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Семь молодых исполнителей выступят на юбилейном XX музыкальном фестивале «Молодые таланты на родине П.И.Чайковского»

17 января
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Концерты в рамках фестиваля состоятся в Ижевске, Сарапуле и на родине Чайковского - в Воткинске.

9166 afisha 01 Семь молодых исполнителей выступят на юбилейном XX музыкальном фестивале «Молодые таланты на родине П.И.Чайковского»

С 19 по 21 февраля в Удмуртии пройдет юбилейный XX музыкальный фестиваль «Молодые таланты на родине П.И.Чайковского». Концерты в рамках фестиваля состоятся в Ижевске, Сарапуле и на родине Чайковского - в Воткинске.

В этом году в юбилейном фестивале примут участие 7 молодых исполнителей, сообщает ИА «Удмуртия».

Хан Ын Чжу, скрипка (Сеул, Республика Корея) — студентка Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского, лауреат всероссийских конкурсов, участница программ Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.

Дмитрий Колотило, цимбалы (Гомель, Республика Беларусь) — студент Белорусской государственной академии музыки, лауреат международных конкурсов, в том числе победитель молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ.

Полина Юрина, сопрано (Камбарка, Удмуртская Республика) — студентка Удмуртского республиканского музыкального колледжа, участница фестивалей, проходивших во Франции, Италии, Австрии, Венгрии.

Кехань Сюй, фортепиано (Урумчи, Китайская Народная Республика) — аспирантка Московской государственной консерватории имени Чайковского, лауреат международных конкурсов. Сотрудничает с Richardson Symphony Orchestra (Техас, США) и Камерным оркестром Центральной музыкальной школы при консерватории (Москва).

Александр Лукашевич, баян (Дзержинск, Россия) — студент Нижегородской государственной консерватории имени Михаила Глинки, лауреат всероссийских и международных конкурсов, участник Парада Победы 2013 года на Красной площади в Москве.

Елисей Мысин, фортепиано (Ставрополь, Россия) — ученик подготовительного отделения Детской музыкальной школы № 1 Ставрополя, лауреат 16 всероссийских и международных конкурсов, финалист телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица».

Эрик Мирзоян, кларнет (Москва, Россия) — специальный гость фестиваля, студент Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского (Москва), победитель телевизионного конкурса «Щелкунчик», лауреат конкурса «Синяя птица», победитель интернет-конкурса «Музыкальные таланты России».

В программе выступлений молодых исполнителей прозвучит музыка П.И.Чайковского, а также музыкальные произведения мировых и российских классиков. Выступления музыкантов пройдут в сопровождении Государственного симфонического оркестра Удмуртской Республики под управлением заслуженного деятеля искусств Удмуртии Николая Роготнева, сообщает пресс-служба Министерства культуры и туризма УР.

Справка:

История проведения фестиваля началась в 1997 году. Фестиваль, ставший традиционным, проводится по инициативе и при поддержке Ижевского государственного технического университета имени М.Т.Калашникова. Основные цели фестиваля - поддержка молодых исполнителей – лучших студентов консерваторий России, лауреатов и дипломантов международных, российских и республиканских конкурсов, повышение их профессионального мастерства, пропаганда творчества талантливой молодежи, привлечение интереса и воспитание подрастающего поколения, студенчества и молодежи на лучших образцах классической музыки, дальнейшее развитие культуры и искусства Удмуртии.

Метки: юбилейный XX музыкальный фестиваль «Молодые таланты на родине П.И.Чайковского» Удмуртия молодые исполнители февраль 2017

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Автор статьи

Антуганова А Все материалы этого автора

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