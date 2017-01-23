Главная » Политика » Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Невоструев прокомментировал итоги первого дня работы XVI-го съезда партии

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Невоструев прокомментировал итоги первого дня работы XVI-го съезда партии

22 января
0
Img 2911 (2) (1) Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Невоструев прокомментировал итоги первого дня работы XVI-го съезда партии

Комментируя итоги первого дня работы XVI-го съезда, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Владимир Невоструев отметил, что на всех дискуссионных площадках была очень насыщенная программа.

– Подводили итоги работы по партийным проектам, что сделано за прошедшие пять лет партией Единая Россия". Впечатляет работа, которая проделана, - отметил Владимир Невоструев. - Проекты приносят результаты и в здравоохранении, и в образовании, и в сельском хозяйстве. Это касается и контроля за использованием бюджетных средств, который сегодня необходим именно со стороны власти, за исполнением законопроектов, которые принимаются Государственной Думой и указов Президента Российской Федерации. Уже многое сделано, и еще многое предстоит сделать. Сегодня мы это обсуждаем.

В Удмуртии тоже хорошие результаты реализации партийных проектов. Например, проекта «Народный контроль» - по качеству продукции, выпускаемой нашими товаропроизводителями, в том числе сельскими, а также по контролю за реализацией алкогольной продукции, по совершенствованию антикоррупционного законодательства.

Владимир Невоструев отметил, что обсуждение проблемных вопросов на площадках съезда будет способствовать укреплению позиций партии «Единая Россия».

– Нам надо поработать еще над теми недостатками, которые есть сегодня. Они, безусловно, есть, без них не бывает. Надо совершенствовать то, что сегодня делается в республике. В первый день работы съезда федеральные министры и руководители ведомств отчитывались и говорили, что еще надо сделать по реализации партийных проектов на территории всей Российской Федерации. У нас в Удмуртии тоже каждый проект курируют отраслевые министерства, а также политсовет партии "Единая Россия". И здесь, я уверен, надо ориентироваться на депутатов Государственной Думы, на то, как они сегодня начали работать в укреплении дисциплины внутри партии. Думаю, на эти моменты в ближайшее время обратим особое внимание, не за горами выборная кампания в Государственный Совет Удмуртской Республики. В ближайшее время на сессии Государственного Совета уже будут приняты решения по определению избирательных округов.

Приятно, что сегодня наши депутаты Государственной Думы занимают в российском парламенте ответственные посты - Андрей Константинович Исаев, Игорь Вячеславович Сапко, Валерий Викторович Бузилов , Алексей Егорович Загребин. Думаю, что они будут хорошими помощниками в период выборной кампании в Государственный Совет.

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Автор статьи

Марина МАЙОРОВА Все материалы этого автора

Читать также

Глава Удмуртии Александр Соловьев принял участие в работе XVI съезда партии «Единая Россия»
23 января
XVI Съезд «Единой России» завершил свою работу
22 января
В его работе приняли участие 728 делегатов и более двух тысяч гостей: представители правительства, эк...
Депутат Госдумы от Удмуртии Валерий Бузилов: Первый день работы XVI Съезда Партии был очень содержательным и интересным
22 января
Депутат Госдумы от Удмуртии Алексей Загребин: Мы должны способствовать воспитанию лидеров 21 века
22 января

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо