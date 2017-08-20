На чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне российские спортсмены, выступавшие под нейтральным флагом, завоевали одну золотую и пять серебряных медалей.
Одну из серебряных медалей выиграл уроженец Шаркана Сергей Широбоков. 18-летний спортсмен в последнее время тренируется в Саранске. Были разные мнения по поводу отправки перспективного спортсмена в Саранск. Теперь следует признать, что ижевский тренер Екатерина Ежова не ошиблась, передав перспективного спортсмена тренерам из сборной России.
Сергей Широбоков на дистанции 20 километров боролся за золото. Нескольких метров ему не хватило, чтобы настигнуть колумбийца Эйдера Аревало. Остальных опытных соперников наш юниор обошел. Сергею Широбокову удалось выдержать разработанную тактику. Он сумел продержаться в лидирующей группе, по ходу дистанции не выходя вперед, как и было задумано. Объяснение слишком простое. По такой тактике идет большинство юных спортсменов на внутренних соревнованиях Удмуртской Республики, да не всем удается удержаться за лидерами. Хочется верить, что эта серебряная медаль – основа и залог будущих успехов. Сергей Широбоков обладает сильными качествами спортсмена, которые еще можно развивать и развивать в ходе соревновательной карьеры. Мы часто говорим, что перспективные юноши теряют результаты при переходе от 17-летнего возраста во взрослый спорт. Одно дело соревноваться со сверстниками, и другое, когда на чемпионате мира собираются все сильнейшие и все старше тебя. По этому поводу мастер спорта международного класса Валерий Сунцов придерживается мнения: «Выступления до 18 лет – это вообще не спорт». Я не случайно упоминаю Валерия Сунцова. В свое время он был лучшим скороходом Удмуртии, и только политическая позиция руководителей Советского Союза помешала ему выступить на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Тогда сборная СССР отказалась от выступлений на американской территории в ответ на то, что в 1980 году США не участвовали в московской Олимпиаде. Так вот Валерий Сунцов одним из первых начал ликовать (другого слова не подберу) по поводу серебряной медали Сергея Широбокова. Будем надеяться, что чутье скорохода Сунцова не обманет себя и нас. Он видел в последнее время всех сильнейших ходоков, будучи судьей на всероссийских соревнованиях и московском чемпионате мира по легкой атлетике.
Сергей Широбоков заставил говорить не только о своей родине – Удмуртии. Он также внес важный вклад в реабилитацию центра олимпийской подготовки, расположенного в Саранске. Десятки воспитанников этого центра попались на допинге. И вот Широбоков в такой обстановке подозрительности и требовательности со стороны ВАДА находился под неусыпным контролем. И тем ценнее его успех. Российская пресса заметила нашего земляка и высоко оценила его выступление среди других заслуженных легкоатлетов, вынужденных пока выступать под нейтральным флагом. Кстати, в прессе подчеркивается, что два года назад на предыдущем чемпионате мира (еще до дисквалификации) сборная России завоевала меньше медалей, чем сейчас в Лондоне.
Напомним, что на Олимпиаде в Лондоне несколько лет назад на своей коронной дистанции выступала наша землячка Елена Наговицына. Помнятся ее слова, что в начальной стадии забега она чувствовала в себе силы выйти в лидеры, но сдержала себя. А затем удержаться за лидерами не смогла. Сергей Широбоков свой шанс использовал в сегодняшнем Лондоне мастерски. Сейчас требуется способствовать, чтобы его мастерство и дальше росло.
Фото:rus.rt.com
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