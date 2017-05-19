Главная » Политика » Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов прибыл с рабочим визитом в Удмуртию

Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов прибыл с рабочим визитом в Удмуртию

19 мая
0
29d4520dce6cc4752ab8d69cf5add8e5 %d0%ba%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%8f Секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов прибыл с рабочим визитом в Удмуртию

Секретарь Генсовета «Единой России», заместитель Председателя Государственной Думы Сергей Неверов прибыл с рабочим визитом в Удмуртию.

В Ижевске он встретится с временно исполняющим обязанности главы республики Александром Бречаловым, участниками предварительного голосования, а также с секретарями местных и первичных отделений партии в Удмуртии.

На встречу с Неверовым приглашены все участники предварительного голосования по определению кандидатов партии на предстоящих выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики, которое пройдет 28 мая. Зарегистрировано 294 участника. Всего в Госсовет будет избираться 43 депутата.

Предварительное голосование проходит по открытой модели – такой же, как на выборах в Государственную Думу в прошлом году. Это позволяет партии формировать свой список кандидатов, основываясь на мнении избирателей.

Список мест для голосования, где 28 мая отдать голос за понравившегося участника доступен на сайте pg.er.ru.

Каждый участник, помимо определенного пакета документов, должен принять участие в двух дебатах. На сегодняшний день в республике состоялось 76 дебат-площадок.

Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"

Фото: Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Читать также

В Удмуртии прошли дебаты по актуальным проблемам региона
18 мая
Дискуссионные площадки работали 18 мая...
В Удмуртии подготовка к внутрипартийным выборам «Единой России» вышла на финишную прямую
18 мая
Бюллетени для предварительного голосования готовятся к отправке в города и районы Удмуртии ...
В Балезино прошла встреча с участниками предварительного голосования
17 мая
Кандидаты вкратце рассказали о себе и о том, решением каких вопросов они намерены заняться в случае и...
Участники предварительного голосования партии «Единая Россия» встретились с жителями Кезского района
17 мая
Встреча состоялась 15 мая в поселке Кез...

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо