Анатолий Вассерман: «ТеплЭко» – эффект русской печи, эффективное энергосберегающее отопление для ваш...

Республика готова и дальше поддерживать многодетные семьи....

250 жилых домов и 40 организаций Ижевска могут оказаться в зоне возможного подтопления в период вес...