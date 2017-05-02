208 селян – работников агропромышленного комплекса и бюджетников, живущих в сельской местности, - стали получателями денежных жилищных сертификатов по программе «Устойчивое развитие сельских территорий». Об этом сообщают в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.
До конца мая сертификаты получат ещё 23 человека.
Средняя стоимость сертификата - 500 тысяч рублей. Эти деньги позволят компенсировать от 35 до 70 процентов суммы, необходимой на строительство дома в сельской местности. На максимальную стоимость компенсации в 70 процентов могут рассчитывать молодые семьи и молодые специалисты.
Программа финансируется из федерального и республиканского бюджетов. Так, в 2017 году на улучшение жилищных условий селян в рамках программы выделено 124 млн. рублей, из них 64 млн. рублей – из российского бюджета, и 60 млн. рублей – из республиканского. При этом сумма целевого федерального финансирования по сравнению с прошлым годом выросла на 24 млн. рублей; объём республиканского финансирования сохранён на уровне прошлого года.
Федеральная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» действует в республике уже 14 лет. Общая сумма средств на улучшение жилищных условий селян за этот период превысила 1,2 млрд. рублей. Построено порядка 170 тысяч квадратных метров жилья. Благодаря программе жилищные условия улучшили более 13 тысяч жителей Удмуртии.
Фото: sovetpodrugi.ru
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