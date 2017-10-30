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Сельская «дорога жизни»

29 октября
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Геннадий Пчельников - человек, построивший дорогу от Увы до села Мушковай, которую сразу же окрестили «дорогой жизни»

%d0%bf%d1%87%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2 Сельская «дорога жизни»

В нашей республике много уникальных мест и людей. Но им, я считаю, уделяется мало внимания.

– Красота-то какая! - не удержался я, когда наш автомобиль, как по взлетной полосе взлетел на Пужмесь-Туклинское угорье и перед нами открылся обзор на 15-20 км. Здесь начинается Мултан-Тыловайская возвышенность, которую географы называют «крышей Удмуртии».

Живописная местность

Мы стоим в удивительном месте, откуда открывается панорама сел Увинского и Якшур-Бодьинского районов. В 12 км к востоку от нее находится географический центр и одновременно наивысшая точка центра Удмуртии - 299 м над уровнем моря! Здесь же знаменитые местные горы: Эрестемский мыс, по названию ближайшей, уже исчезнувшей деревни, и Кабангурезь (Гора кабанов).

– Сейчас мы на высоте 270 м и находимся в самом центре 24-километрового перекрестья четырех старинных сел, - рассказывает Геннадий Пчельников, человек, построивший эту дорогу, связавшую села Мушковай, Чекан, Пужмесь-Туклю и оставшиеся вокруг них деревни с «большой землей» или цивилизацией. Ее сразу же окрестили «дорогой жизни». - В 12 км на запад от нас как на ладони лежит одно из старинных сел Удмуртии - Новый Мултан. Его Покровская церковь была освящена в 1752 году. В 12 км на север отчетливо просматривается село Удугучин - в его Александро-Невском соборе на рубеже XIX-XX веков начинал службу отец Михаил Елабужский, чьи дневники отдельной книгой были опубликованы три года назад.

Сам живописный угор расположен при въезде в деревню Пужмезь-Тукля. Она, между прочим, упоминается в Ландратской переписи, проведенной по указу Петра I в 1716 году Основали деревню удмурты знаменитого рода Тукля. Если говорить о современных достоинствах деревни, то она является бригадой сельскохозяйственного производственного кооператива «Победа». А связывает деревню с центральной усадьбой в селе Мушковай знаменитая «дорога жизни». Историю ее появления лучше других знает мой гид, заслуженный работник сельского хозяйства России Геннадий Пчельников - инициатор и организатор этой стройки.

30 важных километров

От Увы до села Мушковай путь не очень далекий - 30 км.

– Но 20-километровый лесной участок от Каркалая до села Мушковай в народе тогда прозвали «дорогой смерти»: даже летом после дождей многочисленные угоры становились непроходимыми, и села Мушковай, Чекан и Пужмесь-Тукля фактически были отрезаны от Увы, - с горечью рассказывает Геннадий Константинович, который в 1990 годах был председателем СПК «Победа». - Мы вынуждены были ставить 2-3 трактора в лесные лога, чтобы вытаскивать автобусы, молоковозы и едущий транспорт! Нередко случалось, что люди, застрявшие в этом «медвежьем углу», были вынуждены даже ночевать там! Все это сильно действовало на настроение - селяне увязывали свои перспективы исключительно с надежной дорогой. Я чуть ли не каждую неделю обивал пороги министерств и убеждал руководителей в жизненной необходимости строительства дороги.

Тогда мощную моральную поддержку мне оказала руководитель района Мария Дубовцева. И сегодня жители двух муниципальных образований - Мушковайского и Чеканского - должны поклониться светлой памяти Александра Юдина, руководителя «Удмуртавтодорстроя». В июне1992 года он, проникшись чаяниями мушковайцев, под свою ответственность перебросил технику к нам. Я считаю, что это поступок прежде всего государственного человека!

Патриот села

Ну, а я Геннадия Константиновича знаю не один десяток лет и отношу его к лучшим председателям колхозов 80-90 годов, которые «вытаскивали» село в годы реформ и перемен.

СПК «Победа» недавно отметил солидный юбилей - 85 лет. В самый трудный период для колхоза, в конце 80-х годов, когда все было в упадке и за 15 лет поменялось 8 руководителей, Геннадий Пчельников взял бразды правления, казалось, безнадежного предприятия. Новый председатель всех вовлек в кипучую орбиту созидания: во всех подразделениях установилась производственная и технологическая дисциплина, в Мушковае и Пужмесь-Тукле поднялись новые производственные корпуса, школа и все социальные и жилые объекты. Тогда очень многое зависело от личного примера руководителя. Достаточно сказать, что после встречи Геннадия Константиновича с Геннадием Куликом, министром сельского хозяйства России, в колхозе появился новый автопарк. В селе Мушковай открылся первоклассный стоматологический кабинет: Геннадий Константинович видел, как он необходим всем.

– Все делал и делаю для блага людей! - такова жизненная установка этого нестандартного человека, истинного патриота своей малой Родины. Народ уже через год (в 1989 году) доверил Геннадию Пчельникову бразды правления и МО «Мушковайское». Этот случай, когда председатель колхоза стал одновременно и председателем сельсовета, обернулся благом и для СПК «Победа», и для всех жителей села Мушковай и деревни Пужмесь-Тукля. Сегодня Мушковай радует глаз наличием социальной инфраструктуры, добротностью и ухоженностью всех объектов. Здесь все - от мала до велика - чувствуют себя комфортно, у всех есть вера в завтрашний день.

Личное время

В 2012 году Геннадий Константинович с должности главы муниципального образования ушел на заслуженный отдых.

– Председателем колхоза я круглые сутки был на производстве, - говорит он. - Спокойно любоваться невероятной красотой наших мест редко удавалось. Я верю, что найдется в Удмуртии государственно мыслящий человек, увидит эту невероятную красоту, оценит интереснейшую историю места и возьмется за организацию туризма в географический центр Удмуртии.

– Геннадий Константинович, раньше Мушковайскую сторону медвежьим углом называли, да и у вас я видел медвежью шкуру…

– Мишек у нас действительно хватает, но места у нас для всех достаточно, и друг друга мы не тревожим. Но курьезы случаются. Однажды директор Чеканской аграрной школы Павел Люкин во время лыжной прогулки провалился прямо в медвежью берлогу к мирно спящему мишке. Тот проснулся, и кто из этих бедолаг больше испугался - вопрос. Мишка как угорелый вскочил и пустился прочь, ну, а Паша с большим трудом выбрался из этой берлоги, и этого впечатления ему на всю жизнь хватило! У меня самого в лесу борти-ловушки для пчел, понятно, что косолапые тоже наведываются проверить.

– Фамилия наша Пчельниковы, - смеется Геннадий Константинович, - сам бог велел нам заниматься пчеловодством, и внукам эта наука обязательно пригодится. Да и название села Мушковай нас обязывает производить свой мед. Мушковай по-удмуртски - «приток», около которого бортничают (мушко - улей).

– Знаю, что вы даже в морозы обливаетесь холодной водой.

– Это у меня ежедневная утренняя процедура после 6-километровой лыжной пробежки. Прежняя жизнь и работа довели до того, что мне сделали открытую операцию на сердце. Нужно было восстанавливаться, и я занялся собой: и вот уже сбросил 24 килограмма, супруга ушивает мои спортивные костюмы. Сейчас я чувствую себя комфортно, в ладу с природой, с собой, с людьми и не перестаю удивляться, как прекрасен мир!

С верой в жизни

– Я всю жизнь крестьянствовал на земле. Крестьянин - это самый благородный человек на земле, который всех на белом кормит свете! Сегодня санкции Запада только на пользу сельхозпроизводителю, но хочется, чтобы наше государство больше внимания уделяло селу. За Сюмсями - Кильмезский район Кировской области. Так за прошлый год 20 процентов народа оттуда уехало, больше половины полей уже заросло. Отступать нам дальше некуда. Но я верю, что село наше будет жить и развиваться!

Я хочу поздравить Геннадия Константиновича Пчельникова и его супругу Июлию Никоновну с Днем работника сельского хозяйства и пожелать им многие лета. Чтобы они радовали своих детей, односельчан, друзей, а внуки радовали их!

Евгений ЭЖБАЕВ

На фото: Геннадий ПЧЕЛЬНИКОВ. Фото автора

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