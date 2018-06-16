На празднике окончания полевых работ по традиции чествуют героев посевной – передовых работников сельского хозяйства республики. Сегодня к ним со словами благодарности обратился Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семёнов.
«Ӟечбуресь, гажано эшъёс! Добрый день, дорогие друзья! Искренне поздравляю вас с замечательным праздником Гербер! Успешно закончилась посевная. Сегодня мы будем чествовать тружеников села, которые знают настоящую цену крестьянского труда. На нас с вами сегодня лежит огромная ответственность – ведь чем веселей пройдёт праздник, тем богаче будет урожай. Давайте же постараемся отметить его шумно и ярко! Село – наша сила и гордость, но оно нуждается в поддержке. Для этого мы строим дороги, проводим Интернет – только в этом году он придет в более чем 200 наших сёл и деревень. Но это все дела. Сегодня же главное наше дело – праздник! Желаю вам отличного настроения, веселья, добра. С праздником!», - сказал руководитель регионального кабинета министров.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии к открытию Гербера подвело итоги конкурса среди муниципальных образований по подготовке сельскохозяйственных организаций к весенне-полевым работам. Победителями конкурса признаны Алнашский и Вавожский районы. Второе место присуждено труженикам сельского хозяйства Можгинского района. Третье место в конкурсе занял Воткинский район.
На празднике были названы имена лучших трактористов-машинистов по итогам соревнования на весенне-полевых работах 2018 года. Это Михаил Кольцов (ООО «Батыр» Селтинского района), Александр Анточ (акционерное общество имени Азина Завьяловского района), Рудольф Балобанов (ООО «Рассвет» Игринского района), Константин Потапов (акционерное общество «Путь Ильича» Завьяловского района), Анатолий Паушев (колхоз «Нива» Сюмсинского района) и Алексей Березин (СПК «Свобода» Увинского района).
Передовикам вручены Благодарности Главы Удмуртской Республики и денежные премии.
Тружеников села и всех участников праздника с окончанием весенних работ также поздравили Председатель Государственного совета УР Алексей Прасолов, главный федеральный инспектор по Удмуртии Дмитрий Мусин, президент ассоциации «Удмурт Кенеш» Татьяна Ишматова и другие.
Во время торжественной части праздника стало известно место проведения следующего республиканского Гербера - Игринский район. Руководителю этого муниципального образования Александру Чиркову глава Увинского района Владимир Головин вручил символ праздника - статуэтку с изображением Кылдысина (символ плодородия в традиционных верованиях удмуртов).
Напомним, Гербер – национальный удмуртский праздник, ранее отмечавшийся обычно весной, после окончания сева, или летом, перед началом сенокоса. С 1992 года он получил общереспубликанский статус. Целью проведения Гербера являются сохранение и развитие традиционных духовных ценностей удмуртского народа, активная пропаганда национальной художественной культуры республики, приобщение молодёжи к истокам национальной истории и духовности, укрепление межкультурных и межрайонных связей УР с удмуртскими диаспорами.
Все гости праздника имеют возможность посетить творческие площадки Гербера. На площадке «Усточикар» (Город мастеров) лучшие мастера декоративно-прикладного искусства республики презентуют свои работы. Попробовать различные блюда национальной кухни и познакомиться с культурой удмуртов, проживающих в различных районах и регионах, можно на гостевых подворьях.
На празднике работает площадка «Эктон луд» (Танцевальная поляна), где желающие разучивают удмуртские и финно-угорские танцы. На главной сцене после торжественного открытия началась концертная программа «Жингрес возьвыл» (Звенящий луг), в которой принимают участие удмуртские профессиональные и самодеятельные творческие коллективы. Для детей традиционно открыта площадка «Шудон азбар» (Игровой двор).
Параллельно проходят силовые состязания для мужчин – «Батыр шудонъёс» (Богатырские игры). Для глав муниципальных образований организовано соревнование по вязанию берёзовых веников.
Программу праздника завершит вечерняя молодёжная музыкально-танцевальная конкурсная площадка «Шундэктон».
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.