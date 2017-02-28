Перед глазами расстилаются заснеженные долины. Сосны поскрипывают от ветра, и эта мелодия пробуждает во мне воспоминания из детства, а именно - сказки о России, которые не раз мне рассказывал дедушка.
Во время Второй мировой войны он, немецкий солдат, попал в плен к русским. Лагерь находился в Прокопьевске, там он добывал уголь в шахтах, строил бараки для военнопленных. Конечно, то, что рассказывал дед, вряд ли было похоже на сказку, но все же русских он поминал добрым словом: на собственном опыте узнал, что русский народ не такой, каким его представляло немецкое правительство. А бескрайние просторы России описывались им с восхищением, и мне, совсем еще ребенку, все это запало в душу. Знаете, для кого-то страной, в которую беспрестанно тянет, является Канада или Америка, но моему сердцу близка Россия.
В 2006 году появилась возможность осуществить мою мечту – побывать в России. Компаньоны по работе устроили мне поездку на Телецкое озеро. Там, на Алтае, глядя на красоты русской природы, я загорелся желанием стать охотником. И вот уже шестой раз с 2009 года я приезжаю в Удмуртию в Кырчминское охотхозяйство.
За это время добывал лося на реву, медведя и кабана с засидки. По правде сказать, предпочитаю охотиться с лабаза, когда ты сам решаешь, добыть зверя или отпустить, оставив ему возможность подрасти. В охоте же с собаками, в данном случае западно-сибирскими лайками, меня не устраивает именно то, что возможность выбора отсутствует – если собаки учуяли зверя и нашли его, то приходится стрелять, будь это хоть двухлетний кабан, который еще не пригоден для того, чтобы стать трофеем.
То есть ни о какой охотничьей этике, которая в Германии строго соблюдается, не идет и речи. Я не говорю, что в России она отсутствует, но если вы отправляетесь на охоту с собаками, то знайте, что они не разбираются в том, какого возраста и размера должна быть добыча.
Почему мне нравится приезжать именно в удмуртский питомник западно-сибирских лаек? Причина кроется в отсутствии здесь большого количества иностранных туристов, в отличие от охотничьих баз в Литве, Латвии, Эстонии. Может, поэтому здесь идеально сочетается высокий уровень организации охоты и то, что она по максимуму приближена к ее первобытному и первозданному виду. Чтобы вы представляли, такой можно назвать охоту с флажками.
Кроме того, это проверка себя как охотника на прочность. Здесь работают профессионалы своего дела, и приходится прикладывать усилия, чтобы не отставать от них. А Копки, рядом с которыми находится охотхозяйство, представляют собой корень русской деревни. Достаточно пробыть в этих местах всего пару дней, и я отключаюсь от повседневных проблем, мыслей о бизнесе и всего того, что было важно в Германии.
Но все же я не могу не замечать проблем, которые встречаю здесь, в месте, ставшем мне по-своему родным. Сколько бываю в Копках, столько и удивляюсь тому, что ничего не меняется. В какое бы время года я не приехал, дорога всегда находится в ужасном состоянии. Спрашивается: почему предприниматели, которые занимаются перевозкой леса, не могут собрать деньги на укладку асфальта, как бы уже давно поступили бизнесмены в Германии. Почему пользуются народным достоянием, а местные жители вынуждены страдать – ездить по разбитой лесовозами дороге? Почему эти предприниматели не возмещают нанесенный ущерб теми же дровами?
Это мне сложно понять. Так же, как и то, что сельская церковь, объект духовной культуры, стоит разваленная и не реконструируется. Еще год назад, когда мы ехали на охоту через деревню Андреевцы, я увидел местную церковь и не смог проехать мимо, остановился, сфотографировал ее, как чувствовал, что уже через год ее не увижу. Никто не мог предугадать, что ее куда- то увезут, и при этом неизвестно, восстановят ли. Все же меня поражает такое отношение к собственным памятникам культуры.
Вы спросите, что сделал я для Копков и Селтинского района, ведь и сам пользуюсь вашими ресурсами. Пока ничего, но намерен внести вклад в развитие социальной сферы. И в первую очередь, хотел бы подарить Копкинской школе необходимое для детей оборудование – компьютеры, проекторы.
Также недавно я обсуждал с главой Селтинского района возможность сотрудничества в плане моего бизнеса. Если здесь найдутся продукты, которые я смогу использовать при изготовлении спортивного питания, в чем, собственно, и заключается мой бизнес, то я буду их закупать. И кто знает, может, появятся новые перспективы развития района, где бы я мог быть полезен.
Занимаясь бизнесом, я объездил почти всю Россию и не мог не заметить, что Москва живет лучше периферии. Это доказывают названные мною проблемы Селтинского района. Простые россияне близки моему сердцу – прямые и честные, в отличие от американцев с их натянутой улыбкой, за которой неизвестно что скрывается. Оттого меня и тянет сюда. Так что до встречи в следующем году. Надеюсь, за это время здесь произойдут изменения в лучшую сторону, ведь не мне одному небезразлично положение дел земли русской.
Наверное, для вас будет удивительно то, что наибольшее удовольствие я получаю от охоты на хищных зверей, а именно, волков. Ведь, в первую очередь, мне важно не мясо, а сам процесс охоты и его последствия для леса в целом.
В Германии охота – это не только приятное времяпрепровождение, но и обязанность. То есть владельцы лесных угодий заинтересованы в том, чтобы охотники отстреливали на их участках как хищных, так и травоядных животных.
В природе должен соблюдаться баланс. Так, избыток популяции косуль из-за того, что волки были истреблены местными охотниками, приводит к порче леса по причине того, что эти парнокопытные питаются корой деревьев, нанося им вред. А большое количество диких свиней чревато уничтожением урожаев злаковых культур и других посевов. К примеру, 10-15 голов способны за ночь смести кукурузное поле и тем самым нанести ущерб фермеру примерно на 15 тысяч долларов. И в этом случае штраф заплатит охотник, который не выполнил поставленную перед ним задачу. В России же волков много, впрочем, как и других зверей, но все же чтобы устанавливалось равновесие в фауне, приходится уничтожать хищников.
Рассказ Карла Хольценгера записала Дарья РЯБОВА
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