За то, что живут в более трудных условиях
Сельскую прибавку к фиксированной части пенсии в нашей республике получают 17,5 тысячи человек. Это меньше, чем предполагалось первоначально. Многие потенциальные получатели прибавки переехали в город, а потому не имеют права на дополнительную выплату.
Жизнь на селе тяжелее, чем в городе. До каких-то селений не дошла газификация, где-то нет даже канализации и водопровода. Для того чтобы каким-то способом эту жизнь облегчить, государство и приняло решение о доплате к пенсии тем, кто остался жить в сёлах и деревнях.
То есть доплата, по существу, производится не за то, что человек работал в сельскохозяйственном производстве, а за то, что, проработав в нём, продолжает жить в более трудных условиях.
Однако и у тех, кто остался жить в сельской местности, немало вопросов, касающихся сельской прибавки. Люди интересуются: «Почему, проработав в «Сельхозхимии» и «Мелиорации», мы не попали в список, дающий право на надбавку? Мы работали непосредственно в поле…».
Управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике Алексей Бельтюков пояснил:
– Такие предложения мы собираем и отправляем в Пенсионный фонд России, а тот, в свою очередь, – в Минтруд, который и занимается расширением списка, дающего право на сельскую прибавку к пенсии.
То есть существующий список – не окончательный, он будет меняться. Надеемся, что появится новый классификатор специальностей, и у нас будет возможность назначить доплату к фиксированной выплате ещё тысячам селян.
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