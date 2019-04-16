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Селяне Удмуртии полностью подготовились к посевной кампании

16 апреля
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Об этом доложила министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова.

%d0%b0%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b0 Селяне Удмуртии полностью подготовились к посевной кампании

Селяне Удмуртии полностью подготовились к весенней посевной кампании. Об этом накануне, 15 апреля, на аппаратном совещании органов госвласти рассказала министр сельского хозяйства республики Ольга Абрамова.

«Наш ключевой показатель, по которому субъектам рассчитывают объём государственной поддержки, - сохранение размера посевных площадей зерновых, зернобобовых и кормовых культур, - сказала руководитель ведомства. - 941,6 тысячи гектаров мы должны засеять и обработать в текущем году. Договорились с руководителями сельскохозяйственных организаций и муниципалитетов, что в отчётах отражаем только реальные данные по обработке площадей».

К сожалению, некоторые муниципальные районы снижают посевные площади в сравнении с предыдущим годом. Из-за этого возможно сокращение и по республике (минус 22 тысячи гектаров). Чтобы избежать этих потерь, республика параллельно отрабатывает механизмы вовлечения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения.

Министр отметила, что прогнозы погоды на ближайшие месяцы утешительные. Зимовые культуры перезимовали нормально. Вспашка зяби минувшей осенью была организована на хорошем уровне (84 процента), что даёт основание говорить о возможности проведения посевной кампании в благоприятные сроки. Хотя в некоторых районах, например, Глазовском, Юкаменском и Ярском, уровень подготовки почвы на низком районе, и им придётся вести работы в сложных условиях. Проблем с обеспеченностью семенами на посевную в республике нет. Ожидаемая кондиционность семян - 92 процента. В некоторых муниципальных образованиях этот показатель уже сейчас равен 100 процентам.

Ольга Абрамова коснулась и темы использования минеральных удобрений. В прошлом году на гектар пашни было внесено менее 10 килограммов удобрений в действующем веществе. Нынче ожидается увеличение этого показателя до 12,2 килограмма. При этом вавожцы намерены внести более 40 кг удобрений, в то же время, например, в Селтинском районе запасов хватит лишь для внесения по 1,4 килограмма.

Уровень подготовки сельхозтехники соответствует требованиям. Не ожидается проблем у селян нынче и с горюче-смазочными материалами.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

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