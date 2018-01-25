Главная » Общество » «Сельсовет»: связисты нашли способ развития села

«Сельсовет»: связисты нашли способ развития села

24 января
0

24 января, 2018. Ижевск. Надежный сигнал и быстрый мобильный интернет впервые появились в 21 малонаселенном пункте Удмуртии. За пять месяцев «МегаФон» совместно с правительством республики построил объекты связи в отдаленных селах и деревнях, где проживает свыше 10 000 человек.

Montazh «Сельсовет»: связисты нашли способ развития села

В рамках проекта «Сельсовет» органы власти муниципальных образований выделили земельные участки в девяти районах республики и построили антенно-мачтовые сооружения. «МегаФон» разместил телеком-оборудование, создал инфраструктуру и разработал льготные тарифы для местных жителей.

Оператор также обеспечил администрации и сельхозпроизводителей районов фиксированным доступом в интернет для эффективной работы, связи с управлениями и электронного документооборота. Это является одной из предпосылок развития цифровой экономики в рамках соглашения о сотрудничестве с Удмуртской Республикой, подписанного в декабре 2017 года.

«В селах и деревнях люди порой получают услуги связи позднее жителей городов и райцентров. Например, в селе Чекан много лет не было связи, в надежде позвонить приходилось буквально «ловить» сигнал. А без интернета сложно было полноценно обучать детей в школе, работать в Администрации и колхозе. Появление «МегаФона» решило эти вопросы, и жители получили качественные услуги и равные возможности с горожанами», — поделился Александр Данилов, Глава МО «Чеканское».

Масштабная телеком–стройка привела к появлению надежной мобильной связи в малонаселенных пунктах Балезинского, Завьяловского, Красногорского, Малопургинского, Можгинского, Сарапульского, Увинского, Шарканского, Якшур-Бодьинского районов: с. Чекан, с. Андрейшур, с. Люк, д. Сокол, д. Бараны, д. Сизяшур, д. Нижние Юри, д. Пазял и других.

«За последний месяц жители проговорили по телефону столько же минут, как в небольшом городе региона. Объем интернет-трафика можно сравнить с размещением в социальных сетях пяти миллионов фотографий, — отметил Валерий Ханжин, директор Ижевского отделения «МегаФона». Благодаря соглашению с Правительством Удмуртской Республики мы рассматриваем варианты реализации проекта «Сельсовет» в 2018 году, чтобы в малых селах и деревнях люди могли общаться с близкими, звонить в экстренные службы и пользоваться интернет-услугами».

Информационная справка

«МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 000 000 абонентов.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%82 Татьяна ЛАПИНЕР Все материалы этого автора

Читать также

«Комсомолец Удмуртии» на страницах «Удмуртской правды»
24 января
К 100-летию комсомола газета «Удмуртская правда» делает уникальный проект – возрождает на своих стран...
В крещенскую ночь в Удмуртии более 20 тысяч человек окунулись в прорубь
24 января
В крещенскую ночь в Удмуртии приобщиться к традиции окунания в прорубь решили более двадцати тысяч че...
Александр Бречалов поздравил известного учёного Юрия Перевощикова с юбилеем
23 января
23 января в Центре национальной и краеведческой литературы Национальной библиотеки УР состоится творч...
По нечищенным дорогам Удмуртии легче передвигаться на внедорожниках
22 января
Выгодные условия приобретения автомобилей действуют в автосалонах Hyundai «КОМОС-Aвто». ...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо