛиФФт-2018».

%d0%90%d0%b1%d0%b4%d1%83%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5%d0%b2 %d0%9d%d0%b0%d0%b7%d0%b8%d1%80%d0%b6%d0%be%d0%bd %d0%b8 %d0%90%d0%b4%d0%b0 %d0%94%d0%b8%d0%b5%d0%b2%d0%b0 2018 %d0%9b%d0%b8%d0%a4%d0%a4%d1%82 Серебро удмуртской поэтессы. Ада Диева стала лауреатом литературного фестиваля «ЛиФФт-2018»

На фестиваль приехали около 200 авторов из 27 стран Евразии и 50 регионов России. Удмуртию на фестивале представляла Ада Диева. Евразийский литературный фестиваль – это общественная инициатива и международный просветительский проект, который объединил литературные фестивали «ЛиФФт» России и Евразии. Проводится он ежегодно с 2016 года. Организаторы фестиваля – международный союз неправительственных организаций Ассамблея народов Евразии, общероссийская общественная организация Ассамблея народов России и фонд содействия развитию культурных проектов народов Евразии «ЛиФФт». Цель фестиваля – укрепление творческих и дружеских связей поэтов, писателей, издателей и читателей Евразии, создание единого евразийского литературного пространства.

Программа ЛиФФт-2018 включала в себя литературный форум с мастер-классами, круглыми столами, лекциями, дискуссиями и презентациями книг, а также литературные чтения, свободный микрофон на открытых площадках, поэтические, музыкальные вечера. Главной «базой» фестиваля был санаторий «Светлана», в котором гостило большинство участников литературного форума. Выбран он был для этого не случайно. Именно здесь в советские времена находился Дом отдыха работников искусства, в стенах которого Владимир Маяковский впервые прочитал свои знаменитые стихи о советском паспорте.

Ада Диева участвовала в конкурсе в номинации «Поэзия» и стала лауреатом, получив серебряную медаль, высшую награду Всероссийского литературного фестиваля фестивалей ЛиФФт-2018. Традиционный конкурс авторов проводится уже в третий раз, первые два прошли в крымской Алуште и Москве.

— Мне было приятно получить эту награду, для меня это большая честь, душа переполнена чувством гордости и привносит уверенность в себе, позволяет взглянуть на свои творческие способности со стороны, сравнить себя с другими. Я как будто сдала экзамен перед нашей республикой – Удмуртией, - вспоминает Ада Диева.

Победителем третьего Всероссийского литературного фестиваля фестивалей «ЛиФФт-2018» стал российский поэт, публицист, сатирик, переводчик, председатель Тюменской региональной организации Союза писателей Николай Меркамалович Шамсутдинов. Победитель третьего Евразийского литературного фестиваля фестивалей «ЛиФФт-2018» — Варис Елчиев, член Азербайджанского, а также Российского Союза писателей, кандидат в члены Интернационального Союза писателей.

И по правилам следующий Евразийский литературный фестиваль фестивалей «ЛиФФт-2019 состоится в Азербайджане, а всероссийский – в Тюмени.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Павел ВЕТРОВ Все материалы этого автора

Читать также

Акция «Читаем Пушкина вместе»
4 июня
6 июня в 11.00 на бульваре им. Н. В. Гоголя (площадка рядом с Театром кукол), в рамках Международного...
Кофемолка. Яков Ломкин: «Театр – это самая проклятая профессия»
1 июня
Главный режиссёр Русского драматического театра Удмуртии рассказал о юности на баррикадах, об играх, ...
Что хорошего? Музей-усадьба Петра Чайковского среди четырёхсот участников
31 мая
Музей-усадьба П.И. Чайковского вошёл в пятёрку лидеров в номинации «Лучший просветительский музейный ...
Легенда и история экспоната. «Варшавянка», наигранная комдивом Владимиром Азиным на рояле Петра Чайковского
27 мая
На круглом столе в Екатеринбурге «Урал в жерновах революции» это сообщение заведующей научно–просвет...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо