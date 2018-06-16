Федеральный лизинг снова работает. Благодаря ему АПК Удмуртии в этом году приобретёт 13 единиц техники В 2018 году, после годового перерыва, Удмуртия возобновила участие в программе обновления парка сельх...

Десять литров молока – не вариант. Минсельхозпрод корректирует аграрную политику Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Ольга Абрамова на встрече с журнал...

Лидеры посевной. Алнашский район показал самый высокий темп полевых работ Наш репортаж. В нынешней посевной кампании наивысшие темпы проведения весенне–полевых работ по...