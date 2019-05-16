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Сельская надбавка

15 мая
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Сельскую прибавку получают в Удмуртии 17,5 тысячи пенсионеров

Ruble 1648163 960 720 Сельская надбавка

За то, что живут в более трудных условиях

Сельскую прибавку к фиксированной части пенсии в нашей республике получают 17,5 тысячи человек. Это меньше, чем предполагалось первоначально. Многие потенциальные получатели прибавки переехали в город, а потому не имеют права на дополнительную выплату.

Жизнь на селе тяжелее, чем в городе. До каких-то селений не дошла газификация, где-то нет даже канализации и водопровода. Для того чтобы каким-то способом эту жизнь облегчить, государство и приняло решение о доплате к пенсии тем, кто остался жить в сёлах и деревнях.

То есть доплата, по существу, производится не за то, что человек работал в сельскохозяйственном производстве, а за то, что, проработав в нём, продолжает жить в более трудных условиях.

Однако и у тех, кто остался жить в сельской местности, немало вопросов, касающихся сельской прибавки. Люди интересуются: «Почему, проработав в «Сельхозхимии» и «Мелиорации», мы не попали в список, дающий право на надбавку? Мы работали непосредственно в поле…».

Управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Удмуртской Республике Алексей Бельтюков пояснил:

– Такие предложения мы собираем и отправляем в Пенсионный фонд России, а тот, в свою очередь, – в Минтруд, который и занимается расширением списка, дающего право на сельскую прибавку к пенсии.

То есть существующий список – не окончательный, он будет меняться. Надеемся, что появится новый классификатор специальностей, и у нас будет возможность назначить доплату к фиксированной выплате ещё тысячам селян.

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Автор статьи

1021030 Галина АНИЩЕНКО редактор отдела писем, Заслуженный журналист УР Все материалы этого автора

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