Секретарь Генсовета «Единой России», заместитель Председателя Государственной Думы Сергей Неверов прибыл с рабочим визитом в Удмуртию.
В Ижевске он встретится с временно исполняющим обязанности главы республики Александром Бречаловым, участниками предварительного голосования, а также с секретарями местных и первичных отделений партии в Удмуртии.
На встречу с Неверовым приглашены все участники предварительного голосования по определению кандидатов партии на предстоящих выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики, которое пройдет 28 мая. Зарегистрировано 294 участника. Всего в Госсовет будет избираться 43 депутата.
Предварительное голосование проходит по открытой модели – такой же, как на выборах в Государственную Думу в прошлом году. Это позволяет партии формировать свой список кандидатов, основываясь на мнении избирателей.
Список мест для голосования, где 28 мая отдать голос за понравившегося участника доступен на сайте pg.er.ru.
Каждый участник, помимо определенного пакета документов, должен принять участие в двух дебатах. На сегодняшний день в республике состоялось 76 дебат-площадок.
Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
Фото: Пресс-служба Удмуртского регионального отделения партии "Единая Россия"
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