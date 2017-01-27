Семья из Ижевска выиграла в лотерею 700 тысяч рублей. Об этом сообщает «Моя Удмуртия» со ссылкой на пиар-службу «ТД «Столото».
По словам победителя Валерия Русанова, его отец в канун нового года подарил всем членам семьи по лотерейному билету, а 1 января Русановы решили проверить результаты тиража.
«31 декабря у меня день рождения, мы всей семьёй отмечали праздник и передачу не смотрели. На следующий день я вошёл в комнату и увидел, как моя маленькая дочурка внимательно рассматривает билеты. И решил проверить результат тиража. Первый же билет, который она мне протянула, оказался счастливым!» — рассказал Валерий.
Выигрыш семья потратит на покупку квартиры — об этом Русановы мечтали давно, но не хватало денег.
Валерий пожелал всем участникам лотерей чётко формулировать свои цели и верить в силу мысли.
«Если бы все случилось не со мной, то можно было подумать, что эта история — выдумка. Однако чудеса в новогоднюю ночь случаются! И теперь я это точно знаю», — считает обладатель выигрыша.
Фото: kursktv.ru
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