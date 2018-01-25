В рамках проекта «Сельсовет» органы власти муниципальных образований выделили земельные участки в девяти районах республики и построили антенно-мачтовые сооружения. «МегаФон» разместил телеком-оборудование, создал инфраструктуру и разработал льготные тарифы для местных жителей.
Оператор также обеспечил администрации и сельхозпроизводителей районов фиксированным доступом в интернет для эффективной работы, связи с управлениями и электронного документооборота. Это является одной из предпосылок развития цифровой экономики в рамках соглашения о сотрудничестве с Удмуртской Республикой, подписанного в декабре 2017 года.
«В селах и деревнях люди порой получают услуги связи позднее жителей городов и райцентров. Например, в селе Чекан много лет не было связи, в надежде позвонить приходилось буквально «ловить» сигнал. А без интернета сложно было полноценно обучать детей в школе, работать в Администрации и колхозе. Появление «МегаФона» решило эти вопросы, и жители получили качественные услуги и равные возможности с горожанами», — поделился Александр Данилов, Глава МО «Чеканское».
Масштабная телеком–стройка привела к появлению надежной мобильной связи в малонаселенных пунктах Балезинского, Завьяловского, Красногорского, Малопургинского, Можгинского, Сарапульского, Увинского, Шарканского, Якшур-Бодьинского районов: с. Чекан, с. Андрейшур, с. Люк, д. Сокол, д. Бараны, д. Сизяшур, д. Нижние Юри, д. Пазял и других.
«За последний месяц жители проговорили по телефону столько же минут, как в небольшом городе региона. Объем интернет-трафика можно сравнить с размещением в социальных сетях пяти миллионов фотографий, — отметил Валерий Ханжин, директор Ижевского отделения «МегаФона». Благодаря соглашению с Правительством Удмуртской Республики мы рассматриваем варианты реализации проекта «Сельсовет» в 2018 году, чтобы в малых селах и деревнях люди могли общаться с близкими, звонить в экстренные службы и пользоваться интернет-услугами».
Информационная справка
«МегаФон» на Урале предоставляет услуги связи в 10 регионах: Свердловской, Челябинской, Тюменской, Кировской, Курганской областях, Пермском крае, Республике Коми и Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. У «МегаФона» на Урале более 6 000 000 абонентов.
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