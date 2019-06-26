Новая программа
Главная задача программы, которая начнёт действовать с 2020 года, – приблизить уровень жизни сельского населения к городскому. В паспорте госпрограммы указано, что с 2020 по 2025 год на неё будет выделено 2,288 триллиона рублей, из них 1,061 триллиона – из федерального бюджета.
Основные положения программы продолжают обсуждать и после её принятия. К примеру, Форум сельских депутатов, который состоялся 21 мая в Воронеже, не обошёл стороной эту тему.
Здесь прозвучал ряд конструктивных предложений, которые поддержал Дмитрий Медведев. Он одобрил инициативу обязать банки-участники снизить первоначальный взнос на ипотеку в селе с 20 до 10 процентов. Кроме того, были поддержаны предложения увеличить объём возмещаемых сельхозпредприятию затрат, связанных с содержанием студентов, проходящих производственную практику, до 70 процентов, увеличить объём возмещения затрат по ученическому договору до 30 процентов с 1 года до 5 лет, то есть на весь срок обучения специалиста.
В рамках недавней региональной недели депутаты фракции «Единой России» в Государственной Думе провели ряд обсуждений программы с местными жителями, региональными и муниципальными депутатами, общественностью и представителями министерств во многих регионах России. Так, в Госсовете Удмуртской Республики состоялось расширенное заседание Совета руководителей фракций «Единая Россия», ключевой темой которого стала реализация Государственной программы Российской Федерации по комплексному развитию сельских территорий на 2020-2025 годы.
Открывая расширенное заседание Совета руководителей фракций, Председатель Государственного Совета Алексей Прасолов подчеркнул, что государственная программа по комплексному развитию сельских территорий – это важнейший для села документ.
– По масштабам запланированной работы программа сопоставима с национальными проектами. Поэтому «Единая Россия» приняла, безусловно, правильное решение – провести обсуждение в регионах, выслушать мнение и предложения территорий, чтобы в итоге программа получилась выверенным, реально работающим документом, – сказал Алексей Михайлович. – Сегодня нам с вами необходимо выработать эффективные предложения, которые войдут в федеральную программу, лягут в основу законов и иных нормативных актов. Спикер удмуртского парламента добавил, что регионам в сжатые сроки предстоит решить колоссальный объём задач, чтобы максимально поучаствовать в программе, которая даст новый толчок развитию села. Выступивший на совещании первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе России Андрей Исаев отметил, что эта программа сопоставима с национальными проектами и по объёмам выделяемых средств и по масштабу поставленных задач.
Новые меры
Детально о новой программе комплексного развития сельских территорий на совещании рассказала министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Ольга Абрамова. Пожалуй, главным и принципиальным отличием нового документа стал комплексный подход к решению сельских проблем, который был положен во главу угла этой программы.
– Сегодня развитие села действительно является приоритетным направлением для всей страны, – подчеркнула министр, – в рамках этой программы будут решаться вопросы сохранения доли сельского населения, достижения соотношения среднемесячных располагаемых доходов сельского и городского домохозяйств, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений.
Что же нового в программе, которая вступит в силу уже в следующем году? По словам Ольги Абрамовой, к примеру, сегодня в рамках существующей программы «Развитие жилищного строительства в сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» предусмотрено предоставление социальных выплат на строительство либо приобретение жилья не только работникам АПК и работникам ветеринарии, но и всем, кто трудится в конкретном сельском муниципальном образовании. В рамках новой программы социальные выплаты будут предоставляться только работникам АПК и ветеринарии. Все остальные работники социальной сферы, проживающие на территории конкретного муниципального образования, смогут претендовать на получение поддержки в форме льготных ипотек на приобретение либо строительство жилья.
В новой программе появилась возможность софинансирования из федерального бюджета расходов муниципальных образований, связанных со строительством жилья, предназначенного для социального найма. Предполагается предоставление льготных кредитов гражданам на обеспечение инфраструктуры своих домовладений. Причём с минимальной процентной ставкой и с предельной суммой финансирования 500 тысяч рублей. По мнению Ольги Абрамовой, этой суммы достаточно для того, чтобы решить вопросы с газификацией и водоснабжением сельских домовладений. А для глав муниципальных образований это хорошая возможность обеспечить синхронизацию строительства газовых сетей.
Программа предусматривает оказание поддержки субъектам федерации в реализации проектов по обустройству площадок под комплексную жилищную застройку.
– На сегодня в Удмуртии на уровне высокой готовности шесть муниципальных образований, где либо уже завершена разработка проектов, либо ведётся разработка проектов комплексной компактной застройки, – подчеркнула Ольга Викторовна, – это Селтинский, Кизнерский, Глазовский, Малопургинский и Сарапульский районы. Совсем недавно с такой идеей вышел Вавожский район. Поэтому у нас здесь тоже есть шансы.
Содействие занятости
По этой программе сельхозпредприятия смогут получить возмещение расходов до 30 процентов от суммы затрат в вузах на протяжении всех пяти лет на обучение своих специалистов.
Предполагается в программе и возмещение до 30 процентов затрат сельхозтоваропроизводителей на оплату труда и проживание студентов, проходящих производственную практику.
– Это тоже прекрасная возможность сохранить у себя в конкретном хозяйстве важного для вас специалиста, – подчеркнула Ольга Викторовна.
По новому создатели программы подошли и к развитию транспортной инфраструктуры сельских территорий. Сеть автомобильных дорог будет развиваться с учётом потребности бизнеса. Дорога не должна идти в никуда. Она должна идти к конкретному производству и должна стимулировать развитие конкретной территории. Кроме того, с 2021 года объекты строительства автодорог будут соответствовать критериям, которые будут устанавливаться Минсельхозом России. Это значит, что если сегодня решение принимается Росавтодором, то с 2021 года эти полномочия и функции перейдут в российский Минсельхоз.
Со следующего года можно будет софинансировать поддержку местных инициатив граждан по благоустройству. Кроме того, здесь будут софинансироваться расходы на освещение, расходы на подсветку зданий, пешеходные коммуникации – то есть всё, что позволяет делать село привлекательным для жизни.
– Сегодня они финансируются в очень небольших количествах, – отметила министр, – по текущему году нам удаётся поддержать не более 36 проектов в Удмуртии.
Новое направление «Современный облик сельских территорий» предполагает сотрудничество между бизнесом, обществом и органами государственной и муниципальной власти. Здесь возможно и развитие социальной и инженерной инфраструктуры и повышение доступа сельского населения к объектам культуры и спорта, это и создание комфортной среды жизнедеятельности, это и расширение доступа к государственным услугам, и обеспечение доступности продовольственных, бытовых товаров и финансовых услуг.
Новые критерии
По словам министра сельского хозяйства и продовольствия республики Ольги Абрамовой, субъекты федерации до 1 июля 2019 года должны предоставить в Минсельхоз России информацию по проектам, которые будут реализованы в рамках новой государственной программы в 2020 году. А до 1 сентября в федеральное министерство должны быть предоставлены материалы проектов, по которым есть проектно-сметная документация и госэкспертиза.
– Наша задача – обеспечить максимальное участие Удмуртской Республики во всех мероприятиях программы, – сказала министр.
Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе России Андрей Исаев, характеризуя новую программу, акцентировал внимание на том, что в основу её положены две важные вещи. Во-первых, это целевые показатели, по которым будет производиться оценка эффективности её реализации. Теперь отчитываться необходимо будет не за построенные объекты, а за достижение конкретных результатов. Судить будут, к примеру, по тому, насколько сократилась удалённость ФАПа от жителя. Сейчас, к примеру, среднее расстояние до фельдшерско-акушерского пункта 15 километров. К 2025 году оно не должно превышать шести километров. До образовательного учреждения среднее расстояние сейчас составляет восемь километров, а к 2025 году оно не должно превышать те же шесть.
Во-вторых, главной движущей силой реализации программы являются муниципалитеты, которые должны выступать инициаторами заявок, основываясь на реальной необходимости и проектах, которые будут способствовать достижению показателей госпрограммы.
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