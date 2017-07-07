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Семья Кокаревых из Можгинского района представит Удмуртию на всероссийском конкурсе «Спортивная семья»

26 июня
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Iqhekhgy wzcxc Семья Кокаревых из Можгинского района представит Удмуртию на всероссийском конкурсе «Спортивная семья»

В Можге на стадионе культурно-спортивного центра «Можга» прошел республиканский финал конкурса «Спортивная семья». В нем участвовали 11 сильнейших спортивных семей, прошедшие отборочные этапы в муниципальных образованиях Удмуртской Республики. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, в состав каждой команды вошли папа, мама и двое детей в возрасте от 7 до 12 лет.

В финале семьи сразились в семейных эстафетах «Весёлые старты» на выявление основных физических качеств участников: скорость, силу, ловкость, координацию, умение работать в команде, прошли испытания в туристической эстафете и соревнованиях по плаванию (эстафета 4 х 25 м) и представили визитные карточки команд.

По итогам всех состязаний первое место заняла команда семьи Кокаревых из Можгинского района, на втором месте - команда семьи Зворыгиных из Можги, замыкает тройку лидеров команда семьи Малых из Завьяловского района.

Победившая команда получила право представлять Удмуртскую Республику на Всероссийском конкурсе «Спортивная семья» в Санкт-Петербурге.

Фото: Минспорт УР

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