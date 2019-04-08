Елена ГРИГОРЬЕВА, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения УР по клинико-экспертной работе:
– В государственной программе развития здравоохранения одной из целей обозначено увеличение продолжительности активного периода жизни населения. Индикаторами достижения этой цели названо снижение уровня инвалидизации на 25 процентов и снижение степени инвалидизации на 15 процентов.
Проблема инвалидизации для Удмуртии чрезвычайно актуальна. Обращает на себя внимание стабильно высокая доля инвалидов I группы при злокачественных и психических заболеваниях, а также при болезнях глаза и придаточного аппарата.
В Удмуртии в 2018 году состояли на учёте 37 тысяч человек со злокачественными новообразованиями. Это 2,4 процента от всего населения. В день регистрируется примерно 17 случаев новообразований.
Общая заболеваемость злокачественными новообразованиями увеличивается во всём мире. За последние 25 лет темп их прироста превышает годовой темп прироста населения.
В Удмуртии в последние три года заболеваемость злокачественными новообразованиями остаётся на уровне 410 случаев на 100 тысяч жителей, что ниже среднероссийских показателей. Наибольшая заболеваемость в Граховском, Селтинском и Камбарском районах, наименьшая – в Якшур-Бодьинском, Каракулинском и Ярском районах.
В общей онкозаболеваемости лидируют заболевания кожи, лёгких и молочных желёз.
Смертность от онкозаболеваний: 179,1 в расчёте на 100 тысяч жителей, что на 9 процентов меньше, чем в Приволжском федеральном округе, и на 12 процентов меньше, чем в России в целом.
По данным 2018 года, 20 300 пациентов со злокачественными образованиями состояли на учёте более пяти лет. Это на 1000 с лишним человек больше, чем в 2017 году.
Проблема борьбы со злокачественными новообразованиями является одной из ведущих в медицине и, в сущности, давно превратилась в проблему государственного значения. Высокие уровни заболеваемости и смертности, трудности диагностики, необходимость проведения массовых профилактических мероприятий, сложное и дорогостоящее лечение, недостаточно удовлетворительные непосредственные и отдалённые результаты лечения пациентов с некоторыми формами злокачественных новообразований ставят перед врачами-клиницистами и организаторами здравоохранения настолько сложные задачи, что их решение возможно только в рамках государственных мероприятий.
Вкладывая средства в технологии по увеличению продолжительности жизни, необходимо параллельно увеличивать вложения в профилактику и лечение онкологических заболеваний.
Первичная профилактика, по сути, не является медицинской проблемой. Профилактика инвалидности для медицинских работников начинается на уровне вторичной профилактики. Это комплекс ранней диагностики, направленной на выявление заболеваний в начальных стадиях. Ранняя диагностика позволяет добиться 100-процентной пятилетней выживаемости пациентов, при поздней диагностике (IV стадия) регистрируется нулевая пятилетняя выживаемость.
В 2018 году онкологические службы организовывали скрининговые программы и корректно объясняли населению важность участия в них.
Государственная программа развития здравоохранения направлена на достижение следующих целей. Нужно как можно больше онкологических заболеваний выявлять на ранних стадиях, снизить смертность и инвалидизацию. Для этого необходимо сформировать этапность оказания специализированной медицинской помощи, разработать маршрут пациента от момента подозрения на злокачественное новообразование до начала специализированного лечения.
Согласно распоряжению Министерства здравоохранения пациенты с подозрением на злокачественное новообразование должны быть направлены на консультацию онколога не позднее пяти дней.
Следующей задачей является формирование у врачей первичного звена онкологической насторожённости. Участковые врачи-терапевты, врачи общей практики должны убеждать и стимулировать своих пациентов пройти профилактическое обследование, чтобы исключить онкологическое заболевание.
А третий важный момент: необходимо формировать у населения мотивацию к укреплению своего здоровья.
По-прежнему велика значимость смотровых кабинетов, так как 45 процентов злокачественных новообразований у женщин и 24 процента у мужчин – это опухоли наружной локализации.
Сегодня в Удмуртии 50 смотровых кабинетов, за 2018 год в них выявлены 173 случая злокачественных новообразований. В будущем выявляемость заболеваний в смотровых кабинетах должна стать выше.
В современных условиях население недостаточно мотивировано на укрепление своего здоровья. Между тем 7 настораживающих признаков злокачественных новообразований, на мой взгляд, должен знать каждый гражданин нашего общества. Перечислю их:
изменение в деятельности кишечника или при мочеиспускании;
наличие длительно незаживающей раны;
необычные выделения или кровотечения;
появление припухлости или уплотнения в молочной железе или в другой части тела;
появление диспепсии или затруднения при глотании;
выраженные изменения бородавки или родимого пятна;
появление изнуряющего кашля или осиплости голоса.
Решая задачу увеличения продолжительности и качества жизни, необходимо внедрять скрининговые методики. Их важность покажу на примере скрининга на колоректальный рак, который является ведущей причиной первичной инвалидности.
Медицинским работникам известно, что колоректальный рак редко развивается на неизменённой слизистой кишечника. Он развивается из полипа. Полип позволяет выявить заболевание на ранней стадии. Удалив полип, врач не позволяет трансформироваться заболеванию в онкопатологию. Большинство полипов доступно для удаления при эндоскопических вмешательствах.
В США и европейских странах каждому гражданину старше 45 лет проводится сигмоскопия (1 раз в 3-5 лет) и колоноскопия (1 раз в 10 лет). А ежегодно каждый гражданин проходит всем нам известный тест – гемокульт-тест (кал на скрытую кровь).
В странах, где программы скрининга осуществляются более 30 лет, в первые три года отмечается рост расходов на лечение, но далее благодаря выявлению медленно растущих опухолей стоимость лечения снижается. За счёт ранней диагностики уменьшаются объём операции, послеоперационные осложнения, время пребывания в стационаре, а возможность органосохраняющего лечения, наоборот, увеличивается. Всё это приводит к улучшению качества жизни.
Скрининг окупает себя за счёт колоссального снижения затрат на лечение и сохранности жизни большого числа граждан. Но это отсроченный результат. Если мы сейчас внедрим скрининговый тест, то результаты получим не ранее, чем через 15 лет, потому что это требует и материальных затрат, и участия структур власти. А вот онконасторожённость каждого участкового врача, санитарно-просветительная работа, мотивация пациентов укреплять свое здоровье – это доступно уже сегодня. Всё это необходимо делать.
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