Комментируя итоги первого дня работы XVI-го съезда, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Владимир Невоструев отметил, что на всех дискуссионных площадках была очень насыщенная программа.
– Подводили итоги работы по партийным проектам, что сделано за прошедшие пять лет партией Единая Россия". Впечатляет работа, которая проделана, - отметил Владимир Невоструев. - Проекты приносят результаты и в здравоохранении, и в образовании, и в сельском хозяйстве. Это касается и контроля за использованием бюджетных средств, который сегодня необходим именно со стороны власти, за исполнением законопроектов, которые принимаются Государственной Думой и указов Президента Российской Федерации. Уже многое сделано, и еще многое предстоит сделать. Сегодня мы это обсуждаем.
В Удмуртии тоже хорошие результаты реализации партийных проектов. Например, проекта «Народный контроль» - по качеству продукции, выпускаемой нашими товаропроизводителями, в том числе сельскими, а также по контролю за реализацией алкогольной продукции, по совершенствованию антикоррупционного законодательства.
Владимир Невоструев отметил, что обсуждение проблемных вопросов на площадках съезда будет способствовать укреплению позиций партии «Единая Россия».
– Нам надо поработать еще над теми недостатками, которые есть сегодня. Они, безусловно, есть, без них не бывает. Надо совершенствовать то, что сегодня делается в республике. В первый день работы съезда федеральные министры и руководители ведомств отчитывались и говорили, что еще надо сделать по реализации партийных проектов на территории всей Российской Федерации. У нас в Удмуртии тоже каждый проект курируют отраслевые министерства, а также политсовет партии "Единая Россия". И здесь, я уверен, надо ориентироваться на депутатов Государственной Думы, на то, как они сегодня начали работать в укреплении дисциплины внутри партии. Думаю, на эти моменты в ближайшее время обратим особое внимание, не за горами выборная кампания в Государственный Совет Удмуртской Республики. В ближайшее время на сессии Государственного Совета уже будут приняты решения по определению избирательных округов.
Приятно, что сегодня наши депутаты Государственной Думы занимают в российском парламенте ответственные посты - Андрей Константинович Исаев, Игорь Вячеславович Сапко, Валерий Викторович Бузилов , Алексей Егорович Загребин. Думаю, что они будут хорошими помощниками в период выборной кампании в Государственный Совет.
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