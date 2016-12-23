Все мы подвержены возрастным изменениям в нашем организме. Некоторые из этих изменений сказываются на нашем здоровье не самым положительным образом. Можно ли отсрочить эти изменения в здоровье, а в некоторых случая даже обратить их вспять? Да, возможно. И я не говорю о таблетках и препаратах, а говорю о том, что нашему организму так близко и знакомо, без чего он чахнет и унывает - о физической активности.
Вашему вниманию представляется 7 полезных эффектов от силовой тренировки в тренажёрном зале, особенно для людей в возрасте.
Снижение рисков заболевая сердечно-сосудистой системы
Складывается из следующих факторов:
А) Снижение артериального давления в покое. Уже после месяца регулярных силовых занятий происходит снижение АД диастолического на 4% и систолического на 3% в среднем.
Б) Нормализация липидного состава крови, снижение холестерина.
В) Исследования показывают высокую результативность силовых тренировок для пациентов, проходивших лечение в связи с ишемической болезнью сердца.
Профилактика диабета
Малоподвижный образ жизни привёл к тому, что диабет II типа стал распространённым заболеванием среди лиц любого пола всех возрастов. Силовые тренировки же способствуют улучшению чувствительности к инсулину, нормализует контроль содержания глюкозы в крови, стимулирует использование глюкозы. Помимо этого, силовые тренировки помогают снизить или предотвратить возрастное снижение массы мышечной ткани, благодаря чему снижается вероятность возникновения диабета.
Профилактика дегенеративных изменений скелетной системы (остеопроз)
Силовая тренировка — эффективное средство поддержания строения и функции скелетной системы, позволяет противостоять её износу и остеопорозу. Ваши кости будут крепче!
Улучшение работы мышц поясницы
Правильно подобранные и спланированные силовые тренировки улучшают работу мышц поясницы, что позитивно влияет на функционирование опорно-двигательного аппарата, поддержку позвоночного столба в целом, снижает риск травм поясницы и дегенерацию структурных элементов позвоночника.
Профилактика артрита
Исследования показывают, что сильные мышцы способствуют нормализации работы суставов, могут уменьшить болевые ощущения при артрите.
Предотвращение потери мышечной массы и снижения метаболизма
После 30 лет люди, ведущие сидячий образ жизни, теряют 3-8% мышечной массы каждую каждые 10 лет. С возрастом эта тенденция увеличивается. Это ведёт к слабости, уменьшению способности выполнять различные функции, в том числе бытовые, увеличивает риск травмы. Так же это сопровождается увеличением массы ткани жировой, что так же связано со снижением уровня метаболизма, т.к. та часть калорий, которая раньше использовалась мышцами, теперь становится избыточной.
Силовая тренировка способствует сохранению массы мышечной ткани и уровня метаболизма у лиц старшего возраста.
Хорошее настроение!
Да, помимо приятных бонусов для здоровья, правильные тренировки приносят заряд энергии и хорошего настроения.
Занимайтесь на здоровье!
Примечание. Некоторым лицам понадобится осмотр у лечащего врача, который должен дать специальные рекомендации и предложения для изменения тренировочного процесса.
Фитнес-тренер Варламов Никита
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