На прошлой неделе мир отметил Международный день семьи. В нашей республике торжество состоялось в Государственном театре оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И. Чайковского. Прозвучали проникновенные слова о том, что семья – начало всех начал. Именно в ней рождается новая жизнь, именно в ней с самых юных лет человек формируется как личность.
Глава Удмуртии Александр Бречалов искренне поблагодарил участников праздника за вклад в воспитание детей. Говоря о роли семьи в жизни общества, Александр Владимирович упомянул майский Указ Президента России:
– В 2019 году мы приступили к реализации национальных проектов. Их 12, но ключевые проекты так или иначе касаются повышения рождаемости, охраны материнства и детства, укрепления института семьи. Это главные социальные показатели и задачи. Безусловно, Правительство Удмуртской Республики приступило к их выполнению. Не всё пока получается, очень много вопросов: как поддержать многодетные семьи, особенно семьи с небольшим достатком, стимулировать рождаемость… С 1 января 2020 года предложим новые программы, которые будут поддерживать рождаемость, помогать семьям укрепить свои связи, родить новых детей.
Александр Бречалов подчеркнул:
– Семья для России, и на этом мы стоим, – главная ценность. Когда-то дедушка Александра Владимировича, очень важный для него человек, сказал внуку: «Ты знаешь, семья – это не просто «полюбили, родили». Со временем приходится учиться терпению, умению прощать. И вот сильные люди остаются вместе и идут дальше». Александр Бречалов запомнил эти слова. Он и его супруга в браке 24 года, а знакомы с… пятого класса.
В Удмуртии, отметил Глава республики, очень много ярких, сильных семей, воспитавших детей, которыми гордится вся республика. Семья – это основа. Дети вырастают, и им реализовывать то, что «мы закладываем сейчас – фундамент экономической политики Удмуртской Республики».
На сцене театра оперы и балета Александр Бречалов вручил высокие государственные награды – знаки отличия «Родительская слава». 17 мая первым такой знак получил Александр Белослудцев из Балезинского района. Водитель сельскохозяйственного кооператива «Дружба», он достойно воспитал трёх дочерей и двух сыновей. В семье Александра Николаевича – взаимопонимание. Дети стали для отца гордостью и опорой.
Очень добрые слова были сказаны и о Николае и Галине Берестовых из Сюмсинского района. Они знают друг друга ещё со школы. В 2019 году Николай Давыдович и Галина Михайловна отметят 50-летие совместной жизни. Берестовы занесены в Книгу почёта семей Сюмсинского района. Трое из пяти сыновей Берестовых сами стали многодетными родителями. Бабушку с дедушкой радуют 13 внуков: 7 мальчиков и 6 девочек.
Так же подробно ведущие рассказали и о других достойных родителях, которым в этот день Глава республики вручил знак отличия. Кроме вышеназванных родителей, зал приветствовал супругов Васильевых, Кузьминых, Соковиковых, Ворончихиных, Июдиных, Калининых, Ефимовых, Петуховых, Чузовых, Поздеевых, Шмыковых, Уразовых, а также многодетного отца Александра Роготнева.
В конце торжественной части прозвучали слова о том, что семья – это компас, она ведёт нас правильным курсом, это источник нашего вдохновения для достижения больших высот. И наше утешение, когда мы иногда оступаемся, делаем ошибки. Семья – это счастье!
В заключение праздника его участники посмотрели музыкальную комедию «Проделки Ханумы». Следили за развитием запутанной интриги, запоминали такие современные реплики, дружно, весело аплодировали исполнителям. Закончилась комедия так, как весеннему спектаклю и положено, – свадьбами. Тремя! Даже своевольная сваха Ханума нашла себе пару.
Справка «УП»
Знаком отличия «Родительская слава» награждаются родители, состоящие в зарегистрированном браке, достойно воспитавшие пять и более детей, а также одинокие отцы, достойно воспитавшие трёх и более детей.
С 2013 года, когда был учреждён знак отличия «Родительская слава», он вручён 135 супружеским парам и 19 одиноким отцам.
Коротко
Многодетных всё больше
По данным на 1 января 2018 года, в Удмуртии была 20 751 многодетная семья – на 1353 больше, чем годом ранее. К 1 января 2019 года количество таких семей снова возросло. Их стало 21 656, что на 905 больше предыдущего числа.
В многодетных семьях воспитывается более 70 тысяч детей. А всего в Удмуртии 219,5 тысячи семей с детьми до 18 лет (как многодетных, так и с одним-двумя детьми).
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