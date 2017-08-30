24 августа в Доме Дружбы народов прошло чествование семейных пар из подшефного Нефтяного округа Устиновского района города Ижевска, проживших вместе 50, 55 и 60 лет. Поздравить пары, отметившие золотую, изумрудную и бриллиантовую свадьбу пришли первый заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртии – председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Светлана Кривилёва, помощник генерального директора ПАО «Газпром спецгазавтотранс», депутат Государственного Совета Удмуртии Владимир Нельзин, первый заместитель Главы Администрации Устиновского района Владимир Филимонов. Организатором праздника выступило Управление ЗАГС Администрации города Ижевска.
14 семейных пар, их родные, близкие и соседи были приглашены на праздничное мероприятие, которое для Нефтяного округа является традиционным.
Обращаясь к юбилярам, Светлана Кривилева сказала: «Благодаря семьям, прожившим долгую счастливую совместную жизнь, достойно воспитавшим детей и внуков, живет и развивается наша республика. Пары, отметившие 50-летие, 55-летие и 60-летие совместной жизни – это центр притяжения для детей, внуков, правнуков и хотелось бы, чтобы таких семей у нас было гораздо больше. Мои родители в прошлом году тоже отметили «золотой юбилей» и на праздновании собралось более 30 человек родных, надеюсь, что ваши близкие также тепло поздравят вас с вашим праздником».
Поздравляя юбиляров, Владимир Нельзин сказал, что семейные пары, отметившие юбилей совместной жизни – это золотой фонд нашего города. Они служат примером того, как нужно работать, заботиться друг о друге, жить. Приглашенные внесли большой вклад в промышленное развитие Ижевска и Удмуртии, вырастили детей, внуков и заслуживают глубокого уважения и признательности.
На празднике удалось воссоздать теплую, семейную атмосферу: гости спели любимые песни своей молодости, станцевали вальс, для юбиляров выступил театр танца «Розовый слон» и ансамбль бального и эстрадно-спортивного танца «Реверанс». Управлением ЗАГС было организовано фотографирование пар-юбиляров.
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