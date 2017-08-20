В Воткинске прошли первые соревнования по триатлону TITAN в рамках проекта «Удмуртия - территория спо...

Трехдневная велогонка на первенство Удмуртской Республики прошла в окрестностях Ижевска. ...

Первую путевку на чемпионат мира по летнему биатлону из наших земляков завоевал Константин Маев...