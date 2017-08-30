В преддверии нового учебного года активисты регионального отделения ОНФ проинспектировали пешеходные ...

"Удмуртская правда" разбиралась кому положен и выгоден перерасчет пенсий по новым правилам...

Более 604 млн. рублей в Ижевске направлено в 2017 году на плановый капитальный ремонт дорог, установк...