Очередная встреча с журналистами исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Александра Прохорова была наполнена оптимизмом и позитивным настроем на перспективы развития отрасли.
— Мы подходим к очень важному этапу работы в сельском хозяйстве, - заявил и.о. министра.- Впереди - весенние полевые работы с особенностями этого года. Его начало я бы назвал удовлетворительным, поскольку мы оцениваем состояние дел в сельском хозяйстве по доходам и главной составляющей его экономики - производству молочного цеха. Удмуртия относится к регионам развития животноводства, где второй год реализуется программа миллион тонн молока. Мероприятия, которые были проведены в прошлом году по этой программе, и практика показали, что задача поставлена очень вовремя. Первыми в эту программу поверили селяне. В прошлом году в республике создано 14 тысяч новых ското-мест. Это 70 объектов животноводства, из которых 46 новых и 24 - на которых провели полную модернизацию с оснащением новейшим оборудованием. Более того, построено 49 новых объектов так называемого шлейфа - телятники, производственные помещения, которые помогают развитию молочного скотоводства.
Укрепление материальной базы отрасли продолжится. По словам Александра Прохорова министерством сельского хозяйства республики заявлено о строительстве еще 106 объектов на 2017 год. В министерстве начинают задумываться, как дальше субсидировать эти новостройки.
Производство молока в Удмуртии продолжает набирать темпы. В первом квартале в хозяйствах получили более 171 тысячи тонн молока. Каждые сутки прирост составляет 120-150 тонн, это фактически ежедневный прирост объема производства целого района. Таких показателей в республике не было никогда. Александр Прохоров подчеркнул, что этот результат достигнут несмотря на то, что был определенный дефицит кормов на зимовку, тем не менее селяне, перераспределив по республике их объемы, некоторые ресурсы, смогли удержать уровень производства.
На линейке готовности
Если говорить об общей оценке подготовки к весенним полевым работам, единственное, что их пока ограничивает - погода. Все основные параметры подготовки соотносятся с аналогичным периодом прошлого года.
Хозяйствам удалось качественно подготовить семена. Они на несколько порядков лучше, чем в прошлом году. Нет проблем по всхожести, по их физическому объему. Улучшились и технические ресурсы. В прошлом году субсидиями, разными схемами мотивации покупки хозяйства приобрели около 680 единиц различной техники, куда входит и оборудование. Только высокоэнергетичных тракторов купили более 26 единиц. Одним словом, есть с чем выйти на посевные работы. Готовность по прицепной технике оценивается в 91 процент. По тягловой, это тракторы - 92 процента. В принципе это хороший результат последних лет, для улучшения которого еще есть время.
И.о. министра отметил и еще один важный фактор - большой прирост с обеспеченностью удобрениями. В прошлом году на начало посевной имели 11,7 килограмма действующего вещества на гектар посевных площадей. Нынче этот показатель составляет 14,9, то есть в полтора раза больше прошлогоднего.
С учетом неплохого финансирования сельского хозяйства удобрения продолжают закупаться, это даст возможность выйти на весенние полевые работы с их рекордным объемом.
Год кормов и кормления
Этот год в сельском хозяйстве назван годом кормов и кормления. Программу миллион тонн молока сегодня начинает ограничивать качество и количество кормов. Министерством проведен ряд технических совещаний разного уровня, организационных мероприятий, чтобы на площадях ранних яровых посевов, а это 481 тысяча гектаров, с включением программы по вовлечению в оборот неиспользуемых земель, увеличить производство кормов на 40 процентов. Это задача, может быть, даже важнее строительства объектов животноводства, считает и.о. министра.
Вот мы ругаем нынешнюю весну, затянувшуюся непогоду. А селяне довольны, что идет дождь.
— В целом мы удовлетворены природными условиями, - говорит Александр Прохоров. - Поскольку снег растаял медленно, ушел в почву, дождь помоет многолетние травы, зяблевую вспашку, и, надеюсь, в этом году мы можем претендовать на то, что он будет самым результативным в растениеводстве. Примерно на 8 дней запаздываем с выездом на поля. Граховский, Можгинский и Алнашский районы вышли только на подкормку многолетних трав. Влажность почвы и дожди пока не позволяют проводить обработку. Повышение температуры подсушит почву, и основные пиковые объемы весенних полевых работ выпадут на праздничные дни - 1 и 9 мая.
В прошлом году мы посеяли на 20 тысяч гектаров больше озимой ржи, это гарантия того, что получим зерновые. Хозяйства подняли на 106 тысяч гектаров больше зяби, поэтому потенциал ресурсов, подготовленных хозяйствами, позволяет быть уверенным, если только не будет природных катаклизмов, получить рекордный урожай не только зерновых, но и кормовых культур в Удмуртской Республике.
Вернуть потерянные земли
На территории Удмуртии 370 тысяч гектаров «потерянных» земель, которые раньше имели сельскохозяйственное назначение. Это очень много, и перед республикой стоит задача постепенно возвращать пустующие земли в оборот.
К сожалению, сегодня площадей, годных под обработку осталось всего 63 тысячи гектаров. Некоторые изменили форму собственности, заросли не только кустарником, но и лесом. В этом году по программе разработки неиспользуемых земель планируется вернуть в оборот 4,7 тысячи гектаров в Камбарском и Каракулинском районах.
Основной механизм, который будет регулировать этот вопрос - соглашение министерства сельского хозяйства с администрациями районов, в котором одним из разделов впервые включены цифры освоения земель. В качестве индикатора за полученные от республики субсидии районы обязаны увеличить сельскохозяйственные угодья на определенное количество гектаров. Со следующего года правительство поставило задачу увеличить объем освоения пустующих земель до 10 тысяч гектаров.
Крыша для фермеров и садоводов
В феврале этого года открылся комплекс «Фермеры Удмуртии». У этой организации три составляющих, которые лежат в основе проекта. К сожалению, большая переработка занята интеграцией крупных предприятий. А личные подсобные хозяйства, индивидуальные производители не имеют площадок, где можно продавать свою продукцию. В самой торговле федеральные сети не хотят сотрудничать с индивидуальными поставщиками.
Комплекс «Фермеры Удмуртии» будет не только покупать излишки продукции растениеводства, но и животноводства. Руководитель предприятия Евгений Сташков намерен привлечь к его деятельности и садоводов республики, у которых нет какой-либо организованной формы взаимоотношений, не имеют корпоративной схемы организации работы и поставщики меда. У «Фермеров Удмуртии» есть мощности, неплохие планы по модернизации. С каждым месяцем почти в два раза увеличиваются обороты этого предприятия.
Важно, что определилась система, в которой мелкие фермеры, производители продукции в личных подсобных хозяйствах будут иметь отдельную площадку, где смогут продавать свою продукцию.
День рождения трактора
В июне Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии традиционно проводит День поля. Нынче этот праздник станет и днем презентации первого трактора, изготовленного в Ижевске. По словам и.о. министра сельского хозяйства и продовольствия республики Александра Прохорова, в этом году должно начаться серийное производство тракторов.
Появление в День поля новой техники означает, что она приступает к прохождению ряда обязательных технических регламентов. Первый трактор должен пройти технические испытания, затвердить характеристики и т.д.
— Мы еженедельно проводим технические советы по тематике производства тракторов в Ижевске, - говорит Александр Прохоров. - Важно этот год посвятить созданию производственных мощностей.
Серийное производство планируется на объем выпуска 40 - 45 тысяч тракторов в год. Это отдаленная перспектива. Село очень нуждается в таком классе машин. Только Удмуртии необходимо 3,5 тысячи машин, которые должны прийти на смену тракторам Т-150, а это основная тягловая сила для работы на полях в нашей пересеченной местности. Но эта сила на селе сегодня зачастую старше самих трактористов.
Выпуском тракторов в Удмуртии заинтересовались не только предприятия сельского хозяйства, но и других отраслей.
Фото: Наталья СМЕТАНИНА
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