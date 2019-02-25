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Сельские игры. Алнаши спортивные

24 февраля
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Торжественной церемонией открываются 21 февраля ХХV республиканские сельские спортивные игры в райцентре Алнаши.

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Это известный центр удмуртской культуры, поэтому за красоту и смысловую наполненность этого зрелища можно не беспокоиться. Вы сможете убедиться в этом по телетрансляции.

Более тысячи спортсменов будут участвовать в этих играх. Традиционно состоятся лыжные гонки, зимнее троеборье (полиатлон), турнир по хоккею. Руководители районов, кроме выносливости в лыжных гонках, проявят свою меткость и выдержку в пулевой стрельбе и дартсе. В программе игр также турниры по баскетболу (мужские и женские команды), шашкам, шахматам. Наиболее эмоциональными обещают быть соревнования спортивных семей. Бывало, что от Каракулинского района выступала семья Наговицыных, где мама Елена – легкоатлетка, участница летних Олимпийских игр.

Готовится выступить за Алнашский район знаменитый паралимпиец Владислав Лекомцев. Не удивимся, если в команде лыжников Кезского района дистанцию пробежит участник Олимпийских игр в Сочи Константин Главатских, недавно победивший в гонке на центральном старте «Лыжни России» в Удмуртии.

Символом сельских игр в Алнашах выбраны «Лёд и пламень», а талисманами - Огонёк Олимпик и Льдинка Варзинка (символизирующая замёрзшую речку Варзинку). В Алнашах 21 февраля откроется новая лыжная база, построенная к сельским играм. Здесь уже была опробована в этом сезоне освещённая лыжная трасса, а хоккейные матчи пройдут на реконструированной коробке.

Год назад сельские спортсмены болели за наших землячек на Олимпиаде – Алина Загитова стала чемпионкой в фигурном катании. И в эти дни будем болеть за Алину Загитову и Елизавету Туктамышеву в борьбе за Кубок России в одиночном фигурном катании. Будем следить и за лыжниками на чемпионате мира, где готовится к своим коронным дистанциям Максим Вылегжанин. В составе сборной России по биатлону на чемпионате Европы наших земляков нет, но все участники нам как родные благодаря проведению «Ижевской винтовки», поэтому не останутся без внимания и биатлонисты.

Всем удачных стартов и личных рекордов!

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Автор статьи

1224459706 Александр КИРИЛИН обозреватель, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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