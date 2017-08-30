Главная » Общество » Семейные ценности в почете

Семейные ценности в почете

30 августа
0

Депутаты Государственного Совета Удмуртии приняли участие в чествовании юбиляров

%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%be%d1%81 Семейные ценности в почете

24 августа в Доме Дружбы народов прошло чествование семейных пар из подшефного Нефтяного округа Устиновского района города Ижевска, проживших вместе 50, 55 и 60 лет. Поздравить пары, отметившие золотую, изумрудную и бриллиантовую свадьбу пришли первый заместитель Председателя Государственного Совета Удмуртии – председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Светлана Кривилёва, помощник генерального директора ПАО «Газпром спецгазавтотранс», депутат Государственного Совета Удмуртии Владимир Нельзин, первый заместитель Главы Администрации Устиновского района Владимир Филимонов. Организатором праздника выступило Управление ЗАГС Администрации города Ижевска.

14 семейных пар, их родные, близкие и соседи были приглашены на праздничное мероприятие, которое для Нефтяного округа является традиционным.

Обращаясь к юбилярам, Светлана Кривилева сказала: «Благодаря семьям, прожившим долгую счастливую совместную жизнь, достойно воспитавшим детей и внуков, живет и развивается наша республика. Пары, отметившие 50-летие, 55-летие и 60-летие совместной жизни – это центр притяжения для детей, внуков, правнуков и хотелось бы, чтобы таких семей у нас было гораздо больше. Мои родители в прошлом году тоже отметили «золотой юбилей» и на праздновании собралось более 30 человек родных, надеюсь, что ваши близкие также тепло поздравят вас с вашим праздником».

Поздравляя юбиляров, Владимир Нельзин сказал, что семейные пары, отметившие юбилей совместной жизни – это золотой фонд нашего города. Они служат примером того, как нужно работать, заботиться друг о друге, жить. Приглашенные внесли большой вклад в промышленное развитие Ижевска и Удмуртии, вырастили детей, внуков и заслуживают глубокого уважения и признательности.

На празднике удалось воссоздать теплую, семейную атмосферу: гости спели любимые песни своей молодости, станцевали вальс, для юбиляров выступил театр танца «Розовый слон» и ансамбль бального и эстрадно-спортивного танца «Реверанс». Управлением ЗАГС было организовано фотографирование пар-юбиляров.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Марина МАЙОРОВА Все материалы этого автора

Читать также

Пешеходные переходы вблизи школ Ижевска небезопасны
30 августа
В преддверии нового учебного года активисты регионального отделения ОНФ проинспектировали пешеходные ...
Перерасчет пенсий с учетом периода ухода за детьми
30 августа
"Удмуртская правда" разбиралась кому положен и выгоден перерасчет пенсий по новым правилам...
Жители Каракулинского района определились с приоритетами
29 августа
29 августа жители района рассказали врио главы Удмуртии о насущных проблемах....
Дорожная экономия
29 августа
Более 604 млн. рублей в Ижевске направлено в 2017 году на плановый капитальный ремонт дорог, установк...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо