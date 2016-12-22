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Сельхозкооператоры Удмуртии в 2017 году получат грантовую поддержку

21 декабря
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61624353 Сельхозкооператоры Удмуртии в 2017 году получат грантовую поддержку

С 2017 года Удмуртия включается в федеральную программу, позволяющую привлекать средства российского бюджета для поддержки и развития на селе потребкооперации. Условия предоставления грантов для сельскохозяйственных потребительских кооперативов утверждёны Президиумом Правительства Удмуртии.

Это особая – некоммерческая – форма объединения сельхозтоваропроизводителей, при которой субъекты не теряют самостоятельности, но могут объединяться для решения общих задач – в области производства, переработки и сбыта сельхозпродукции, сообщает пресс-служба Главы и Правительства УР.

«Применив механизмы грантовой поддержки, мы планируем вдохнуть жизнь в сегмент потребительской кооперации на селе. Только на сегодняшний день в резерве Минсельхоза Удмуртии – восемь потребительских кооперативов, которые могут быть созданы в начале 2017 года», - отметил министр сельского хозяйства Александр Прохоров.

Предполагается, что общая сумма грантовой поддержки предприятий Удмуртии - участников сельскохозяйственных потребительских кооперативов на селе в 2017 году составит 75 миллионов рублей. В том числе 70 миллионов будут получены из федерального бюджета и 5 из бюджета Удмуртской Республики – соответствующие средства на софинансирование предусмотрены в бюджете региона на следующий год.

Максимальный размер гранта на развитие материально-технической базы на один кооператив составит не более 12 миллионов рублей.

Гранты в виде субсидий могут быть направлены на внедрение новых технологий и создание высокопроизводительных рабочих мест, развитие материально-технической базы, в том числе на приобретение техники и специализированного транспорта, на уплату части взносов по договорам лизинга оборудования и технических средств и т.д.

Грантовая поддержка потребительских кооперативов – не единственное новое направление федеральной поддержки агропромышленного комплекса, в которое Удмуртия включается с 2017 года. Также селяне смогут претендовать на федеральные гранты для реализации местных инициатив – социально значимых некоммерческих проектов.

«Привлечение федеральных средств в интересах республиканского агропромышленного комплекса – одна из задач, которые ставит перед регионом Глава Удмуртии. Теперь важно изучить и правильно применить передовой опыт российских регионов, уже работающих в рамках федеральных программ, для того, чтобы использовать полученные средства максимально эффективно – на реализацию таких знаковых для республики проектов как увеличение валового производства молока, обеспечение занятости и развитие социальной инфраструктуры сельских территорий», - прокомментировал решение кабинета министров Председатель Правительства УР Виктор Савельев.

Фото: komiinform.ru

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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