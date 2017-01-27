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Семья из Ижевска выиграла в лотерею 700 тысяч рублей

27 января
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Sportloto vyigrysh Семья из Ижевска выиграла в лотерею 700 тысяч рублей

Семья из Ижевска выиграла в лотерею 700 тысяч рублей. Об этом сообщает «Моя Удмуртия» со ссылкой на пиар-службу «ТД «Столото».

По словам победителя Валерия Русанова, его отец в канун нового года подарил всем членам семьи по лотерейному билету, а 1 января Русановы решили проверить результаты тиража.

«31 декабря у меня день рождения, мы всей семьёй отмечали праздник и передачу не смотрели. На следующий день я вошёл в комнату и увидел, как моя маленькая дочурка внимательно рассматривает билеты. И решил проверить результат тиража. Первый же билет, который она мне протянула, оказался счастливым!» — рассказал Валерий.

Выигрыш семья потратит на покупку квартиры — об этом Русановы мечтали давно, но не хватало денег.

Валерий пожелал всем участникам лотерей чётко формулировать свои цели и верить в силу мысли.

«Если бы все случилось не со мной, то можно было подумать, что эта история — выдумка. Однако чудеса в новогоднюю ночь случаются! И теперь я это точно знаю», — считает обладатель выигрыша.

Фото: kursktv.ru

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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