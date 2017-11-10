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Семьям погибших при обрушении дома выплатят по 1 млн. рублей

10 ноября
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Об этом журналистам сообщил глава Удмуртии

Img 0582 Семьям погибших при обрушении дома выплатят по 1 млн. рублей

Семьи погибших при обрушении дома в Ижевске получат по 1 млн. рублей. Об этом сегодня сообщил Александр Бречалов.

– Все социальные выплаты и вообще вся помощь будет оказываться в соответствие с постановлением Правительства РФ и нормативными документами УР. Сейчас производятся единовременные выплаты 10 тысяч рублей пострадавшим из пятого подъезда. И мы приняли решение также оказать эту же помощь жителям шестого подъезда, потому что там тоже есть вред имуществу и более усложнён доступ туда, - сказал глава Удмуртии. - Что касается погибших, членам их семей (супруг, супруга, дети, те, кто находятся на иждивении) – 1 миллион рублей за каждого погибшего. За причинение лёгкого вреда здоровью выплата составит 200 тысяч рублей, тяжёлого вреда здоровью – 400 тысяч рублей. По имуществу – от 500 до 100 тысяч рублей.

Александр Бречалов отметил, что к каждой ситуации подойдут индивидуально. Сегодня помимо социальных выплат и гарантий, людей интересует вопрос с жильём.

– Мы не оставим людей на улице. В ближайшие сутки, пока будет проводится экспертиза по дому, все обеспечены комфортными условиями: питанием и всем необходимым. В дальнейшем будем принимать соответствующие решения. В первую очередь, это по жителям пятого подъезда. Уже и город, и соответствующие службы, и министерство строительства УР работают над этой проблемой. Ещё раз повторюсь, люди должны знать: мы их не оставим на улице и наедине с этой проблемой, - заявил Александр Бречалов.

Глава региона сообщил, что судебные приставы приостановят исполнительные листы, которые могут быть у жителей обрушившегося дома.

– Мы для себя определили: мелочей не бывает. Поисково-спасательные работы продолжаются, и начинается новый этап – это работа с людьми. У кого-то, мы сейчас с министром были, собачка потерялась. Для кого-то это мелочь, а человека трясёт, у него стресс. Другая женщина пожилого возраста из-за стресса забыла, какие она лекарства принимает. И так далее. Сейчас нужно очень внимательно, на постоянной связи с людьми, по каждому вопросу: по работе, по работодателям – оплачиваемый отпуск, по психологической помощи, по медицинской, по бытовым проблемам. Все вопросы мы – от и до – будем решать, - подчеркнул руководитель республики.

Фото: Пресс0служба главы и правительства УР

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