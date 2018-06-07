На фестиваль приехали около 200 авторов из 27 стран Евразии и 50 регионов России. Удмуртию на фестивале представляла Ада Диева. Евразийский литературный фестиваль – это общественная инициатива и международный просветительский проект, который объединил литературные фестивали «ЛиФФт» России и Евразии. Проводится он ежегодно с 2016 года. Организаторы фестиваля – международный союз неправительственных организаций Ассамблея народов Евразии, общероссийская общественная организация Ассамблея народов России и фонд содействия развитию культурных проектов народов Евразии «ЛиФФт». Цель фестиваля – укрепление творческих и дружеских связей поэтов, писателей, издателей и читателей Евразии, создание единого евразийского литературного пространства.
Программа ЛиФФт-2018 включала в себя литературный форум с мастер-классами, круглыми столами, лекциями, дискуссиями и презентациями книг, а также литературные чтения, свободный микрофон на открытых площадках, поэтические, музыкальные вечера. Главной «базой» фестиваля был санаторий «Светлана», в котором гостило большинство участников литературного форума. Выбран он был для этого не случайно. Именно здесь в советские времена находился Дом отдыха работников искусства, в стенах которого Владимир Маяковский впервые прочитал свои знаменитые стихи о советском паспорте.
Ада Диева участвовала в конкурсе в номинации «Поэзия» и стала лауреатом, получив серебряную медаль, высшую награду Всероссийского литературного фестиваля фестивалей ЛиФФт-2018. Традиционный конкурс авторов проводится уже в третий раз, первые два прошли в крымской Алуште и Москве.
— Мне было приятно получить эту награду, для меня это большая честь, душа переполнена чувством гордости и привносит уверенность в себе, позволяет взглянуть на свои творческие способности со стороны, сравнить себя с другими. Я как будто сдала экзамен перед нашей республикой – Удмуртией, - вспоминает Ада Диева.
Победителем третьего Всероссийского литературного фестиваля фестивалей «ЛиФФт-2018» стал российский поэт, публицист, сатирик, переводчик, председатель Тюменской региональной организации Союза писателей Николай Меркамалович Шамсутдинов. Победитель третьего Евразийского литературного фестиваля фестивалей «ЛиФФт-2018» — Варис Елчиев, член Азербайджанского, а также Российского Союза писателей, кандидат в члены Интернационального Союза писателей.
И по правилам следующий Евразийский литературный фестиваль фестивалей «ЛиФФт-2019 состоится в Азербайджане, а всероссийский – в Тюмени.
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