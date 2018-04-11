300 тысяч рублей поулчил проект краеведческого музея «Дом на колесах».Пять волонтеров музея с мая по октябрь будут ездить в районы республики и собирать фольклор, исторические сведения и уникальные фотографии. Добровольцы опросят 53 старожилов. Потом активисты выпустят краеведческий альманах Селтинского района.
Роман Черных из «Селтинского дома ремесел» выиграл грант на 150 тысяч рублейна «мастерскую Кузьыли» («Муравей»). Молодой человек научит керамическому делу людей с ограниченными возможностями. Роман надеется, что керамика станет не только хобби, но и профессией для особенных людей. Участники научатся добывать глину, лепить из нее изделия и продавать их. Организаторы ждут уже 10 участников. В конкурсе Росмолодежи участвовал 1691 проект со всей России.
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